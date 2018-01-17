鄧文迪再涉間諜嫌疑 捲入華盛頓政治漩渦

圖片版權 Twitter Image caption 鄧文迪2016年接受《衛報》採訪時說，她和庫什納夫婦是多年的好友

報道說，美國總統特朗普的女婿賈里德·庫什納因為同媒體大亨默多克前妻鄧文迪的友誼而受到美國官員警告，他們擔心鄧文迪會利用這個關係幫助中國。

鄧文迪是庫什納妻子伊萬卡的密友。據《華爾街日報》報道，在2017年初美國官員就此向當時已經是特朗普總統高級顧問的庫什納做出提醒。

《衛報》報道說，鄧文迪是媒體大亨默多克的前妻，《華爾街日報》歸默多克的新聞集團所有，因此報道更耐人尋味。

之前有消息說，當時仍然和默多克保持婚姻關係的鄧文迪同英國前首相布萊爾有染，據說鄧文迪那時候就受到英美安全機構的關注。

為中國項目游說？

一個沒有透露姓名的消息人士對《華爾街日報》說，美國官員表達過反間諜評估得出的擔憂，即鄧文迪在華盛頓為中國政府出資的建築項目游說。

據《衛報》報道，這個建議中的建築項目是價值1億美元的"中國花園"，因為建築設計包括一個高層塔樓，美國官員擔心塔樓會被用於監視用途，因此該項目被認為具有國家安全風險。按照計劃，這個花園將建在距離白宮不到5英里遠的地方。

圖片版權 xinhua Image caption 曾有消息傳出當時仍然和默多克保持婚姻關係的鄧文迪同英國前首相布萊爾有染，英國安全官員曾經和美國同行討論過此事是否涉及國家安全問題

鄧文迪的發言人說，鄧文迪並不了解聯邦調查局和其他情報部門對她本人及其商業伙伴的擔心。這位發言人還說，鄧文迪對任何得到中國政府資助的花園項目並不知情。

據《衛報》報道，華盛頓的中國大使館說，《華爾街日報》的報道"盡是毫無根據的猜測"。

庫什納及其妻子伊萬卡的代表說，報道中官員對他們表達擔憂的會見不過是個"例行的高級員工保安會議"。他還說庫什納"已經寫好了所有操守和公開信息方面的建議，為加強美中關係方面發揮了有益的作用，有助於為美中兩國間的許多問題找到更好的解決辦法" 。

鄧文迪2016年接受《衛報》採訪時說，她和庫什納夫婦是多年的好友。鄧文迪說，伊萬卡很了不起，"她有3個孩子，而且她還教他們中文。那很好。我們是多年的朋友"。

伊萬卡曾在圖片社交網站instagram的帳號上分享了幾張她們的照片，其中有一張她們倆一起在克羅地亞旅行的照片。

英前首相布萊爾

《華爾街日報》報道中引用的一個消息人士說，鄧文迪此前也曾經受到反間諜機構的關注。當時有消息傳出仍然和默多克保持婚姻關係的鄧文迪同英國前首相布萊爾有染，英國安全官員曾經和美國同行討論過是否應該重視此事。鄧文迪和布萊爾都否認他們有過私情。

默多克在1999年同鄧文迪結婚，兩人在2013年離婚。鄧文迪仍然使用其前夫默多克的姓。她在接受《衛報》採訪時說，她和默多克仍然保持友誼。他們的婚姻有兩個孩子。

在《華爾街日報》文章發表後，新書《火與怒：特朗普白宮內幕》的作者邁克爾·沃爾夫在推特上說，媒體大亨默多克和鄧文迪離婚後對人說他的前妻為中國做間諜。

圖片版權 Instegram Image caption 伊萬卡曾在圖片社交網站instagram的帳號上分享了她和鄧文迪一起在克羅地亞旅行的照片。

《華爾街日報》曾經廣泛報道過鄧文迪的過去的背景，其中一些報道發表在默多克2007年收購《華爾街日報》之前。

在2000年11月，《華爾街日報》發表了對鄧文迪的調查報道，報道說一對在美國加利福尼亞的夫婦曾經贊助鄧文迪申請美國學生簽證，幫助她學英語，並為她提供住處。不久那對加利福尼亞夫婦離異，之後那個丈夫娶了鄧文迪。

該報道說，鄧文迪幫助她丈夫在的公司尋找投資機會，並且擔任默多克在中國的"聯絡人和翻譯"。新聞集團當時說鄧文迪"有保護自己隱私的權利"，並且對報道的細節進行了質疑。

據種族定性指控

不過《華爾街日報》的前執行總編鮑偉傑(Marcus Brauchli)對該報最近的報道表示懷疑。他在推特上說他自己對此表示深度懷疑，"美國反間部門曾經僅憑輕微的懷疑就誣蔑人，特別是那些和中國有關係的人（例如華裔人士）。我確信特朗普為俄國做的事情比鄧文迪為中國做的事情更多。"

Image caption 中國富豪郭文貴指中國在美間諜網有多達25000名中國情報官員，類似指稱無疑增加了美國對中國間諜威脅的擔憂。

近年來，中國對美國的間諜活動頻繁成為美國媒體報道的內容，許多中國移民被指為原籍國從事間諜活動。美國前反間諜官員約翰·辛德勒認為，中國對美國的情報興趣遠遠超出國家安全和尖端技術領域，美國經濟，農業等許多行業都成為中國間諜活動的目標。

他認為美國反間力度不夠，公眾警惕性也不高，因此來自中國的間諜威脅加大。他認為中國情報戰的一個特點是人海戰術，另外一個特點是依賴海外華人搜集情報，很少依賴外國族裔。

不過，許多在美華裔被起訴為中國從事間諜活動。許多被告堅稱自己無辜，並且指責美國當局搞"種族定性"，即因膚色或種族而不是證據進行懷疑，甚至指控被告。

去年7月，《華盛頓自由燈塔》刊登了比爾·格茨的報道，在報道中逃亡美國的中國富豪郭文貴做出驚人指稱：中國自2012年加大在美國的間諜活動，中國在美間諜網有多達25000名中國情報官員，15000多名被招募的情報人員。類似指稱無疑增加了美國對中國間諜威脅的擔憂。

郭文貴被認為同中國的軍方和情報系統關係密切。不過曾經同郭文貴接觸頻繁的落馬中國國家安全部副部長馬健交待說，他從未向郭文貴提供中國海外間諜的名單，郭文貴並不了解國家高層機密。