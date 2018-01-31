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英國首相特里莎•梅（又譯文翠珊）於1月31日至2月2日首次正式訪問中國，此行重點是促進兩國間「至關重要」的經貿關係。

三天訪問期間，特里莎•梅將前往北京、武漢與上海，與習近平舉行會談，並會見商界領袖和學生。

2015年卡梅倫執政時期，兩國表態稱雙邊關係進入「黃金時代」，雙方經貿關係隨之迅速擴展。目前英國是中國在歐盟內第二大貿易伙伴，中國是英國在歐盟外第二大貿易伙伴，2010年來英國對中國的貿易額已增長60%，中國企業赴英投資也在擴大。英國「脫歐」與 「黃金時代」背景下，中英雙邊關係發展面臨新形勢。

中英「黃金時代」：爭議中前進

隨著中國對英投資不斷增長，一些爭議與摩擦也時有發生。中國對許多英國基礎設施項目投資顯示出濃厚興趣，其中欣克利角C核電站最為引人關注。

2015年習近平訪英期間，中國廣核集團與總承包該核電站項目的法國電力集團簽署《英國核電項目投資協議》，中國將投資60億英鎊促成修建欣克利角C核電站，時任首相卡梅倫政府對此原則上同意。這也被中英「黃金時代」中的最早展露頭角的巨型合作項目。

圖片版權 Getty Images Image caption 英國是中國在歐盟內第二大貿易伙伴，中國是英國在歐盟外第二大貿易伙伴。圖為特里莎•梅2016年會見習近平。

不少人批評這一項目可能會給英國國防安全帶來隱患。2016年特里莎•梅上任後不久就一度宣佈推遲批准該核電站工程，後又在一個多月後正式批准動工。

此次與特里莎•梅一同到訪中國的還有來自英國50個企業與商業組織的領袖，英國《獨立報》稱，這是梅就任首相以來最大的商業隨訪代表團。

出訪前，梅在《金融時報》發表文章稱，明確稱此行將「深化兩國關係的黃金時代」。

她期待中國在世界經濟增長中扮演「重要角色」，稱「希望這種未來可以對英國有利，因此在訪問期間我會與中國深化在重要全球及經濟問題上的合作」。

但她同時指出，中國必須堅持自由公平貿易。梅明確指出兩國在一些問題上的看法並不一致，承諾將表達英國業界對中國鋼鐵產能過剩和知識產權保護方面的擔憂。

收購英國弗雷澤百貨的中國商人袁亞非：梅需要就脫歐釋放強烈信號

Image caption 中國三胞集團主席袁亞非2014年收購英國老牌弗雷澤百貨商店集團。

在接受BBC記者白洛賓（Robin Brant ）的採訪時，掌控了弗雷澤百貨的中國商人袁亞非表示，他認為離開歐盟對英國經濟「不會太壞」，他對此「有信心」。

他同時指出，英國政府需要讓人們對此放心，特里莎•梅需要就英國的脫歐安排釋放出非常強烈的信號。

有一些聲音認為，中國一直利用英國等開放經濟體帶來的好處，卻對外國企業進入中國市場施加諸多限制，這樣不公平。

袁亞非不認同這種觀點。他表示，「許多國家都有保護自己經濟的政策」，稱有信心中國政府會在短時間內「更開放」。

採訪最後袁亞非表示，對特里莎•梅的訪問表示歡迎，相信黃金時代下「沒有國家可以忽視中國」。

關注點：英首相會否為「一帶一路」背書

一些英國媒體在梅訪華前夕報道稱，梅如何對習近平力主的「一帶一路」倡議表態可能對此次訪問產生巨大影響。

你的器材不支持播放多媒體材料 中國繼續推進「一帶一路」項目

《金融時報》表示，正式表態支持"一帶一路"是中國方面對梅此次行程的一個關鍵要求，但梅辦公室拒絶就此評論。報道稱，與卡梅倫不同，梅政府在這一問題上更為謹慎，且英國受到特朗普政府的壓力，美國最近宣佈將中國視為「戰略競爭對手」。

前英國駐重慶總領事、英國皇家國際事務研究所高級研究員夏添恩（Tim Summers）向BBC中文表示，英國對「一帶一路」已經相對「熱情」。

夏添恩稱，去年英國財政大臣哈蒙德作為首相特使出席「一帶一路」國際合作高峰論壇時提出，英國是中國在「一帶一路」倡議上的「天然伙伴」。英國政府目前將這一倡議視作兩國經貿合作的平台，希望借此機會與中國展開合作，幫助英國企業在中國和第三世界市場擴展業務。

他補充道，英國在2015年申請加入亞洲基礎設施投資銀行（AIIB），是最早加入亞投行的主要西方國家之一，這都顯示出，英國對「一帶一路」的態度已經比美國、日本、法國、德國等主要發達國家積極。

「全球化英國」會不會影響中英「黃金時代」

圖片版權 Richard Stonehouse Image caption 中英人文交流不斷擴大。2015年習近平訪英時不少華人到場支持。

「脫歐」談判開始後，英國政府提出打造「全球化英國」（Global Britain）口號，這可能會對中英關係發展帶來影響。

據中國新華社報道，中國駐英大使劉曉明日前表示，英國「脫歐」為中英關係發展在政治、經濟、國際事務合作帶來機遇。

劉曉明認為，英國提出打造「全球化英國」，在維持與傳統盟友關係的同時，將把目光轉向其他地區，中英關係的戰略性由此會進一步加強。

夏添恩認為，目前「全球化英國」還只是一個標語，並沒有具體路線與政策。梅此次中國之行的「基調」比內容重要，此次訪問可能看不到梅對華政策的新政策與顯著改變。

梅在《金融時報》文章中指出，她的議程「不會靠一次訪問推動，必須成為未來雙方共同的目標」。

她此前還曾表示，兩國將在應對朝鮮、氣候變化、環境污染等全球及區域安保問題上攜手合作，同時繼續發展中英牢固的雙邊貿易、投資及文化合作。

但尚不清楚雙方是否會提及人權話題。英國末任香港總督彭定康要求梅利用此訪機會，私下提出對近來香港自由與人權問題的擔憂。他與英國自由民主黨前黨魁阿什當勳爵（Lord Ashdown）上書梅，表示香港人民需要得到保證，英國與中國日益增長的經濟合作不會「以犧牲英國對香港的義務為代價」。

特里莎•梅曾表示，中英關係允許雙方「在所有問題上進行坦誠討論」。