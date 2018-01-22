圖片版權 AFP Image caption 調查發現84%的受訪表示他們"信任中國政府"，受訪國家中比率最高

世界經濟論壇本月底在瑞士召開之際，一家總部設在美國的國際公關公司發表研究報告，指中國公眾對當地政府、非政府組織、媒體和商業公司的信任度是一眾國家和地區中最高，同時美國公眾對當地這些機構的信任度大幅下滑。

愛德曼國際公關公司（Edelman）的報告總共調查了28個國家或地區的公眾對當地公私營機構的信任度。調查發現，84%的中國受訪者說他們信任中國政府，比率最高。相反，只有33%的美國受訪者說他們信任自己的政府，比去年下跌14%，是下滑最多的國家。

該公司去年10月至11月透過網上問卷進行這個調查，總共訪問超過33,000人，平均每個國家的受訪者約1,150人。

報告指出，過去一年裏，由於國際和國內的紛爭不斷，雖然美國當地經濟向好、失業率也是10年最低，這些都無助遏止公眾對當地政府和非政府機構信任程度看法呈現下滑的趨勢。

報告結果發現，在中國約有68%的受訪者認為，政府對發展可起到「牽頭作用」，而只有約15%的美國受訪者認為當地政府可起到這個作用。

另外，有59%的美國受訪者認為，當地政府、非政府組織、媒體和商業公司之中，政府運作得最差。相反，只有10%的中國受訪者認為，當地政府在這四個機構之中運作得最差。

報告指出，中國公眾對當地政府和媒體的信任「向來不錯」。而隨著騰訊和阿里巴巴等公司向國際發展，當地公眾對非政府組織和商業公司的信任也不斷爬升。

報告也引述日本神戶制鋼早前被揭發造假和巴西牛肉出口商JBS「黑心牛肉」的案例，指出個別事件對不同機構的影響最深。

類似的案例在中國近年也不斷出現，包括北京紅黃藍幼兒園被懷疑虐童、大學生魏則西去年錯信搜尋器百度的廣告致死、北京男子雷洋在警方拘留期間死亡等。但是，報告沒有提及當局處理這些案件的手法，以及事件如何影響中國公眾對政府和商業機構的信任度。

圖片版權 Reuters Image caption 中國官方處理紅黃藍幼兒園懷疑虐童事件的手法，引來外界質疑

報告還發現了甚麼？

報告不點名地指出，美國總統特朗普經常掛在嘴邊的「假新聞"，反而令公眾普遍對主流媒體的信任度重新上升，對社交媒體的信任度則有所下滑。

在中國、美國和俄羅斯等國家，分別有71%至75%的公眾表示，他們擔心某些機構會利用這些虛假的新聞作為武器。

報告也發現受訪者對專家、學者和記者的信任度上升，其中有39%的受訪者表示他們「十分信任」記者，比去年增加12%。

報告認為，去年是「假新聞」與「真新聞」爭奪眼球的一年，該結果表示公眾越來越重視消息的來源。但報告同時強調，一年的數據並不能表示這已成趨勢，還需要觀察一段時間。