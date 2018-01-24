台灣請願 港校公投 學生縮短課時誰能做主

圖片版權 AFP Image caption 台灣中小學生每天平均上課10小時

「感覺學校就是把我們教成機器人。」

台灣新竹高一學生曾同學，每日早上07:15就到學校，一路學習到黃昏17:00，在課堂上，會因為太困忍不住睡著；但他絶不是一個人，因為班上總有七、八個同學在打盹。「有同學九點補習完，回去差不多十點了，還有學校功課……第二天七點半又到校。」

「上課就喝著咖啡去撐。」

課時過長在台灣不時成為輿論熱話。早前，有民眾利用政府的聯署平台，提倡將上課時間縮短至「朝九晚三」，獲得超過5,600個附議，達到政府必須回應的門檻。

聯署引起台灣社會熱議，「家長批評」、「家長崩潰」、「搞死雙薪父母」等表達不同意見的標題也出現在媒體上——家長認為在校時間縮短令雙職家長無法照顧，只會「便宜」了補習班。

在重視成績與紀律的華人社會，勤奮、守時被視為美德，但這樣的觀念對學生的健康有什麼影響呢？對兒童及青少年而言，課時多少、上課時間要多早才最適宜？

「朝九晚三」

去年底，有民眾在台灣國家發展委員會的「公共政策網路參與平台」上發起聯署，要求「高中及國中小上課時間改為9點到15點」。

這個平台參考美國白宮請願機制設立，民眾在平台上「提點子」，若能在兩個月內獲得5000次附議，相關政府部門就需要做出正式回應。

提議者Kevin在提案中寫道：「台灣是世界上課時最長的國家…學生一天只睡5-7小時，無法專心學習，且未達到一天睡9-10小時之標凖，影響發育。」

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Kevin希望減少上課時間，可以令學生「學習力提升、負擔減輕」。

提案很快獲得超過5000次附議，教育部必須回應。台灣教育部國教署高中及高職教育組長韓春樹日前回應指，由於制訂多時的「108課綱」將於2019年推行，當中對課時有規定，大幅減至「朝九晚三」會無法完成課綱要求的課時。

韓春樹說，短期內很難達到「朝九晚三」的訴求，但國教署鼓勵學校延至八點到校，歡迎學校校內研究並與學生溝通，朝延遲上學的方向發展。

哪些家長反對？

針對今次爭議，不少評論均將學生的上課時間，與雙職家長的工時掛鉤。補習名師呂捷就指，台灣學生課時長，「主要為配合父母親上下班時間…因為加班，更沒有時間陪孩子，只好把孩子送去安親班」。

「你想改變台灣學童上課時間過長嗎？老闆們請您取消責任制，讓你的員工下午三點就下班！」呂捷在臉書寫道。

圖片版權 AFP Image caption 在台灣，學生課後補習到晚上是常態

對於媒體傾向從家長角度報道事件，聚焦在過早放學令雙職家長無法照顧，曾同學不以為然：「有人說不能早放學，因為父母也要上班、要來接我們……感覺我們好像是父母的附屬品。」

居於高雄的家長林先生則向BBC中文表示，不論學校怎樣改課時，學生的境況都不會改：「縮短上課時間對台灣學生沒有影響。學生就算不留校，下課也要趕到補習班繼續念，到晚上八點才回家。」

林先生認為這是社會觀念使然：「大家都認為年輕人沒理由不學習，加上萬般皆下品 、惟有讀書高的心態……歧視低層勞動工作者，認為底層勞動者就是不知長進。」

學業重要還是睡眠重要？

香港中文大學兒科學系教授李民瞻向BBC中文表示，學童睡眠不足是很重要的議題，但社會關注度一直不高。

李民瞻說，自己應診過因集中力不足而求醫的孩子中，「九成都睡眠不足」；但每當他向學童及家長解釋睡眠的重要性，回應經常是「功課安排不了，還有補習」。

家長將學業置於睡眠之上，李民瞻並不認同：「如果因為睡眠不足影響新陳代謝及有相關病症……讀書多好都沒用。」

圖片版權 Getty Images Image caption 李民瞻稱，一般建議12-18歲青少年每日睡眠九小時、6-12歲兒童每日睡眠10-11小時

中大的精神科、兒科、內科及藥物治療等學系多年研究兒童及青少年睡眠不足的問題。長期睡眠不足的青少年，集中力、記憶力均會受影響；近年一些研究亦顯示，長期睡眠不足對新陳代謝有壞影響，肥胖風險會更高。

李民瞻強調，「後青春期」青少年（約等於中學生年齡層）的生理時鐘，入睡時間會自然延遲約兩小時。李民瞻表示，美國等地也有倡議，認為中學生上課時間不應早於八點半。

「不是他們不想睡，是沒有睡意…到晚上約11點才會自然地開始困，」李民瞻形容：「如果翌日五點多、六點就要起牀趕上學，對十多歲的孩子而言，是會睡眠不足。」

李民瞻參與的研究計劃，曾邀請全港多間學校，試驗延遲上課，但最後只有一間學校答應，而且只願意延遲15分鐘。參與試驗的校長向港媒表示，延遲上課時間15分鐘後，學生精神較好，遲到者亦減少。

讓學生來決定？公投延遲上課的香港中學

一些認為學生想延遲上學是懶惰的觀念，也讓曾同學感不滿：「大人們總會說，我們當初也是這樣子挺過來的，你那麼晚上學，乾脆書都不要讀。」

「根本沒人在聽學生意見。」

在香港，有學校就決定讓真正受影響的群體——老師和學生來做決定。

圖片版權 creativehk.edu.hk Image caption 兆基創意書院是一間較「非主流」的學校，有很多不同渠道讓學生發表意見

位於香港九龍塘的「香港兆基創意書院」，2016/17 學年舉行了一次公投，讓學生及教師以投票決定是否延遲上課時間。 結果有八成人投票贊成、兩成反對。

有學生投票反對延遲上課，也許很難想像。該校助理校長蔡芷筠向BBC中文回憶，反對延遲上課的老師與學生，理由十分相似。

「有老師覺得人就是應該早睡早起，覺得延遲上課會讓學生變得懶惰、令他們適應不了社會。」蔡芷筠說：「一些反應較大的學生，也似乎將早睡早起等同一種美德，而支持的同學則不敢說出來，彷彿說出自己想延遲上課，就等如承認自己很懶。」

在試行兩周後，書院進行了一次公投，師生均有參與，最後有八成票數同意通過。從今個學年開始，書院每日減少了一節課，上課時間由早上08:20延遲到09:10，放學時間則由16:00延至16:30。

任教通識的蔡芷荺觀察，過往第一堂課上不少學生倒頭大睡，但上課時間延遲後，學生明顯「精靈」了。

「但有些同學精神了、不再恰眼瞓（打瞌睡），就會不斷吹水（與鄰座聊天）。」蔡芷筠苦笑。 「所以學習狀態是否有改善？還待正式的統計與研究。」