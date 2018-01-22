代表中國出席達沃斯論壇的劉鶴是何人

圖片版權 CNS

周二（1月23日），世界經濟論壇第48屆年會將在瑞士達沃斯召開。繼國家主席習近平、總理李克強、國家副主席李源潮之後，這次中共中央政治局委員、中央財經領導小組辦公室主任劉鶴將率團出席論壇。

劉鶴是誰？

今年66歲的劉鶴是一位經濟專業出身的學者型官員，他曾獲哈佛大學肯尼迪政府管理學院公共管理碩士學位，並在中國人民大學工業經濟系任教。2015年，他的論文《兩次全球大危機的比較研究》被授予孫冶方經濟科學獎，該獎項被稱為國內經濟領域最高獎。

從政後，劉鶴先後在國務院、國家計委任職，2013年升任中央財經領導小組辦公室主任。

劉鶴被視作中國領導人習近平親密的助手和最重要的經濟智囊之一。《華爾街日報》2013年曾報道，中國領導人習近平曾向美國官員這樣介紹他：「這是劉鶴，他對我十分重要。」

圖片版權 Empics Image caption 近年來參加達沃斯的多為中國副總理以上官員，甚至是國家主席和總理。劉鶴目前還沒有任何中國國家領導人職務。

內地媒體報道，劉鶴在近年來的五年規劃綱要編製過程中起到了非常重要的作用。近年來流行的「頂層設計」一詞，最早出現在2011年3月公布的"十二五"規劃綱要，而劉鶴全程參與了該綱要的起草。

去年十九大，劉鶴向權力中心靠近，當選中共中央政治局委員。有媒體預言，他將被任命為國務院副總理。

中國經濟學者胡星斗對BBC中文網表示，劉鶴是目前政治局中為數不多的經濟專家，此次劉鶴出席達沃斯論壇表明了他的地位，「他實際上已成為中國經濟領域的主要決策者之一」。

香港中文大學經濟系副教授莊太量則認為，出席達沃斯經濟論壇的一般是國家總理等「抓經濟的一把手」，此次出席暗示劉鶴以後會有一個新的政府職務，能讓他在國際上有更多曝光機會。

他會談什麼？

這不是劉鶴第一次參加達沃斯論壇。2008年，劉鶴曾撰文提到他之前的參會經歷："記得1993年齊懷遠部長帶隊參加達沃斯論壇，他派我參加經濟政要的圓桌討論。我是職位最低但是被提問最多的官員。"

此次行程中，劉鶴周三（24日）將探討中國的經濟政策。

上周，中國剛剛公布了去年的經濟數據，中國國內生產總值比上一年增長6.9%，高於兩會提出的6.5%的目標。

莊太量認為，劉鶴可能會談到中國最近的經濟情況，以及習近平在十九大提出的"新目標"——基本實現社會主義現代化、把中國建成社會主義現代化強國等。

胡星斗則指出，去年美國否認中國市場經濟地位，劉鶴此行應會「再次表明中國繼續改革開放的決心」。

除了劉鶴之外，亞投行行長金立群也將出席會議，討論"一帶一路"的影響。中國企業家馬雲、劉強東也將參會討論電子商務、零售行業等領域問題。

達沃斯論壇方面預計，此次將有70位國家元首或政府首腦和38位重要國際組織的負責人參會。