桑吉號沉沒 ：東海真將遭遇生態災難嗎？

圖片版權 EPA Image caption 分析認為，桑吉號在凝析油未燃盡時沉沒，令其對生態的影響更加堪憂

載有13.6 萬噸凝析油的伊朗油輪「桑吉號」（Sanchi）在東海漏油燃燒約一周後「爆燃」沉沒，專家憂慮將對該海域造成生態災難。

中國中央電視台報道指，桑吉號於1月14日中午「突然發生爆燃」，火焰達800-1000米高，於約四小時後沉沒，溢出的油污帶達10平方公里，仍在燃燒。中國外交部發言人陸慷表示，在桑吉號爆燃前，中方救援人員「冒生命危險」登船搜救，搶運出兩具遺體，並帶回了俗稱「黑盒」的船載航行數據記錄儀。

伊朗政府推定，油輪上的30名伊朗船員及2名孟加拉船員已全部罹難；該國定於1月15日全國哀悼一日。

今次漏油事件很可能是繼1991年安哥拉石油洩露之後最嚴重的一次。桑吉號所載的油品「凝析油」對海洋生物具毒性，亦較一般原油更難清理，令今次事件造成的負面影響備受關注。

「史上最嚴重凝析油洩漏」

隸屬伊朗光輝海運有限公司的巴拿馬籍油輪桑吉號，與香港籍貨船「長峰水晶」（CF Crystal）在長江口以東約160海里（260公里）處相撞，導致桑吉號起火。相撞後桑吉號向東南方的日本奄美大島漂流了2.2公里。

法新社引述駐於阿拉斯加，曾研究漏油問題的學者斯坦納（Richard Steiner）指出，今次是史上最嚴重的一次凝析油洩漏事件。

「已知的凝析油洩漏事件，通常涉及不超過一噸的凝析油。」斯坦納指出：「但考慮到桑吉號燃燒一周後，船身狀況堪憂，我相信油庫及載貨倉均已殘破不全，船上所載的所有凝析油均將洩漏。」

桑吉號載有13.6萬噸凝析油。斯坦納指，即使13.6萬噸凝析油中，只有兩成洩露，其規模亦可比1989年阿拉斯加港灣漏油事件。

凝析油洩漏後果較原油洩漏嚴重？

南安普敦大學國家海洋中心的西蒙·博克索爾（Boxall）接受BBC節目訪問時預計，桑吉號一旦沉沒，船載的凝析油將在未來數月、甚至以年計的時間，緩慢地流入海洋，屬慢性污染。

凝析油中含有毒的硫化氫，洩漏將危及附近海域的海洋生物。

Image caption 斯坦納警告，由於沒有機構在讓海域進行科學性的評估，政府與船企或會謊稱事件影響不大

斯坦納指出，燃析油中的碳氫化合物，會令鯨魚、海鳥、魚類、浮游生物等各種海洋生物死亡，亦有可能造成生理、生殖障礙及慢性疾病；該海域是不少大型魚類產卵之地，這些魚卵及幼魚亦將接觸到有毒物質。

「漏油可能只持續數月，但對海洋生物的傷害會更漫長，」斯坦納說。

博克索爾指，凝析油與一般原油不同，雖然密度更小，但並不會浮於水面形成油層，並較原油更容易與海水混合，不能像原油一樣以「圍油法」控制其擴散，也無法簡單地將其舀走，十分難以清理，目前全球各國亦沒有什麼清理凝析油的經驗。

「一旦（凝析油）流入海洋，就很難將其清理，只能等待凝析油自然稀釋或揮發。」

油輪沉沒為何會破壞更大？

博克索爾指出，沉船前救援人員主力撲滅火勢，相信是仍存希望救出船員；但如果火勢無法控制，比起讓凝析油隨船隻下沉、然後流入海洋，讓船上的凝析油全部燃燒是較好的結局。

中國《環球時報》形容桑吉號沉沒是「最壞的結果」。

中國媒體報道，除了作為貨物的13.6萬噸凝析油，桑吉號上亦載有作為燃油的近1000噸重型柴油。雖然不如凝析油易燃易爆，但重型柴油是造成污染最嚴重的油類。