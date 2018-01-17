被指性侵女星　曾志偉：要讓造謠者付出代價　

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香港明星曾志偉最近被指控性侵女星、設局迷暈多名女性並企圖不軌，他在周三（1月17日）下午召開記者發佈會，否認所有指控。

近日微博上有消息稱，曾志偉早年性侵香港女星藍潔瑛，隨後又有美國福特模特經紀公司（Ford Models）亞太區前總裁韓穎華在微博上指曾志偉「不止一次性侵女明星並變相拉皮條」，以及包括他在內的香港明星足球隊在中國大陸「尋歡」。

針對上述傳言，曾志偉在發佈會現場宣讀公告表示，報道內容不實。曾志偉稱，藍潔瑛事件為「完全捏造」，自己一直堅持尊重女性的原則，願意配合任何形式調查，堅決用法律手段維護自己聲譽。他亦表示，韓穎華的言論也是不實指控，他將起訴韓穎華，目前已經走法律程序。

提及與明星足球隊有關傳言，曾志偉稱2006年曾針對類似報道提出控告，對方敗訴並已經賠償，但多年之後被人拿出來抹黑，感到很「失望」，希望法律還其公道。

最後曾志偉表示，「謠言與網絡暴力是一時的，但造成的傷害是永久的」，希望這種現象越來越少。曾志偉記者會上宣讀完公告即離開，沒有接受記者提問。

韓穎華隨後在微博表示，曾志偉的澄清「是他的事」，但「事實就是事實」。

微博上被指性侵

圖片版權 Weibo Image caption 記者會後韓穎華微博發表多封帖文回應。

本月初，中國大陸知名娛樂記者卓偉公司微博帳號發佈一則視頻。視頻中，藍潔瑛聲稱早年曾在新加坡遭曾志偉與已去世的香港明星鄧光榮強姦。

該視頻隨後被刪除。卓偉對BBC中文表示，因為有人投訴，視頻被微博後台刪除。有媒體2013年曾發佈同一條視頻，只是發佈時隱去了相關男星名字，此次微博上的視頻沒有消聲。曾志偉1月10日已發表聲明，稱所傳視頻為經剪輯的不實信息，將依法追責。

不久後，微博認證為「金牌模女教母韓穎華」的帳號「韓姨在此」表示，曾志偉「不止一次性侵女藝人」，「娛樂圈眾所周知」。她還稱曾志偉變相「扯皮條」，並講述自己學生參加其聚會的事例。韓穎華後又在微博表示，包括譚詠麟、曾志偉在內的明星足球隊，「表面上來內地踢表演賽」，但「到內地尋歡」。目前韓微博上已找不到這條帖文。

藍潔瑛1980年代曾活躍在香港影視界，出演過《大時代》、《大話西遊》等影視作品。

香港明星足球隊由歌手譚詠麟及已故球員尹志強於1986年成立，該球隊近年經常前往內地參加友誼賽與慈善賽事。

親友聲援

圖片版權 Getty Images Image caption 周傑倫曾多次與曾志偉合拍電影。

據台灣TVBS報道，曾志偉女兒曾寶儀透過經紀人表示「相信他」，並在參加大陸節目錄製時表示，絶對譴責任何形式性侵害和性騷擾，但也決不姑息任何不實指控與誹謗。

騰訊報道稱，針對韓穎華「拉皮條」的指控，好友譚詠麟表示曾志偉「應該沒這個能力」。

而據新浪娛樂，之前與曾志偉多次合作的周傑倫在活動時被記者問及此事，工作人員向其解釋事件緣由後周傑倫表示，「志偉哥，怎麼可能」。

娛樂圈大佬

圖片版權 ANTONY DICKSON/AFP/Getty Images Image caption 曾寶儀透過經紀人表示相信曾志偉。圖為曾志偉與曾寶儀2014年參加香港電影金像獎。

曾志偉為香港知名演員、主持人、製片人，現為香港演藝人協會理事會名譽主席。

自上世紀70年代以來，曾志偉活躍在華語影視圈至今，擁有《雙城故事》、《甜蜜蜜》、《無間道》等代表作品，並常年主持香港小姐選美比賽。

2016年12月，曾志偉當選香港選舉委員會委員。選舉委員會由1200人組成，全港只有選委能夠投票選出香港行政長官。此前，他曾在2003-2007年，2009-2013年間擔任香港演藝人協會主席。

目前曾志偉還擔任廣東省廣州市政協委員一職。此前他曾同時擔任廣州市、江門市政協委員職務，2015年因「工作太忙」辭去江門政協委員一職。