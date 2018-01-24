瑞典外交部：桂敏海被抓時正接受領事協助

圖片版權 BBC Chinese Image caption 桂敏海。攝於2007年。

香港書商桂敏海再遭中國當局抓捕一事繼續發酵。瑞典外交部於當地時間周二（1月23日）發出一份措辭嚴厲的公開聲明並證實，桂被捕時瑞典外交官正陪同在旁。中國官媒《環球時報》則評論稱，中國有自己的法治邏輯。

瑞典外交部呼籲中國政府立即釋放桂敏海，讓他有機會和瑞典外交人員和醫護人員會面。這份以瑞典外交部長瑪戈特·瓦爾斯特倫（Margot Wallström）名義發佈的聲明稱，瑞典外交部已於周六和周一兩次傳召中國駐斯德哥爾摩大使。

桂敏海的女兒安吉拉（Angela）此前向媒體透露，周六（1月20日）便衣警員出現在桂敏海乘坐的列車，並抓捕了他。

瑞典外交部周二（23日）發出聲明稱：「桂敏海被抓捕時外交官正陪同，為這位需要醫療救助的瑞典公民提供領事協助。」

聲明還稱，「中國當局已經在多個場合多次保證，桂敏海自接受交通違法相關判決後已被釋放並獲得自由，我們（瑞典方面）可以與自己的公民隨便進行接觸。」

2015年，數名香港書商神秘失蹤，之後證實他們被中國當局拘留。

銅鑼灣書店前店長林榮基對香港《蘋果日報》表示，他此前被扣留時，如果要去任何地方要事先向相關人員申請。他估計桂敏海可能在離開寧波時未通報當地人員，所以才被攔截。

圖片版權 Getty Images Image caption 香港書商失蹤事件曾引發抗議

中國回應

多家外媒指，周二外交部發言人華春瑩在例行記者會上回應了此事，但這段話並未收錄在外交部網站發佈的記者會記錄中。

《紐約時報》報道，華春瑩稱，不了解這件事的具體情況，此事不屬於外交部管轄範圍內。

她還說：「任何在中國的外國人，包括外國使領館人員，都不能違反國際和中國法律。」

這幾天中國內地大部分媒體都未報道桂敏海一事，但官方媒體《環球時報》評論，西方媒體大肆炒作此事，「西方媒體怎麼說，有它們的輿論邏輯。中國大陸怎麼做，有我們的法治邏輯」，「如果沒有證據，不合法律程序，大陸警方斷不會在外媒舉著放大鏡的時候再次將桂敏海帶走」。

評論還指：「一個非常扭曲的現象是，如今在西方發生與中國人沾點邊的『敏感案件』經常被炒作稱'間諜案'等『中國滲透』事件。」

「西方輿論力量仍想運用它們的話語霸權，控制有關中國各種敏感信息的價值判斷，延續對中國政治體制的輿論攻擊，」文章說。