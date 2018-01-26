被萌到了！日本民眾專業級堆雪人
- 2018年 1月 26日
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日本最近迎來四年來最大雪，比雪景更吸引眼球的是，民眾在街頭堆起的「萌萌噠」雪人。
儘管東京的氣溫已經降至零下四度，但他們仍然活躍在戶外堆雪人。
他們並不只是製作老派──用煤做眼睛，胡蘿蔔做鼻子──的雪人，這些雪人的造型別具匠心。
雪人造型受到電影和電子遊戲的啟發，包括《星球大戰》和寵物小精靈。
以下是一些我們在社交媒體上找到的照片。
ナカマ〜^_^#雪像 #一人雪祭り #雪だるま職人 #雪だるま #ミニオン #ミニオンズ #ボブ #スチュアート #ケビン #minions #怪盗グルー pic.twitter.com/ZYj9lOE6E1— 雪だるま職人としにゃん (@mokomoko_2015) 2018年1月14日
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走在街頭，你可以看到一隻坐在地上的熊貓。
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《星球大戰》裏的赫特人賈巴。
銀河を股にかけるギャングスター作ってたら会社遅刻したお🙇✨✨✨ . シャチョーにこの写真見せたら許してくれたお🙇🙇✨✨✨ . . おはようございます🙆✴ . . #全部雪のせいだ#ジャバザハット#雪像#starwars#jabbathehut#snowart#朝日
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有點嚇人的哥斯拉。
#我が家の #雪だるま #雪像 #GODZILLA #父の力作 pic.twitter.com/zmYTGK0yQJ— ★ちーこ★ (@chiiiiiko1980) 2017年12月22日
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舉著雨傘的龍貓。
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還有躺在房頂上的史努比，但它好像並沒有萌到旁邊的小女孩。
今年はスヌーピーになりました。 キティとトトロは４年前のです。 #雪像#大雪#町田市
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當然還有，戴著紅蝴蝶結的凱蒂貓。
hello(ﾐ･｡･ﾐ)🧡 * #snow #japan #HELLOKITTY #hellokitty #雪だるま #ゆきだるさん #⛄️
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