被萌到了！日本民眾專業級堆雪人

圖片版權 Hiroe-beach Image caption 日本街頭的雪人

日本最近迎來四年來最大雪，比雪景更吸引眼球的是，民眾在街頭堆起的「萌萌噠」雪人。

儘管東京的氣溫已經降至零下四度，但他們仍然活躍在戶外堆雪人。

他們並不只是製作老派──用煤做眼睛，胡蘿蔔做鼻子──的雪人，這些雪人的造型別具匠心。

雪人造型受到電影和電子遊戲的啟發，包括《星球大戰》和寵物小精靈。

以下是一些我們在社交媒體上找到的照片。

走在街頭，你可以看到一隻坐在地上的熊貓。

《星球大戰》裏的赫特人賈巴。

有點嚇人的哥斯拉。

舉著雨傘的龍貓。

還有躺在房頂上的史努比，但它好像並沒有萌到旁邊的小女孩。

當然還有，戴著紅蝴蝶結的凱蒂貓。