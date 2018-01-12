Image caption 最近，中國海軍航母遼寧號由數艘軍艦伴隨深夜穿越台灣海峽，台灣媒體評論說大陸此舉意在"恫嚇"台灣。

中國1月4日"單方面"開始啟用台灣海峽上空北向的M503航線，這條航線距離台灣海峽中線最近處只有4.2海里（7.8公里），台灣分析員認為中國大陸此舉旨在測試台灣和美國的反應。

台灣官方認為，中國單方面實行M503航線對台灣空軍演習構成嚴重的立體威脅，在軍事上和政治上都具有挑釁性，而且危及到航行安全和地區安全，是有意改變海峽現狀之舉。

台灣中山大學中國與亞太區域研究所的專家郭育仁說，在南北朝鮮最近恢復談判，中日關係緩和，雙方討論國家領導人互訪的時候，台灣對中國大陸啟動M503航線的擔憂沒有得到國際關注。他認為中國大陸選擇此時啟動北向的M503航線是深思熟慮的策略。

與此同時，台灣媒體1月5日引述軍方消息人士報道說，解放軍航母遼寧艦由數艘軍艦伴隨在4日深夜穿越台灣海峽，"並未進行繞台"，前往南海艦隊轄區進行移地訓練。台灣媒體評論說大陸此舉意在"恫嚇"台灣。

去年初，遼寧艦航母編隊也曾通過台灣海峽赴南海執行跨海區訓練和試驗，今年6月底遼寧艦又一次經過台灣海峽南下參加香港回歸20週年慶祝活動。解放軍航母穿越台灣海峽都令台灣防務部門緊張。

軍機不過M503航線

但是按照中國民航局的說法，中國東南沿海上海—福州─廈門─堔圳、珠海、廣州、香港的航線過於擁擠，因此在台灣海峽上空設立南北向的M503新航線能夠分散民航流量。

中國國台辦發言人說，在中國管轄境內設立和啟用M503航線得到國際民航組織批准，"完全是（中國）大陸民航空域管理工作，本無須與台方溝通"，並呼籲"台灣方面應正確看待，不要借機做文章，干擾或破壞兩岸關係。"

按照台灣航圖，台外海峽中間線以東是台北飛行情報區，以西是國際民航組織 在60年代劃定的上海飛行情報區。2007年中國最早在海峽中線以西設立了M503航線，當時引起台灣民進黨總統陳水扁向國際社會呼籲。當時中國並沒有啟用M503航線。

2015年1月中國再次宣佈要單方面實施M503航線，再次遭到台灣反對。之後海峽兩岸展開談判，台灣以M503航線太接近海峽中線，並且同台灣同金門和馬祖的航線有交叉為由反對。2015年3月雙方達成共識，中國承諾僅實施M503南向航線，並且將航線從海峽中線西移6海里，同時還承諾該航線不做軍事用途，中國戰機不會越過航線以東。

圖片版權 xinhua Image caption 艾森豪威爾擔任美國總統後，在1954年12月同台灣簽署了"中美共同防禦條約"承諾保衛台澎金馬。當時美國國務卿杜勒斯曾經說美國甚至考慮動用核武對抗中共武力侵略。

對台灣的軍事壓力

周四（1月4日）中國民用航空局公布開始啟用北向M503航線及相關銜接航線，而北向航線並沒有西移6海里。因此北向M503航線距離海峽中線最近處僅有4.2海里。台灣方面指大陸單方面宣佈啟用北向M503航線，同時台灣媒體報道在中國宣佈的同一天，解放軍航母遼寧艦穿越台灣海峽，發出"恫嚇"姿態。

2015年，台灣軍方曾表示台灣空軍在海峽中線以東進行訓練，如果靠近海峽中線民航機流量增加會增加台灣防務和航管人員的負擔和壓力，台灣戰鬥機待命的強度也會增加。

當時台灣媒體報道曾引述不具名台灣官員的話說，M503新航線極大地壓縮了台灣防空縱深和預警時間，大幅度增加了台灣空防成本，也增加了第一線任務及作戰支持人員的壓力，讓台灣承受不了。

此次台灣政府發表聲明認為中國單方面啟用M503航線，對台灣空軍演習構成嚴重的立體威脅，在軍事上和政治上都具有挑釁性，危及到航行安全和地區安全，是中國大陸有意改變海峽現狀之舉。聲明要求所有國家應該嚴重關注中國大陸單方面的舉動，呼籲國際社會對中國大陸施加壓力，支持維持台灣海峽現狀。

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台海對峙與冷戰

1949年國民黨政府在與中共內戰中失敗後退守台灣。次年朝鮮戰爭爆發，美國派第七艦隊進入台灣海峽阻遏解放軍渡海攻台。

朝鮮戰爭1953年結束後，美國把台灣納入反攻防禦體系，利用台灣牽制紅色中國，遏制共產主義擴散（"多米諾骨牌效應"），為此美國和台灣在1954年簽訂了"中美共同防禦條約"。

"共同防禦條約"承諾保衛台澎金馬。當時美國國務卿杜勒斯曾經說美國甚至考慮動用核武對抗中共武力侵略。台灣的一種說法是，台灣海峽中線形成同該防禦條約規定的協防內容有關。

中國的立場是台灣是中國的一部分，把"中美共同防禦條約"稱作 "美蔣共同防禦條約"。當時中國聲明否認美台共同防禦條約合法，是美國對中國主權和內政的干涉。中國還重申台灣是中國一部分，並指責台灣蔣介石政權賣國。

按照台灣方面的說法，由於中國大陸海軍實力相差懸殊，在1979年前中國大陸南北沿海的航行一直避開台灣海峽，繞行太平洋。自1999年開始，海峽兩岸的海上和空中航線都遵守台灣海峽中間線，避免發生誤判和事故。台灣空軍的禁飛區也基本按照海峽中線設定。

這次中國宣佈啟用M503新航線後，國台辦發言人重申新航線不存在軍事目的，要台灣不要做無根據的假設。但台灣方面說，即使在1996年台海危機時大陸業也不曾軍機沿海峽中線飛行，這次新航線啟用顯示北京的地緣政治野心，即試圖逐漸將處理台灣海峽方式變為內海處理。

"台灣海峽中線"同分割南北朝鮮的"38線"，以及當初劃分南北越的"17度線"一樣，都是亞太冷戰遺留產物。但1975年北越攻佔西貢，越南統一，17度線不復存在。

作為韓朝軍事分界線的"38線"仍然是亞太衝突的潛在熱點。雖然台海兩岸已經結束冷戰對峙，開始了通航，通商，通郵，但是中國大陸並不承認"台灣海峽中線"，也沒有放棄武力統一台灣的承諾。