你問我答：2018年春節返鄉路

圖片版權 CNS Image caption 用摩托車春運移動的民眾帶上寵物狗返鄉。

華人世界的狗年新年春節即將到來。無論身處中國大陸還是香港、澳門、台灣甚至海外，春節返鄉都是一個難以迴避的話題。有人從中國南方的務工地回到自己的家鄉，有人從台北、台中等城市返回台灣南部的故里，甚至有人不遠萬里從海外回家……

在中國大陸，「春運」號稱「人類史上最大規模遷移」。2018年春運，中國建成高鐵里程已達2.5萬公里，新時期的春運返鄉路，很多變化正在發生。

春節將至，2018年華人春節返鄉的高峰即將到來，BBC中文邀請您和我們一起分享購票到返鄉過程中的感受、觀察以及各種故事：

購票：您最關心什麼問題？中國春運網絡售票最值得改善的環節是什麼？最難買到車票的線路是哪些？

旅途：安全、餐飲、旅途服務等環節，您還期待哪些變化？政府和運輸部門還能做些什麼？

人性化服務：一些中國大陸航空公司近期陸續宣佈允許在航班上使用手機，除此之外，您還期待哪些更加人性化的服務？

圖片版權 CNS Image caption 旅客帶著行李在南京火車站乘坐火車出行。

除了上述問題之外，您還可以和我們分享自己的獨門搶票秘笈、獨特經歷。BBC中文期待您的參與。

我們將從即日起至2月5日徵集您的春運故事，獲選的故事將在春節期間刊出，敬請期待！