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萬豪國際集團日前將香港、澳門、台灣和西藏列為「國家」後，被中國多個部門立案調查後，又有三家外資企業捲入類似風波。

周五（1月12日），上海市網信辦通過微信公號「網信上海」宣佈，由於時裝品牌ZARA中國網站將台灣列為「國家」，醫療產品公司美敦力（Medtronic）網站上寫有「中華民國（Taiwan）」字樣並將之與其他國家並列，責令兩家網站更改相關內容並立即道歉。

同一天，中國民航局約談達美航空（Delta Air Lines），稱其官網將西藏、台灣列為國家，要求達美立即整改並公開道歉。

截至發稿前，ZARA與達美航空已經更改相關信息，美敦力網站仍有「中華民國（Taiwan）」字樣。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 截至BBC中文發稿，美敦力官網仍有「中華民國（Taiwan）」字樣。

幾天前已有萬豪（Marriott）國際集團因類似事件被約談整改。周三（1月10日），因在中文版會員郵件及APP註冊頁面將香港、澳門、台灣和西藏列為「國家」，萬豪國際酒店被上海市黃浦區市場監管局立案偵察。

翌日上海網信辦緊急約談萬豪相關負責人，要求萬豪從11日起關閉中文官網及中文APP一周。

幾乎同一時間，萬豪推特賬號「點讚」某支持西藏獨立群體的貼文，這一舉動也受到許多中國網友抨擊。

周五中國外交部針對「萬豪事件」做出回應。外交部發言人陸慷表示，「香港、澳門、台灣、西藏，都是中國的一部分，這是客觀事實，也是國際社會的共識。」

陸慷稱，在華經營的外國公司應尊重中國的主權和領土完整，遵守中國法律，尊重中國人民的民族感情。

萬豪集團已為此四次公開道歉。萬豪在官方微博賬號上表示，「尊重中國的主權和領土完整，決不支持任何損害中國主權和領土完整的任何分裂組織」。隨後萬豪集團總裁兼首席執行官蘇安勵（Arne Sorenson）也發表公開信致歉。

蘇安勵曾表示中國是萬豪的最大市場。萬豪在中國擁有超過100家不同品牌酒店，而隨著走出國門的中國遊客日益增多，萬豪也十分注意維持這個重要客戶群體。

2017年，萬豪集團還在中國與阿里巴巴組建一家合資旅行公司。

曾因「獨立問題」陷入風波的外企

「地區」與「主權」問題一直是外資企業在中國市場小心對待的話題，過去曾有不少企業因此惹上過麻煩。

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2016年，由於受到中國官媒及網民指責，法國化妝品牌蘭蔻（Lancôme）香港分公司取消邀請香港歌手何韻詩演唱。何韻詩曾積極參與2014年「雨傘運動」，並在社交網絡上傳與達賴喇嘛合影。

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2008年，意大利汽車製造商菲亞特聘請好萊塢演員裏察·基爾（Richard Gere）參演廣告，由於裏察·基爾長期支持流亡藏人，這一廣告招致中國媒體抨擊。菲亞特公司隨後為此道歉，稱「傷害了中國人民的感情」。

2008年，有中國媒體報道法國零售企業家樂福的大股東路易威登-莫特軒尼詩集團曾資助達賴喇嘛，導致許多中國消費者呼籲抵制家樂福。隨後家樂福與路易威登集團分別發表聲明，否認相關傳聞。