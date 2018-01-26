英美"零零後"變紅，中國"毛左"被追逃

Image caption 被"網上追逃"的左翼青年發聲質問抓捕他們的廣東警方：難道廣東省成了"國統區"？

中共抓捕讀紅書的青年"毛左"，英美"零零後"認為資本主義更危險，這個世界腫麼了？

英國民調公司ComRes 最近的調查顯示，18-24歲的英國年輕人認為世界面臨的嚴重危險是大公司，只有9%的年輕人認為世界危險是共產主義。

在英國反對黨工黨變得左傾，吸引了大量年輕選民，對保守黨構成現實的選舉威脅的時候，保守黨評論人士開始津津樂道"零零後都是毛左"，為自己無法在零零後這代人當中贏得穩定多數找借口。

"一個幽靈，共產主義的幽靈，（還）在歐洲遊蕩"？

"共產主義的幽靈"

英國《新政治家》雜誌評論認為，在蘇聯解體後，即使把現在的共產黨中國算進來，在世界範圍共產主義已經名存實亡。至於在英國，軍隊，警察，安全部門根本不受共產主義影響，共產主義者在英國也沒有自己的廣播網絡。

即使目前左傾的工黨領袖的顧問或有同情共產主義的傾向，但是工黨綱領離共產主義的主張相差甚遠。

英國《新政治家》雜誌評論文章的作者史蒂芬·布什認為上面的英國民調提問方式存在問題。如果問年輕人，劫匪和劍齒虎，哪個威脅更大。答案肯定是劫匪，因為劍齒虎早就滅絶了。同樣在全世界範圍共產主義名存實亡的情況下，問年輕人大公司和共產主義哪個威脅大，他們的選擇可想而知。

去年11月的報道說，總部位於華盛頓"紀念共產主義受難者基金會"的報告利用YouGov民調的數據，分析了美國人對社會主義和共產主義的態度。分析顯示，美國"零零後"一代人當中近半數人更希望生活在社會主義制度中，而不願意生活在資本主義社會。

圖片版權 Getty Images Image caption 左翼議院科爾賓當選工黨領袖後令更多年輕選民關心政治，增加了他們的投票熱情

不過相同比例的人說，他們也願意選擇生活在法西斯主義社會。調查也發現美國1/3的"零零後"分辨不清共產主義，社會主義，資本主義，法西斯主義有什麼不同。

"紀念共產主義受難者基金會"的執行主任馬瑞恩·史密斯對上述調查感到擔憂。她說"零零後"越來越厭惡資本主義，傾向於認同社會主義或共產主義。她的解釋是，這反映了美國社會在社會主義認識以及共產主義造成苦難方面體現出廣泛的歷史無知。

蘇聯，斯大林的爭議

英國大學生馬克思主義者在BBC廣播4台的新聞節目中明確表示資本主義的危險超過了共產主義，因此令一些重量級學者對英國大學教育狀況表示擔憂。

BBC廣播4台邀請倫敦大學亞非學院的馬克思主義協會的會長，三年級的法律專業的學生費歐娜·拉莉上"今日"節目，她說年輕人對資本主義失去了信心。當主持人用蘇聯和俄羅斯放棄共產主義的例子挑戰她的時候，她說"說共產主義失敗，既不準確，也不公平，因為共產主義實際上根本沒有機會發展。"

"例如在蘇聯，你不能說共產主義有機會發展繁榮，因為美國，英國，他們都在攻擊蘇聯。即使那樣共產主義仍然取得了許多重要成就。共產主義有許多優勢，蘇聯做出過很多貢獻。"

《人民的悲劇：俄羅斯革命 1891-1924》一書的作者，倫敦大學伯貝克學院的蘇俄史學者，奧蘭多·費吉斯教授評論說，費歐娜·拉莉把俄羅斯共產主義失敗歸咎於西方干涉是長期以來的"誤解"。

奧蘭多·費吉斯教授還警告說，英國大學裏宣揚平衡和道德相對主義很危險，有可能減少對斯大林罪行的認識。"教科書也助張了這種錯誤，（教科書）提到應該正反兩方面看斯大林—他做過好事，諸如實現國家工業化，也做過壞事，如製造恐怖。這種道德平均做法於事無補，因為即使他做過的"好事"也是以如此多的謀殺和毀滅為代價的，所以不能說是好事。"

西方歷史學者大多認為，大批人死於俄羅斯1917年革命後發生的強制合作化和饑荒，以及上世紀30年代斯大林的大清洗，死亡者超過了一百萬。

圖片版權 Getty Images Image caption 西方歷史學者大多認為，大批人死於俄羅斯1917年革命後發生的強迫合作化和饑荒，以及上世紀30年代斯大林的大清洗被認為造成一百多萬人死亡。他們認為，毛澤東搞"大躍進"也造成了災難，大批人口死於饑荒。

但無論如何，馬克思主義吸引了許多年輕人。英國的"馬克思主義學生聯合會"表示，去年他們有來自32所大學的3,000學生登記入會。他們在25個大學的校園內每周，或每兩周都召集會議。

在BBC廣播4台"今日"節目中拉莉說，"我們是生活標凖不如我們父輩的第一代人，我已經不可能擁有自己的住房，而且一畢業就背上了4萬英鎊的債務。"

廣東成"國統區"？

生活狀況和就業前景影響年輕人的政治觀點。有人用所謂"小粉紅"現象指近年來活躍在中國網絡的90後和00後的年輕人，他們認同國家和中共政策。關於"小粉紅"現象的民調顯示，中國受訪者所在地區經濟發達程度以及個人生活水平優越程度和他們認同"自由主義"成正比。因此有人評論說，處於中國社會底層者往往更擁護體制。

中國還有比「小粉紅」更"紅"的年輕人，他們自稱"毛左"，信仰馬克思主義。去年底在廣州有青年人因為在大學舉行讀書會學習紅色經典，或被警方拘捕，或被追逃。這件事引起輿論廣泛關注。一些左翼人士說，這件事是資本統治階級的國家機器同無產者和學生發生的"階級衝突"。

也有自由派學者加入左派人士，共同呼籲釋放這些年輕人，似乎政治觀點不同的知識界人士在當局壓制言論問題上取得了共識，認為"言論不分左右，都應該自由。"

該讀書會的成員張雲帆1月15日被拘捕，保釋後這名青年人發表了自白書，坦言自己成為馬克思主義者和"毛左"的原因是世界上的剝削和壓迫從未消失，中國還有黑煤窯和血汗工廠，中國的國企改制剝奪了工人的利益。

之後另外一位被"網上追逃"者徐忠良也在網絡發聲，質問抓捕他們的廣東警方：難道廣東省成了"國統區"。所謂"國統區"是指國共內戰時期被中共稱為"白區"，也就是國民黨政府控制的地區，與"紅區"或中共控制的"解放區"相對。

徐忠良說自己來自河南農村，說中國這個為勞動者建立的國家裏面，勞動者卻淪為社會最底層，他們的土地被強徵，家人被受地方黑惡勢力迫害。他還質問警方，他們讀書會學習的《共產黨宣言》和《資本論》在中國是否是禁書？信仰社會主義、毛澤東思想違反了中國什麼法律？

170年前馬克思說在歐洲遊蕩"共產主義的幽靈"受到歐洲舊勢力的圍剿，100年後中共建立了紅色政權。時過境遷，現在中國的"毛左"青年抗議受到當局圍剿。