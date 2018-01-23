圖片版權 BBC Chinese Image caption 桂敏海是此前被拘的五名書商之一，也是一名瑞典公民

有消息指，此前曾被中國扣押的書商桂敏海再次被中國當局帶走——這一次是在中國境內的火車上，當時他有兩名瑞典外交人員陪同。

桂敏海是書刊商人，他在香港的出版機構出售有關中國領導人私生活的書籍。他最近才剛剛獲釋出獄。

消息由桂敏海的女兒向媒體透露，指桂敏海在周六（1月20日）乘坐的列車上忽然出現便衣警員，後者將他抓捕。

有報導稱，他當時正在前往一家瑞典外使機構進行健康檢查。

消息最先由美國《紐約時報》報導，該報導稱，兩名來自瑞典駐上海領事館的外交人員當時正和桂民海在一起。

他的女兒安吉拉（Angela）正在英國牽頭一項倡議，力求令自己的父親獲得自由。安吉拉告訴《紐約時報》：「我只知道事情發生了非常重大的轉變，而且是向壞的方向。」

她表示，並不了解當時在火車上發生的具體詳情。

另一方面，瑞典當局據稱已經傳召中國大使，就相關事件進行對話。

「瑞典政府全面意識到了事件的發生，」一份聲明說。但聲明未有獨立核實具體細節。

「政府高層已經採取有力的行動，我們已經與中國官員取得聯繫，對方已經承認會立即提供有關他目前狀況的信息。」

圖片版權 Getty Images Image caption 香港書商被拘留的事件曾引發維權人士抗議

桂敏海的案件在2015年10月引起了國際廣泛關注，當時他在泰國失蹤——之後又神秘地與他的香港書店同事一起出現在公眾視野，證實正被中國大陸當局拘留。

外界指控稱桂敏海當時被中國警方跨境逮捕，可能涉及越境越權執法。此事因此引發國際間關注。

然而，中國當局指，桂敏海和另外四名男子都是自願前往中國境內自首。

之後不久，桂敏海在中國官方電視台上自稱涉及十多年前的一宗交通事故肇事逃逸案件，但是他的支持者指，那是一次逼供。

人權組織相信，這些書商是中共打壓異見人士行動的受害者。

桂敏海等人出售的書籍在香港出版，這個前英屬殖民地在1997年主權移交中國之後，在《基本法》規定下應當享受高度自治權。

2017年10月，桂敏海獲釋，但是他的家人卻不知他身在何處。之後有消息指，他正住中國東部城市寧波。

《紐約時報》稱，桂敏海此前身體出現神經系統疾病的跡象，可能患上一種名為肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS）的疾病；他被送往瑞典駐上海領事館進行檢查。

不過，香港《南華早報》引述桂敏海的朋友及聯繫人表示，桂敏海此前申請一個新的瑞典護照，此行前往領事館可能與申請手續有關。

桂敏海目前仍去向不明。