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香港學運領袖黃之鋒，再次因為佔領行動的案件被判監。黃與學運領袖岑敖暉等多人，2014年在運動尾聲留守旺角區馬路，違反法院禁制令，被控「刑事藐視法庭」。已認罪的黃之鋒星期三（17日）被高等法院判監三個月。

黃之鋒入獄前在接受BBC新聞之夜（Newsnight）訪問時形容，香港自2017年起已從半民主城市，變成「半獨裁」城市，早就預料今年會面對新一輪打壓，對他們而言更具挑戰。

「佔領」運動後，多名佔領行動領袖及參與者面對檢控。據示威者的統計，單是一月份至今，便有超過50名領袖及示威者，因為示威活動面對的各項檢控而要出庭應訊或等候判刑。

有聲音質疑此為「政治檢控」，不過反對佔領行動的一方反駁此一說法，認為佔領行動違法，「犯罪者應被重判」。

你的器材不支持播放多媒體材料 黃之鋒：「告訴世界，港人仍在爭取民主。」

外界亦關注這些針對佔領行動的一系列案件，認為對香港未來示威活動及民主運動的走向有所影響。

圖片版權 Reuters Image caption 多名示威者出庭聽取判刑。

再度判監

今次是黃之鋒第二次被判監禁，他在判刑前早就預料同案大部分被告都會被判監禁，他會以「坦然無懼的心」面對判決，又稱香港仍然面對高鐵「一地兩檢」、《國歌法》等挑戰，希望港人團結一致，「沒有放棄的餘地」。

黃之鋒近日接受BBC「新聞之夜」訪問，他稱，2017年起，香港已從半民主城市，變成「半獨裁」城市，亦早就預料今年會面對新一輪打壓，對他們而言更具挑戰。

「沒有人想坐監，但對比起中國大陸的維權人士，我想我們的代價根本微不足道（just a piece of cake）。」

黃之鋒接受BBC訪問時說：「我認為港人要讓外界知道，我們不能夠保持沉默，要向這冒起的獨裁大國爭取民主。」

這次案件的另一名被告、社民連副主席黃浩銘被判囚4個月15日，其餘14名被告被判緩刑，岑敖暉被判監1個月，緩刑1年，罰款1萬元。

香港媒體報導，一些被告得悉判決後激動落淚。

法官在判詞中表示，黃之鋒是「重覆挑戰」禁制令，認為他在今次事件中扮演「主要和活躍的角色」。

法官指，只要不影響他人權利，每個香港市民都有權對不滿意的事情示威；但事實上，到清場當日，他們繼續違法佔領道路，已經「明顯不會改變到任何事」，只會影響一般市民的日常生活。

香港還有「公民抗命」嗎？

黃之鋒另一宗「衝擊公民廣場案」去年被上訴庭判監，不過他就提出上訴，這宗案件星期二（16日）在終審法院開審，獲得廣泛關注，因為這宗判決將裁定，法院能否納入「公民抗命」動機為判刑、量刑的因素；由於這是香港最高級別法院的判決，是次裁定將會影響日後同類案件的判刑。

你的器材不支持播放多媒體材料 葉劉淑儀：香港沒有政治性罪行

時任「學民思潮」召集人黃之鋒2014年9月26日號召民眾衝入俗稱「公民廣場」的香港政府總部東翼前地，觸發了被國際稱為「雨傘運動」的佔領行動。

黃與周永康、羅冠聰兩名學運領袖，因「重奪公民廣場」行動被裁定非法集結或煽惑他人非法集結罪成，原審法官認同他們是關心社會而犯案，判社會服務令或緩刑；然而，律政司不滿判刑過輕提出覆核刑期，上訴庭改判他們入獄6至8個月，三人再就判刑提出上訴。

這則改判引發極大爭議，亦成為國際新聞；《紐約時報》等外媒，將黃之鋒等人稱為「政治犯」。

參與佔領的示威者認為，他們佔據馬路，是為了向政府爭取民主的選舉制度；但反對佔領運動的一方認為，雨傘運動本身是違法活動，不存在所謂「違法達義」，認為應該對學生領袖及示威者有具阻嚇力的懲罰。

建制派立法會議員葉劉淑儀對BBC新聞之夜說，香港沒有「政治性的罪行」，現在對示威者的控罪均是來自普通法傳統。

「寒蟬效應」

在「衝擊公民廣場案」，三人的代表律師星期二在終審法院庭上表示，被告採取「和平、理性、非暴力」的抗爭手法，過去同類型案件較常以社會服務令處理，擔心今次重判，會在示威者間造成「寒蟬效應」。

不過，法官考慮到示威抗議有「暴力成份」，認為即使有「寒蟬效應」，也不是問題，防止日後有「暴力」的抗議活動。

終審法院聽取各方陳詞後，押後裁決，三人獲准保釋，他們預料裁決結果正面。

「現在香港社會面對不民主的體制，市民不能夠用選票懲罰政府，我們便應該要有更大的權利，能夠用積極的行動、公民抗命的方式，對政府說他們有很多事情做錯了。」被告之一、前立法會議員羅冠聰說。

不過黃之鋒在翌日便因為另一宗案件被判監。

圖片版權 EPA Image caption 黃之鋒（左）、羅冠聰（中）、周永康（右）的案件仍有待宣判。

甚麼是「公民抗命」？

2014年，港大法律系副教授戴耀廷，發起爭取真普選的「公民抗命」行動，效法甘地、馬丁·路德金的傳統，「以公開、蓄意及有限度的違法行為，嘗試去改變不公義的制度」。14年底，數以萬計的港人以爭取「真普選」為訴求，佔據香港的交通要道79天。

戴耀廷主張示威者作出上述行動後認罪，並在法庭審訊中陳述自己的理念。但戴耀廷亦引述英國2006年的案例指出，「公民抗命」應成為裁判官量刑時，「考慮抗爭者按良心而行的動機」。

在台灣，法院採納「公民不服從」為「正當理由」，判反服貿運動中衝入立法院的示威者無罪；香港的法院將會對「公民抗命」採取何種立場，引發關注。

針對2014年三月學生「反服貿」衝入立法院的案件，台灣台北地方法院的判決，首度引用「公民不服從」的概念，判處陳為廷、林飛帆、黃國昌等22人並非「無故」闖入，而是具「正當理由」，判其無罪。