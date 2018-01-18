圖片版權 AFP Image caption 涉案莊荷疑似趁清晨時分賭廳四野無人之際犯案。圖為博彩展覽上的模擬賭桌。

澳門執法部門證實一家賭場發生莊荷監守自盜事件，涉及金額4789.5萬港元（613萬美元；3936萬元人民幣），美資永利賭場證實是其賭場遇劫。澳門司法警察局星期四晚間宣佈逮捕了兩名嫌疑人，但稍後才會公布案件細節。

澳門媒體報道，位於澳門新口岸區的永利賭場有一名荷官在星期二（1月16日）清晨劫走籌碼，期間並未使用武力或武器。

籌碼一般只能在賭場內用於下注，這次被劫的籌碼來自永利賭場，因此只能在該賭場兌換現金。盜取籌碼事件並非罕見，但金額鮮有如此龐大。

案件曝光後，澳門博彩監察協調局召集澳門博彩企業負責人開會，要求加強監察。

圖片版權 AFP Image caption 澳門媒體稱部分被盜籌碼內含防偽芯片，可以註銷。

上千萬元的籌碼是怎樣被偷走的？

澳門司警局發言人蔡昕暉星期三（17日）證實，司警局駐場人員在案發當天清晨接到保安員報警，說有一名賭廳員工取走了籌碼。司警局表示調查正在進行，不便透露更多案情。

澳門絶大多數賭場都是24小時運作，各賭場均有司警局的刑事調查員駐場，也有治安警察局警員站崗。

澳門報章與新聞網站紛紛刊登一張在網上流傳的司警局「重點尋人」公告，表示正在追尋一名涉及搶劫案件的49歲李姓男子。從其外語拼寫所見，相信是澳門本地居民。

澳門媒體指出，籌碼劫案消息早在司警局公布之前已在網上引起熱烈議論，據傳這名正在值班的荷官趁清晨交接班人流稀少之際，拿出一個「環保袋」，迅速裝走貴賓廳賭枱上籌碼後離開，途中曾向一名目睹犯案經過的女荷官亮出一柄軍刀。

但蔡昕暉表示，司警探員已看過監控視頻，不存在使用武力或武器的情況。司警局目前正調查嫌疑人有否離境。

《澳門日報》指出，這名獨行賊此前曾任賭場保安，數年前才轉職莊荷，因此熟悉賭場保安運作漏洞。司警局並未對此說法置評。

籌碼又不是真錢，怎麼還要偷？

澳門賭場籌碼分為兩類：

現金碼——可直接向賭場出納櫃台兌換現金，又稱「生碼」

泥碼——賭廳基於推廣性質贈送的籌碼，下注賭贏獲得現金碼派彩後，方可兌換現金

澳門法定貨幣為澳門元，但澳門各賭場發行的都是港元籌碼，澳門元無法在賭場內投注。

圖片版權 AFP Image caption 籌碼一般只能在其所屬賭場中下注與兌現。

澳門媒體報道，這次被偷的籌碼全是現金碼，當中包括面值100萬元的籌碼，有可能被竊匪在黑市脫售套現，但免費報《力報》引述消息人士稱，100萬元面值籌碼每一枚都有內置電腦芯片，可以註銷，而賭場已在案發後註銷了40枚此類籌碼。

香港《星島日報》稱，永利賭場已更換全新的大額籌碼，且賭客要兌換超過20萬元籌碼的話，都必須登記身份證件。

不過，這些說法都沒有得到永利集團方面證實。

澳門還發生過哪些大規模的籌碼劫案？

澳門賭場內發生的籌碼劫案或詐騙案並不罕見，嫌疑人除了賭場荷官，也有外來人員。

2017年11月，一名澳門女子涉嫌伙同丈夫，分30次盜取51萬港元籌碼，被司警局以公務上侵佔罪和贓物罪逮捕，移送檢察院偵辦。

2017年9月，一名休班香港警員在澳門一家賭場內涉嫌試圖盜取一名中國大陸賭客的80萬港元籌碼，澳門司警局與香港警務處其後向媒體證實涉案警員在澳門被扣查。香港媒體稱，案件是因為該警員被扣查後連日缺勤才被曝光。

圖片版權 AFP Image caption 永利在澳門經營兩處賭場度假村。

2017年2月初，一名大陸中年男子在賭場內涉嫌試圖利用膠紙盜走35萬元籌碼，當場就逮。

2016年1月，澳門凱旋門娛樂場一名貴賓廳「疊碼仔」高級主管涉嫌虧空9970萬元後潛逃。這家賭場屬賭王何鴻燊的澳博控股名下，但何鴻燊四太太、澳博執行董事梁安琪強調事件與澳博無關。

據港澳媒體介紹，「疊碼仔」肩負向貴賓廳轉介「豪客」的角色，他們會贈送泥碼吸引賭客，並從中收取傭金。