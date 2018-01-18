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中共十九屆二中全會於18、19日在北京召開。此前新華社報道稱，「黨中央決定用一次全會專門討論憲法修改問題」，但未透露更多細節。

中國現行憲法於1982年12月4日經第五屆全國人民代表大會第五次會議審議通過，其後分別於1988、1993、1999以及2004年經過多次憲法修正案。

外界猜測稱，此次修憲或將「習近平新時代中國特色社會主義思想」寫入憲法序言。

北京大學憲法學教授張千帆向BBC中文分析稱，憲法正文條款比序言更為重要，只有憲法第34、35條得到落實，國家才會越變越好。

此前修憲分別修了什麼？

1982年至今，中國一共修改了四次憲法。目前，只有鄧小平及江澤民在卸任後，提出的理論或思想被寫入憲法序言，胡錦濤的「科學發展觀」尚未被寫入憲法。此外，在憲法序言中，只有毛澤東及鄧小平的名字，江澤民的名字沒有出現，只是「三個代表」重要思想。

1988: 為配合市場經濟改革，修改憲法第十條和第十一條，允許私營經濟出現，並准許土地使用權轉讓；

1993: 確立了「社會主義市場經濟」體制，並將中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度寫入序言；

1999: 「依法治國」寫入憲法，「鄧小平理論」寫入憲法序言，提高了私有經濟地位，並廢止「反革命罪行」的條款；

2004: 「國家尊重和保障人權」寫入憲法，「三個代表」寫入憲法序言，原條文中的「戒嚴狀態」更改為「緊急狀態」，並授權國家主席根據全國人民代表大會的決定宣佈緊急狀態。

82版憲法序言中出現領導人名字或思想理論的表述

中國新民主主義革命的勝利和社會主義事業的成就，是中國共產黨領導中國各族人民，在馬克思列寧主義、毛澤東思想的指引下，堅持真理，修正錯誤，戰勝許多艱難險阻而取得的……中國各族人民將繼續在中國共產黨領導下，在馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論和"三個代表"重要思想指引下，堅持人民民主專政，堅持社會主義道路，堅持改革開放……

何種情況可以修憲？

圖片版權 Getty Images Image caption 2012年十八大前夕，一名北京群眾在看黨的成就展覽

張千帆說，當憲法和社會現實發展脫節或者條文中有明顯缺陷時，才有必要修憲，並且「修憲要謹慎，搞不好會違憲」。「82年制定的憲法確實有些缺陷，但之後做了彌補。條文上的缺陷不是最大的問題，最大的問題是條文沒有得到落實。憲法第34條保障了選舉權和被選舉權，第35條保障了言論自由，這些在現實中都沒有得到落實，因言獲罪、選舉走過場並不鮮見，所以當務之急是落實，而不是再去修改憲法。」

張千帆教授解釋說，對憲法實施最好的促進是放鬆言論管制，讓選舉落到實處，尊重公民信仰自由。「對於合憲審查，即使建立相關機制，也不會涉及言論等敏感領域。在這些領域，政府不作為即可。當然，環保、社保等民生問題，政府是要有所為的。也就是說，政府需要有所為，有所不為。」

憲法34、35條

第三十四條 中華人民共和國年滿十八周歲的公民，不分民族、種族、性別、職業、家庭出身、宗教信仰、教育程度、財產狀況、居住期限，都有選舉權和被選舉權；但是依照法律被剝奪政治權利的人除外。

第三十五條 中華人民共和國公民有言論、出版、集會、結社、遊行、示威的自由。

根據中共十九大報告，「加強憲法實施和監督，推進合憲性審查工作，維護憲法權威。」這是中國共產黨代表大會報告中首次引入「合憲性審查」的概念，但目前機制並不明晰。

公民建議

北京維權律師余文生在二中全會開幕當天在北京發出公開信，建議刪除「憲法序言」。

公開信稱，「憲法序言」在憲法及法律上不具有實際約束力和實際憲法意義，在實際應用上會產生爭議和歧義，建議將「憲法序言」的相關有用內容「條文化」或納入「憲法解釋」，其他內容予以刪除。

除此之外，余文生還建議中國實行國家主席差額選舉產生，並取消軍事委員會，其職權併入國防部，並受國務院領導。

「軍隊是國家的軍隊，軍隊不能凌駕於國家之上，國務院作為國家最高行政機關，理應代表國家領導軍隊，」余文生在公開信中說。