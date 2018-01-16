余文生律師證遭註銷凸顯中國打壓人權進入新階段

圖片版權 Getty Images Image caption 維權律師余文生

北京維權律師余文生，因代理709律師案件，多次遭當局打壓。近日又獲司法局通知，其律師執業證被註銷，而其成立律師事務所的申請亦被拒。余文生強調，他不會因為打壓而沉寂，他會換個方式繼續走下去。

余文生說，他的律師執照是在他發表一封公開信呼籲十九大罷免中國領導人習近平，讓中國全面推行政治體制改革3個月後被取消的。

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余文生在自己的推特中說，他是在星期一（1月15日）收到北京司法局的信函，告知他這一消息的。

當局對取消他執照的理由解釋為，在過去半年中他原來工作的律師事務所已經解除了他的聘用合同，而且沒有其他事務所聘用他。

BBC中文幾次試圖撥打余文生的手機，但每次得到的英語留言都是"這個電話目前無法接受來電"。

余文生妻子許艷在一份聲明中說，余文生在去年離開原事務所後試圖成立一個獨立的律師事務所。

但他們在1月12日收到當局的一封信，通知他申請被拒。

信中說，他們調查後發現他曾公開反對共產黨的領導，因此他的行為無法滿足執業律師的標凖。

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余文生

今年50歲的余文生一直以來是一位敢於發聲，批評中國政府的一名律師。

2016年，他曾參與山東問題疫苗案受害家庭的維權活動。

他還曾為另外一位被當局逮捕的同行王全璋做辯護律師。

近幾年來，習近平以威脅國家穩定為由，加緊對維權律師、國內公民社會以及獨立民間組織的打壓和控制。

在中國打壓維權律師的浪潮中，余文生曾在2014和2015年兩次被捕，並受到當局的盤問。

中國政府從2015年中期開始加緊打擊維權律師活動，即"709大抓捕"行動。它被視為是習近平政權對於異見人士容忍度降低的信號。

大約有300多名律師、法律助理以及人權活動人士被當局逮捕。

吊銷律師的執業執照以及在法庭上公開認罪，似乎已經成為這些人權律師遭受當局打壓的共同特點。BBC中文為你梳理幾位較知名的維權律師的狀況：

李和平

圖片版權 BADIUCAO Image caption 中間為李和平的畫像

在"709大抓捕"中遭逮捕的維權律師李和平，被控顛覆國家政權罪，被判處有期徒刑3年，緩刑4年。

李和平曾為法輪功學員做過無罪辯護律師。

據天津市第二中級人民法院指，在審理中李和平當庭表示對觸犯法律感到很後悔，服從判決不上訴。

中國媒體報道，因李和平案涉及國家秘密，天津市第二中級人民法院決定依法進行不公開開庭審理，並說，法庭充分保障了李和平及其辯護人依法享有的各項訴訟權利。

庭審最後陳述時，李和平表示其行為觸犯了刑事法律，感到很後悔。

王全璋

圖片版權 family Image caption 王全璋至今仍然失蹤

王全璋是唯一一名在"709大抓捕"行動中至今仍然下落不明的律師。

在一開始被捕的大批人之中，有數十人被正式調查。在兩年來，從這些案件中逐漸得出一些結論。

一些人因"顛覆國家政權罪"被判處半年到七年不等的監禁。

一些人則被判處緩刑或保釋，但仍處於被監視狀態。

但王全璋是這批被抓捕的人當中與眾不同的一個。除了簡短的通知他被捕之外，他的家人說他就像是消失到黑洞中一樣，杳無音信。

謝陽

圖片版權 Weibo Image caption 謝陽在法庭上認罪

謝陽也是"709案"中被拘禁的一員。

據悉，人權律師謝陽對其"煽動顛覆國家政權"的指控認罪。

但早前，謝陽曾經指責警方對他施行限制睡眠，長期審訊，毆打，死亡威脅和其他凌辱行為。

人權組織說，謝陽曾經對由其家人指定的律師提供過警方和檢察機關對他用刑逼供的證詞。

但在後來的庭審中，謝陽表示沒有刑訊逼供的行為，"更沒有遭到酷刑"。

"這完全就是作秀。" 謝陽妻子、現流亡美國的陳桂秋向BBC中文表示："法官、辯護律師、國保的集體作秀、一起演出的一場戲。"

江天勇

圖片版權 BBC Chinese Image caption 江天勇受審圖片

現年46歲的江天勇是一位資深人權律師。

2005年曾代理盲人維權人士陳光誠案。還參與了高智晟案、陝北油田案、廣州太石村案、乙肝攜帶者維權案、新疆法制報記者海萊特上訴案等涉及宗教的案件。

由於江天勇代理了多起維權案件，其律師證後來被當局註銷。

江天勇曾在"709"大抓捕後，多方呼籲外界關注被關押的人權人士的命運。

2017年，江天勇被監禁。

江天勇當庭表示認罪懺悔，承認自己是"謝陽遭受酷刑"謠言的幕後策劃者，並對其自身在被監視居住期間遭受"酷刑"的謠言予以否認。