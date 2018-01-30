英國首相訪華前的內困、外囧與天下大勢

圖片版權 Getty Images Image caption 就在幾天前，三名知名保守黨議員還聯合在《太陽報》撰文，批評梅首相無力掌控局面。

1793年工業革命讓英國成為世界強國之際，國王喬治三世派馬戛爾尼帶領使團前往中國覲見清帝乾隆。

這是即將迅速走向衰敗的大清帝國和正在闊步走向輝煌的大英帝國之間的第一次正式對話。

那次對話的核心是貿易、市場；那次對話的結局：乾隆幾乎拒絶了英方所有要求。

兩百多年後的今天，又一位英國首相親自去中國了。

這是備受脫歐困擾的英國和在國際間日漸強勢的中國之間的對話。這次對話的核心仍然是貿易、市場。

至於這次對話的結局，我們還要等著瞧。

不過眼下，被華人親切地稱為"梅姨"的特里莎·梅首相日子真的很難過，說是內困外冏應該不過分。家裏，脫歐讓政壇紛爭不斷、國民人心惶惶；家外，脫歐讓英國的話語權今不如昔。

「梅姨」去中國，低三下氣或許還不至於，但是，要求同存異，要在競爭對手中出人頭地，無論如何，都不是件容易的事。

內困

圖片版權 Getty Images Image caption BBC政治事務主編昆斯伯格說，梅首相的這次"外國行蓋不住脫歐的大背景"。

梅首相動身前夜（1月30日），BBC政治事務主編昆斯伯格直言不諱，說她的這次"外國行蓋不住脫歐的大背景"。

昆斯伯格說，今後幾天，梅首相人是遠離了對手，但是，問題她是無論如何也躲不開的。

近來，脫歐爭議在英國又升溫了。梅首相面臨的批評可以開出一長串：不為、無為。強硬派指責唐寧街10號不夠強硬；溫和派批評英政府迄今沒有明確計劃；反對派還在游說重新公投呢。

「梅姨」的首相地位也曾受到挑戰，一度露出命懸一線的跡象。就在幾天前，三名知名保守黨議員還聯合在《太陽報》撰文，批評梅首相無力掌控局面。

至於梅首相北京行的結果？在英國政壇、黨內、民意分歧如此嚴重的情況下，別說不成功，就算很成功，恐怕都很難取悅所有人。

做成一件事可能很難，但是，從雞蛋裏面挑骨頭並不難。拿到中國投資，有人可能會質疑英國的安全是不是受到威脅；拿不到，更會有人說，連價值觀、人權、香港問題都不敢提了，不還是兩手空空？

外囧

圖片版權 Reuters Image caption 美國最近宣佈把中國視為"戰略競爭對手"，特朗普在達沃斯峰會上也曾不點名地炮轟中國。

悲觀派一貫認為，脫歐的一大後果是，英國在國際舞台的影響力會縮水，地位下跌。

倫敦大學國王學院劉氏中國研究院院長克里•布朗（Kerry Brown）1月30日在《外交家》撰文稱，種種跡象表明，中國已經把英國看作"懇求者"，雙方"不平等"。

布朗認為，梅首相現在去訪華有點兒為時過晚。當首相這麼久才去想起來去北京，本身就會讓人覺得有些"自滿"。況且，習近平當局希望被"恭維"、希望有"地位"，如果梅首相上任幾周內趕快去可能還"更有分量"。

與前任卡梅倫相比，普遍認為梅首相好像不太熱衷於取悅中國。她上任之初曾用了好久重新考慮許多人已經以為是板上釘釘的中國對英國核電站的投資項目。

1月26日英國《金融時報》又報道，梅首相本周將提出西方國家對中國"一帶一路"倡議的擔憂。

"一帶一路"

