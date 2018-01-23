圖片版權 AFP Image caption 磚廠欠薪，用紅磚抵債。但工人們發現銷售情況並不理想，不一定能賺夠回家的路費。（資料圖片）

據中國媒體報導，江西約30名農民工被磚廠老闆拖欠9萬多元人民幣工資，並扣押了4萬塊押金，法院介入後，工廠負責人同意用磚頭作補償。

這些來自雲南的農民工近日努力在街頭積極賣磚，但銷售情況不理想，不知能否賺取足夠的錢去買火車票回家過年。

磚頭能賣出去嗎？

涉事的南昌市新建區流湖鎮宋家磚瓦廠的磚窯已停火數月，自去年9月開始便沒有發工資。

其中一名農民工盧生文對新華社說，由於磚廠也拖欠了好幾萬的電費，農民工只能在鎮上「買蠟燭照明、撿柴火取暖」，到其他村民的家裏為手電充電。

這些農民工最後到當地的勞動監察局求助，當局早已幫農民工討回9 月份以前拖欠的工資，並要求磚廠在限期內整改，但局方稱整改並不到位。

所以幾位工人決定入稟法院，磚廠負責人上周二（16日）「同意」用29萬塊紅磚抵扣農民工約8萬元工資。

雖然農民工獲得磚頭，但他們說一塊磚頭賣2毛8分錢，每天只有零星買家，很難賣出去。報導稱，有時候會有「陌生人」前來阻攔賣磚，是因為磚廠負責人仍有其他債主，這些債主同樣希望能用磚抵債。

圖片版權 Getty Images Image caption 農民工維權活動遍布多個省市，是多個地區政府重點關注的問題。（資料圖片）

微博上的網友亦對農民工的遭遇表示同情，他們質疑用磚頭抵扣工資是否有成效，能否讓他們來得及買票回家過年。

賣會員的張單：不開工資，給板磚有啥用，也不能運回老家。

WLMmm1234：老闆磚你都賣不出去給工人有何用？缺德！

天道輪迴Y有：政府這是在幫農民工呢，還是在幫磚廠老闆呢？

喧囂過：工人賣板磚時候不用花費他們的人力物力？這又怎麼算。

在中國，農民工與僱主時有爭拗，特別是春節前，各個省市也在嘗試處理農民工追薪的問題，有中國媒體形容這是「年底防欠薪攻堅戰」。

中國中華全國總工會去年9月表示，過去5年曾協助5百萬名工人追討3百億元人民幣工資。