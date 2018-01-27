曾有望成香港史上最年輕議員　香港眾志周庭因主張「民主自決」失參選資格

圖片版權 Reuters Image caption 周庭原本計劃參加香港島地區補選

已報名參選香港立法會港島區補選的學運領袖周庭，因主張「民主自決」，被香港政府以不符合《基本法》、不可能擁護《基本法》為由，宣佈其提名無效，無法參選。

政府的公布沒有說明被取消資格的參選人是誰，但周庭所屬政黨「香港眾志」發表聲明，確認已接獲通知，周庭的選舉提名無效。

政府聲明則指，主張「民主自決」、或以公投方式處理香港體制問題，不符《基本法》，並「與國家對香港既定的基本方針政策相牴觸」，有此主張的人士不可能擁護基本法，亦不可能履行立法會議員的職責。

香港眾志批評這是「政治決定」，有違選舉主管機構的中立原則，並指政府褫奪候選人資格，「近乎永久地剝奪港人的政治權利」，違憲及違反人權。

圖片版權 EPA Image caption 周庭與黃之鋒同為「香港眾志」創辦人，該黨主張「民主自決」

報名參選前，周庭放棄了英國公民身份，以符合參選資格。如果獲准參選，剛屆21歲的周庭將有望成為香港史上最年輕的立法會議員。

今次進行補選，是因為原為港島區立法會議員的「香港眾志」羅冠聰，因宣誓被裁定無效而遭撤銷議員資格。另外兩個選區及一個功能組別席位，亦將同時進行補選。

另一港媒盛傳將被取消參選資格的參選人姚松炎，其提名尚未被確認為有效。

「鼓吹民主自決者不可能履行議員職責」

2016年立法會選舉，有至少三名候選人，明確主張「民主自決」，包括朱凱迪、劉小麗及羅冠聰；當時三人均順利參選，並最終勝選。「自決派」三人在2016年選舉中，獲得173，122名香港選民的支持，佔整體近8%。

主張「民主自決」者認為，在《基本法》承諾的「一國兩制50年不變」將於2047年到期，屆時香港人應享有自決權利，以公投形式，決定香港在2047年後的政治地位。

但香港政府今日（1月27日）發表的聲明指，鼓吹推動「民主自決」、以公投方式提出包括選擇獨立來處理香港體制，或以何種形式提議獨立的人士，均不可能履行立法會議員的職責。

圖片版權 AFP Image caption 姚松炎等議員被取消資格後，引發示威

由2016年8月，主張港獨的「本土民主前線」梁天琦遭判定提名無效起計，至今已有至少七名參選人因被指政見不符合《基本法》無法參選，另有六名立法會議員在當選後因宣誓問題而被撤銷議員資格，13人全部為民主派或本土派人士。

在出任議員近一年後，劉小麗及羅冠聰於2017年中，因被裁定宣誓無效而失去議席。目前不清楚政府的最新取態，對以「民主自決」為主張進入立法會，仍是議員的朱凱迪有什麼影響。

與黃之鋒等人一同創立「香港眾志」

在2016年的立法會選舉中，年僅23歲的大學在讀生羅冠聰當選，成為香港史上最年輕的議員。

黨友羅冠聰因宣誓爭議被取消議員資格後，周庭報名參選立法會選舉，聲言「捲土重來」。周庭去年12月滿21歲，剛好符合參選的最低年齡要求。

周庭14歲加入學運組織「學民思潮」，持續參與社會運動。學民思潮2016年解散後，周庭與羅冠聰、黃之鋒等，組成新政黨香港眾志，關注香港2047前途問題，主張「民主自決」。

她在宣佈參選時，透露自己已經簽署聲言會擁護香港《基本法》的確認書，又指香港眾志「不主張港獨」，並展示英國當局證明她已經放棄英國國籍的文件。