你的器材不支持播放多媒體材料 什麼是「一帶一路」？「一帶一路」為中國帶來了什麼？為沿途其他國家又帶來了什麼？

當然，唐寧街正受到來自長期有"特殊關係"的美國政府的壓力，要求英方不給"一帶一路"點讚。美國最近宣佈把中國視為"戰略競爭對手"，特朗普在達沃斯峰會上也曾不點名地炮轟中國，說美國絶對不會對那種以"國家計劃經濟打亂國際貿易秩序的掠奪性貿易睜一隻眼閉一隻眼"。

不管梅首相是否因為受壓美國不情願公開點讚習近平親自倡導的"一帶一路"，但是，這樣做無疑會給她的中國行蒙上陰影。

在克里•布朗看來，這個不情願簡直就是"不祥之兆"。中國可能會感覺自己是在和一個"終於變得可憐、而不是憑借本身條件就是一支主要力量"的國家打交道。

此外，梅首相要想拿到中國的投資、分羹中國的市場，還要面臨來自德國、法國等其它歐洲國家的激烈競爭。

路透社日前分析指出，由於脫歐拖後腿，英國在爭取中國投資的競賽中落後於對手。

英國試圖在脫歐後把自己塑造成一個全球貿易國家，但是，脫歐的不確定性已經令北京不安，梅首相推遲批准中國投資核電站還曾導致兩國關係降溫。與此同時，法國和德國卻在大力推進對華關係。

德國位置更加有利。2016年，中國已經成為德國最大的貿易伙伴；法國不甘示弱，馬克龍總統搶先英國一步，新年一過就去了北京，而且給習近平送了駿馬，寓意"馬到成功"。

危與機

圖片版權 Getty Images Image caption 有分析認為，種種跡象表明，中國已經把英國看作"懇求者"，雙方"不平等"。

中國人愛說，危機的意思是有危就有機。在英國深陷脫歐泥潭的今天，梅首相當然希望抓住訪問中國——一個正在崛起的強國和一個規模浩大的市場。若通過這次訪問取得一些成果，都將給她的黨、國和經濟打上一劑「強心針」。

英國《每日快報》1月30日援引來自北京外國語大學的中英關係專家說，中國領導人"熱切盼望著脫歐雙贏"。

目前作為歐盟成員，英國無法與其它國家談判自由貿易協定。北京外國語大學的專家說，離開歐盟後，英國可以更深地融入全球化，使中英貿易關係獲得進一步發展。

英國駐華大使吳百納日前也表示，在今後的貿易協定談判中，英國將有權自行決定，（梅首相和中國）將探討雙方合作的前景、爭取達成更加強大的貿易關係。

不過，考慮到梅首相眼下在國內面臨的困難和壓力，考慮到英國在國際間、特別是歐洲的處境，考慮到梅首相過往的執政紀錄以及她的對華關係並不是一帆風順，她在和中國打交道時，要想平衡各方利益，難度應該是相當之大。

你的器材不支持播放多媒體材料 為什麼中國要進口英國的豬精液？

「天下大亂、形勢大好」

布朗說，梅首相需要傳達給北京的信號是多層面的：既要表明英國有明確的脫歐計劃，希望和中國的關係升級，也要表明英國並不會僅僅去做中國在歐洲的附庸，為中國做事、俯首帖耳聽中國的話。

難度大，賭注也很大。梅首相這次帶去北京的，是她就任以來規模最大的一個隨訪商業代表團。英國媒體的報道已經鋪天蓋地，商界寄予莫大希望。給人的感覺好像是，梅首相的北京行只許成功、不許失敗，否則回國之後不知又會面臨多少責難。

布朗有一個好的招數：今後幾天在中國，梅首相或許可以用毛澤東最著名的那句話來安慰自己：天下大亂、形勢大好。

安慰歸安慰。梅首相一向謹慎，曾被閣員取外號"潛水艇"，意思是不管你們爭論什麼我都聽著、該出手時才出手。

對於這樣一個謹慎的政治家來說，她從北京行中更希望得到的，恐怕是和1793年那次英中對話不一樣的結局：中國不要拒絶英方所有要求；她回來以後更希望看到的，恐怕是"天下太平、形勢大好"。