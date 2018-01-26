M503航線爭議讓台商春運返鄉」難上加難」?

圖片版權 Getty Images Image caption 2008年在北京機場，首架北京往返台灣的春節包機啟航。

台灣和中國大陸之間因為M503航線引發的火藥味看似散去，但機票價格仍火熱上漲。BBC中文帶您看台商的「春運」之路有多艱難？

「兩岸關係其實和商人不應該有太大關係，畢竟大家已經習慣了在馬政府時期的穩定局面，但在今年之後，應該會更小心。」在上海工作的台商Eric回答BBC中文關於此次加班機事件時說。

今年是兩岸開放春節加班機以來第一次「出問題」，在上海工作15年，從事公關行業陸先生認為此事件「有象徵意義」，「暗示著兩岸以後會有更多變數」。他感覺到自從蔡英文政府上台，「兩岸的不確定因素增加」。身為台商，他擔心兩岸關係的不穩定會導致生意不順利，他認為台灣政府「要權衡利弊，而不只是意識型態導向。」

再貴也要回家過年？

圖片版權 CNS Image caption 春節團圓是華人世界的大事。圖為中國一處火車站前民眾等待春節返鄉。

「買機票的花費逐年增加，每年搶票回家過年也挺辛苦的。」陸先生一家四口都生活在上海，今年他就花了台幣八萬多（一萬七千多人民幣）買機票回台灣過年。

「對我來說，過年回家這件事情就像小孩子回到母親的子宮，」因此15年來，陸先生每年過年都會返台。今年他沒有受到因爭議的M503航線導致加班機減班的影響，因為一如往年，他的妻子和其他在上海的台眷一樣，從中秋節之後就開始留意機票價格，最遲通常都會在十一黃金周假期前就訂好春節返台機票。

「過年返台的機票漲得太誇張了！」在上海工作的台灣人Emily選擇春節去泰國度假，她不滿航空公司「利用過年大賺一筆」，認為這是看凖了華人重視春節，而且飛機是台灣人往返中國大陸最普遍的方式，在市場需求熱烈下，只能任由航空公司擺佈。

目前透過網路比價平台預定春節期間往來上海台北的直飛班機，票價都在3000人民幣（約13800台幣）以上，有些航班甚至高達6000人民幣。非節假日期間往返上海台北的機票在2000元人民幣左右。

楊姓台商對BBC中文說，他身邊許多人受到加班機減班的影響，「還沒買票的人基本上買不到直航的路線了，」 而他自己「就乾脆不回去了」。他曾走過從上海搭火車、汽車到福建平潭搭船回台灣的「小三通」路線，但他坦言，雖然省下一些錢，但非常耗時。

東航廈航被「懲罰」？

圖片版權 Getty Images Image caption 廈門航空2008年七月首次包機直飛往返台北廈門。

中國於一月初啟用台灣海峽上空北向的M503航線及W122、W123航路，特別是M503航線距離台灣海峽中線最近處只有4.2海里（7.8公里），台灣官方認為，中國單方面實行M503航線，在軍事上和政治上都具有挑釁性，而且危及到航行安全和地區安全。

台灣行政院大陸委員會本周回復BBC中文查詢，稱台灣民航局曾多次提醒中國東方航空和廈門航空飛行該航線的相關風險，但兩航空公司仍照飛，因此民航局暫不核准中國東方航空、廈門航空的春節加班機申請。民航局已鼓勵其他航空申請加班機，確保春節運輸能順暢。

根據中央社1 月18日報道，民航局表示，扣掉東航106班、廈航70班暫不核准的加班機，2018年陸籍航空加班機預計至少還有313班次，相較去年申請核准的314班差距不大。至於台灣籍航空今年則是核准了105班，比去年92班增加。

東航1月19日在官網發佈聲明，稱已經申請了106班兩岸春節加班航班，截至目前已有近2萬名旅客預訂，預計將有近4萬名旅客搭乘相關航班往返兩岸。東航呼籲台灣政府「順應民意」，盡快確認加班機，減少對旅客的影響。

加班機比較便宜？

圖片版權 Getty Images Image caption 上海夜景

依據慣例，加班機會在12 月或一月初確認開出多少班次，在春節前一個月開始售票。

隨著在中國長居的台灣人越來越多，不只是自己開公司工廠的台商，還有在企業工作的台籍幹部、留學生等等，不是每個人都能在半年前確定自己確切的年假日期，因此加班機的出現，讓在最後一刻才買票的人，還能夠以低於當時已水漲船高的正常航班的價錢買到返鄉機票。

在上海十多年，見證從「沒有台灣人想去大陸」到「台灣人積極要來大陸」變化的台灣區大學校友會聯盟執行長鄭雲家對BBC中文透露，她接到一群大學生的求助，擔心他們所在的城市加班機不開了，導致他們無法回台灣過年。

鄭雲家不希望看見因為政治的關係，讓在大陸的台灣人「過年回去把台灣當成我們的家這點小小的心意都破壞掉，」她舉例，每次度假回家都是在台灣消費、活絡台灣經濟。她認為兩岸往來航班變多、經貿交流更密切，「能夠補足台灣經濟的下滑。」

看了台商們的返鄉故事，您是否也有感？BBC中文邀請您和我們一起分享你的春運故事！

十年來縮短十小時的返鄉路

圖片版權 Getty Images Image caption 2008年，北京往返台灣周末包機啟航。

國民黨政府1949年遷移台灣之後，兩岸客機、貨船的直航中斷。離台北直線距離約670公里的上海是台商最多的中國大陸城市，保守估計有50萬名台灣商人、台籍幹部和其眷屬在此生活，返鄉因此成為每年的重頭戲。

在上海一帶發展14年的台商Eric回憶，在兩岸全面直航前，他曾經從韓國濟州島、香港和澳門轉機回台灣。濟州島和澳門因為轉機等待時間較短，與航班頻密的香港相比，受歡迎程度也不相上下。一趟轉機航程往往需要至少十小時，但上海浦東機場直飛台北，僅需兩個小時。

2003年春節，在民進黨總統陳水扁執政時期，一架飛機由台北出發，途經香港抵達上海接台商返鄉。這一趟僅限台商及眷屬搭乘、在兩岸協商之下必須中途降落香港的春節包機，單趟航程四小時，是兩岸第一次台商包機「技術性」直航，此後台灣籍的航空公司陸續投入台商春節包機服務。

2005年開始，春節包機只需途經香港不須落地。此後幾年，包機航點增多、乘客身分限制陸續放寬。

2008年國民黨總統馬英九上台後，兩岸關係「升溫」，2009年兩岸定期航班啟動，不再限於包機形式。開通伊始，上海往來台北的票價下降近三成。

在蔡英文上台後，兩岸關係進入「冷靜期」，中國大陸來台旅客減少，但台灣人前進中國的數量未見下跌。根據台灣《聯合報》報道，2017 年1至10月，台灣人赴中國工作、經商、求學的數量較去年同期增加21萬人次，成長6.74%，因此預估春節返台的需求也會上升。