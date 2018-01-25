浸大抗議學生被停學：大學應如何處理異議學生？

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香港浸會大學學生因抗議普通話畢業要求，「佔領」該校語文中心事件繼續發酵，兩名抗議學生被勒令停學，等候調查結果，最終有可能被開除。

浸會大學校長錢大康形容，學生行為「粗劣、不可接受」，令浸會大學全體教師、學生受到侮辱，校友及其他學校的學生「蒙辱」，又指事件「令整個社會不安、整間大學不安」。

錢大康強調指校方是依照大學的程序、原則及教育理念處理事件，並稱「因為議題重要就可以侮辱人，是不對的」。但多間大學的教職員工會則發表聲明，質疑校方「未審先罰」。

被停學前曾就事件道歉的浸大學生會會長劉子頎則稱，學生抗議是為了爭取改善校政，後果是未有調查就被停學，令他感到匪夷所思。學生會將會號召學生在校內遊行，表達對校方決定的不滿。

未審先罰？

浸會大學學生會曾在2016年進行公投，九成投票學生支持廢除普通話畢業門檻；校方經與學生會等多次商討後決定先增加豁免試機制，根據測試成績考慮會否取消普通話畢業門檻。

但豁免試的合格率只有30%，學生質疑評分凖則不清，要求負責的語文中心交代凖則，觸發今次風波。

校方將兩名學生停學的決定，在香港社會引起很大反響。

由香港八間大專院校教職員工會組成的「大學及專上院校工會聯盟」發表聲明，批評浸大校方「未審先罰，不符合程序公義」，做法難以服眾。

浸大教職員工會發言人杜耀明向BBC中文解釋，大學在處分學生之前，必須透過調查委員會作出調查及聆訊，並給予被指控者答辯的機會，不能憑「表面證據」就處分學生。

但浸會大學校董王凱峰則在電台節目表示，他曾與當日在場的教師溝通，的確有職員受到威嚇，認為不能忽略這些教職員的感受。

而浸大學生輔導長鄧裕南則指，學生行動「不只粗口」，在超過八小時的事件當中，有學生作出「比較粗劣的行為，言語及肢體上有行動的威脅」，強調即時停學的安排合適、 「公平公正」。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 浸大學生會長劉子頎對BBC中文說，學生們到語文中心討說法，是因為覺得校方出爾反爾

校方目前根據《學生紀律處理程序》勒令兩名學生即時停學。浸大教職員工會發言人杜耀明質疑，《程序》列明在學生對他人構成人身威脅、或持續威脅學校運作時，才能將學生即時停學，學生當日的行為與此有很大距理，質疑校方誇大了學生行為的嚴重性。

誰令大學蒙羞？

學生佔領語文中心的影片在中、港兩地網絡廣傳，引起兩地網民熱議。

在宣佈勒令兩名學生停學的記者會上，浸會大學校長錢大康表示，學生的行為侮辱了全校教師、學生及校友，「令整個社會不安、整間大學不安」。

「現在人人都說，香港的大學生就是這樣。」

批評學生行動的意見亦認為，學生的行為令浸會大學蒙羞。

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近年香港大學校園，屢次因為學生抗議大學政策出現衝突，而抗議學生事後分別面對停學、甚至刑事檢控等後果，令社會上有聲音質疑校內言論自由受到影響。

2016年初，港大學生圍堵校委會的校內開會地點，要求校方檢討大學管治，校方報警處理，最終有兩名抗議學生被判「公眾地方作出擾亂秩序」等刑事罪行罪成，分別判200及240小時的社會服務令。

針對浸大事件，杜耀明表示雖然自己並不認同學生當日的行為，但令浸大蒙羞的不止是學生在個別場合的言行，因為任何機構都可能有這樣的學生，而是大學當局處理問題的方式。

杜耀明說，校方聚焦學生的行為，只用懲罰、責罵、批判的態度去對待學生，而不去檢討相關的政策，失諸偏頗，亦不會令到學生關注的問題得到妥善解決。

「作為教育者，應著意教好學生，令他們更有公民意識、更有責任感。」

「大學當局處理這個問題，是否講道理、以教育家的風範去處理，還是以『大家長』的形式去處罰學生，同樣是令浸大蒙羞。」