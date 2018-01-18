對抗大陸飛航海峽中線 台駐各國代表投書抗議

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中國大陸最近單方面宣佈開啟M503由南至北航線，並已有多架民航飛機使用該航線。由於該航線距離兩岸敏感的海峽中線僅4.2海哩，引起台灣政府強烈不滿。

中國大陸並沒有理睬台灣當局的抗議。 17日國台辦發言人馬曉光在記者會表明"航線開通不需台灣同意"，並認為這是屬於大陸「內部事務」。北京同時表示，航線的全面開通是"滿足亞太地區航空，符合兩岸同胞共同利益"。

台灣外交部對此罕見大動作"投書抗議"。台灣駐英國代表林永樂投書《泰唔士報》、駐日本代表謝長廷投書《產經新聞》，駐美代表處新聞組長投書《華盛頓郵報》。台北認為，北京違反國際慣例，"危害台海和平與安全穩定"。

周四（1月18日），台灣陸委會發言人邱垂正在記者會上表示，2015年3月2日，兩岸雙方就已協商M503航線只開放北至南單向，且向西6海里偏行。他還說，當時雙方也寫明，一旦變更航線，會再經"雙方溝通"。

邱垂正同時引述國際民航組織（ICAO）規範稱，任何新航線的設置與啟用"均須與鄰近國家與地區溝通，確保飛航安全"。台方嚴重抗議M503"危害飛航安全"。

圖片版權 CNA Image caption 中國大陸4日單方面宣佈開啟M503由南至北航線，並已有多架民航飛機使用該航線。

兩岸實力較量

對M503的解釋，兩岸立場各有不同。淡江大學中國大陸研究所副教授潘錫堂在該校國際評論專欄發文支持中方"不需台灣同意論"。他指出，中方當初經由國際管道合法向ICAO申請，啟用所有權"自然在中方"。

但台灣師範大學政治學研究所教授曲兆祥對BBC中文網分析，爭論兩岸雙方誰合理合法其實並無意義。真正焦點是，當初M503航線實施就是兩岸"合意"的結果。

他認為，馬英九政府當年因為同意"九二共識"，在2015年航線啟用時，透過多次交涉來讓中方決定暫緩實施。曲兆祥說："簡單來講，當時就是兩岸雙方氣氛融洽，各自妥協的結果"。

"一般來說是前倨後恭，但中方態度卻是前恭後倨。認為現在沒有九二共識，就一律免談。台方則是不解，飛航安全為何要扯到九二共識" 。

他說，這件事情最終還是會回歸國際政治實力，比較話語權的強弱。也就無所謂道德與合理合法性。

圖片版權 CNA Image caption 駐英代表林永樂投書《泰唔士報》表示不滿。

化解"意氣之爭"

對於台灣官方一連串的"投書抗議"，外交部回覆BBC中文網，表示將持續爭取各國支持。台灣外交部同時稱，已有重要國家向中國大陸與ICAO組織表達關切。

事實上，近來確實不少歐美媒體報導此事。美國國務卿資深顧問胡克（Brain Hook）表達"反對單方面採取行動"。這樣的國際呼籲，曲兆祥解讀，這是台灣在國際現實下"不得已的舉動"。

他分析，中國大陸對台灣採取"步步進逼"的策略，台灣則以"硬碰硬"的方式還擊。這種"硬碰硬"並非軍事，而是台方面對中方"進逼一次，就大喊一次"。用凸顯中國霸權行為來得到國際輿論同情，期盼中方軟化態度。

然而，這樣的舉動是否會奏效？曲兆祥不樂觀："倘若美方要求中方克制，中方只會'已讀不回'。中方知道美方在這議題上是光說不練，拿中方沒有辦法。"

中方軟土深掘、步步進逼的態勢，曲兆祥認為未來將更明顯：「民進黨可以思考，至少退回到九二共識論述。但同時也要評估，台灣政府這樣是否會有損失？民進黨內部是否會意見分裂？ "

台灣政府一直被中國大陸指責"漸進式台灣獨立"。相較於此，曲兆祥判讀中方正在採取另一種回擊，就是漸進式改變兩岸現狀，而M503即是一環。他建議，民進黨政府可在目前局勢下，用別種妥協式的智慧跟中方交涉，化解當下的"意氣之爭"。