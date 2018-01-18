圖片版權 AFP Image caption 梁天琦是此案控罪最多的一名被告人。

香港旺角衝突系列案件又一起暴動罪開審，「本土派」政治人物梁天琦等六人出庭應訊。

2016年2月大年初一深夜至大年初二早晨，九龍旺角發生大規模警民衝突。一群本土派示威者稱要阻止當局驅趕春節期間無照擺賣的熟食攤販，港府官員則批評這是示威者的「滋事借口」。

暴動罪檢控在香港極其罕見，高等法院預計從星期四（1月18日）起審理80天。梁天琦被起訴一項煽惑暴動罪、一項襲警罪及兩項暴動罪，其餘五名被告分別涉及暴動罪、襲警罪和非法集結罪等。

另一位涉案「本土派」人物黃台仰疑似棄保潛逃，已被法院頒令追緝，並將另案處理。去年已有三名示威者率先被裁定暴動罪有罪，各被判處三年有期徒刑。

圖片版權 Getty Images Image caption 旺角衝突在2016年春節之際發生。

香港媒體在審前報道，黃台仰與另一名同案被告李東昇去年11月曾獲法庭批准出境往德國與比利時，但後來未有如期返回香港向警方報到，結果被通緝。

2017年12月底，網上流傳一張黃台仰與流亡新疆維吾爾人會面照片，相中人物包括世界維吾爾代表大會副主席玉米提·哈米提（Ümit Hamit）。中國將世維會定義為恐怖組織，世維會則指責中國以此打壓維吾爾人。

香港大學法律學院首席講師張達明此前曾就另一位旺角衝突系列案件被告人疑似出逃事件對BBC中文分析說，棄保潛逃者若回到香港除了要面對原來的控罪，法庭將其入罪以後還會根據其棄保潛逃之事實，考慮是否加刑。

黃台仰、李東昇與梁天琦均為本土民主前線成員，但梁天琦在暴動案開審前，於12月宣佈退出該政黨。