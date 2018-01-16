觀點：蔣經國去世三十年爭議依舊

圖片版權 Getty Images Image caption 蔣經國宣佈解嚴，是台灣歷史的轉折點。

（注：本文不代表BBC立場和觀點）

台灣在野的國民黨舉行了多項活動紀念前總統蔣經國去世三十週年，但是卻被民進黨等所謂本土政黨譏諷和質疑。

國民黨的活動包括座談會、"謁陵"、路跑等活動，在各政黨緊鑼密鼓凖備年底九合一地方選舉的時候，這種紀念活動被譏諷是打"幽靈牌"、甚至質疑在民進黨政府推動"轉型正義"的時候，紀念"白色恐怖主使者"是否明智。

兩極看法

對國民黨而言，以該黨現任主席吳敦義的說法，紀念蔣經國去世三十週年是一件"再自然不過"的事情，而且在台灣所謂深藍一族心中，蔣經國執政年代的"美好時光"，絶非現在的情況可以相比擬。

蔣經國去世多年之後，人們對他的評價仍然極端的兩極化，前總統馬英九和親民黨主席宋楚瑜都以蔣經國貼身秘書自居，甚至被統派看成是"台獨"的前總統李登輝提到蔣經國也不會口出惡言、甚至曾經指出沒有蔣經國，就沒有後來的台灣。

但是對曾經在戒嚴時期受到打壓的民進黨大老而言，蔣經國就是"暴政的代表"，曾經因為1979年"美麗島事件"而被軍法審判處刑、民進黨創黨元老之一的姚嘉文就曾經在演講時說蔣經國對台灣最大的貢獻就是"死得早"。

父子相比

一般人會把台灣的解除戒嚴、十大建設、啟用台籍青年任官的"吹台青"歸功於蔣經國的領導，而蔣經國的總統任內也經歷了全球石油危機、台幣對美元匯率被迫上漲、美國與台灣斷交等幾次"生死存亡"的關頭，不過這也顯示了蔣經國與其父蔣介石的不同，所以蔣介石和蔣經國這對父子在台灣留下了兩個截然不同的印象。

蔣介石到了台灣之後，早期是擔心安全，很少出現在人們眼前，後來年事已高而且健康也日益惡化，更是深居簡出。此外，被認為是其"歷史功績"的北伐、東征、抗日都是在中國大陸，在台灣的痕跡則是反對派口中的他一心地"反攻大陸"、"疏於建設台灣"以及"威權統治"。

而按照現在的話語來說，相較於蔣介石，蔣經國的"能見度"高了很多，從早期在台灣深山監督中部橫貫公路的施工、經常性的微服私訪、擔任行政院長時在立法院接受包括當時黨外立法委員質詢、結交民間友人等都能通過報紙、電視傳達到尋常百姓家中，這為蔣經國塑造了一個不同於蔣介石的"偉人"形像。

圖片版權 CNA Image caption 大陸網友稱讚蔣經國幫助台灣走向民主和自由

懷念的理由

蔣經國能夠成為深藍一派心中最為懷念的政治人物之一，不但是因為他是蔣介石的長子，也有其他的因素，例如他在1955年親自到浙江外海的大陳島接運20000多名島上居民到台灣定居，這讓後來被稱為"大陳義胞"們感念至今，而且他還是第一任負責照顧退役官兵、也就是"榮民"制度的"退除役官兵輔導委員會"主任委員。

1958年發生的金門八二三炮戰（金門炮戰），蔣經國也親自到金門，到今天金門的居民仍然津津樂道這段故事，在他去世之前開放"老兵返鄉探親"從而打開兩岸民間交流，這讓老兵及其台灣家人一直念念不忘。

1970年代開始的產業轉型、1980年代的經濟起飛，使台灣人民嘗到了富裕的滋味。當時在蔣經國主政之下，政府通過如今看來也許是不合法、不可思議的手段，令人民覺得只要努力就能致富。

白色恐怖

蔣經國之所以被反對派人士說成是"白色恐怖的主使者"，主要是因為蔣介石到台灣之後，有感於中共滲透國民黨的軍、政系統之深，因此指示由蔣經國領頭改革情報部門、主持思想工作。

為了軍隊中的思想工作，蔣經國仿效蘇聯的模式成立了政治作戰系統、通過國民黨體系成立了針對年輕人的"中國青年反共救國團"、並且將軍情局、情報局、調查局等情報部門納入麾下統一指揮，所以當時美國稱蔣經國是"情報頭子"。

而1984年在美國加州發生的刺殺《蔣經國傳》作者劉宜良（筆名：江南），雖然沒有證據顯示涉及蔣經國、但是重創了蔣經國的名聲，也令美台之間的關係一度出現緊張。

圖片版權 KMT Image caption 蔣經國1986年接見美國《華盛頓郵報》發行人葛蘭姆女士，說出次年將開放報禁。前台灣總統馬英九（圖中）時為現場翻譯。

歷史翻案

在台灣民主化之後，不少人開始質疑蔣經國在孫立人案、雷震案中扮演的角色，而他任內發生的"林義雄住宅血案"（林義雄為民進黨元老之一）、在美國任教的異見人士陳文成返台探親時被保防單位約談次日被發現死亡的"陳文成事件"至今依然真相不明，反對派還是將矛頭指向了蔣經國。

1979年年底發生的高雄"美麗島事件"被當局定調成為"叛亂事件"、以軍法審判涉案者，這導致國際輿論抨擊自稱"民主"的台灣卻"迫害人權"。當年受審並且被判刑的涉案被告和辯護律師如今都是民進黨的重量級人物，"美麗島大審"也成為蔣經國"迫害台灣民主"的"證據"。

而偏藍陣營對蔣經國則是感念至深，認為蔣經國本來就打算"還政於民"，所以才有後來的解除戒嚴、開放組黨，並且以提拔李登輝等台灣籍人士來反駁民進黨和獨派人士對蔣經國"打壓本土"的指責。

這個現象顯示，即便三十年過去，蔣經國的歷史定位還是未定，而他執政時的功過依舊引發極大的爭議，感念蔣經國的人繼續緬懷他、對蔣經國不滿的人依舊對他敵意難消。