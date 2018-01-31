圖片版權 Zara/AFP Image caption 高街的新時尚也是緬甸人每天穿的日常？

時尚有週期，過去的潮流某一天就會冷不驚成為當下的流行風。

這就是紗籠裙（注：緬甸稱羅衣或籠基，泰國等地稱紗籠裙）的命運嗎？這取決於你來自哪裏。紗籠裙有可能是你正在穿的，也可能是父輩或者祖父輩穿的，或者是遊客參觀寺廟或者佛塔時臨時拿來遮腿和遮胳膊的一塊布。

但紗籠裙現在是高街時尚。紗籠裙是一塊長方形的布，系於腰間。在東南亞、南亞、阿拉伯半島、東亞等地區，紗籠裙世代都是退伍男兵的裝容。紗籠裙寬鬆輕盈，適合溫暖的氣候，而長度讓穿者謙虛和可信。通常採用方格設計，可以用不同質量的面料製成。

圖片版權 Getty Images Image caption 世界上很多國家和地區的男性穿紗籠裙

價格？通常最多幾美元。

現在全球時尚品牌Zara（颯拉）已經開始銷售與籠紗裙相似的物品。在英國，價格至少為69英鎊（約98美元）。

據Zara介紹，他們的產品是"迷你短裙"，"正面飾有細節"。它有一個"下擺前縫細節"和"隱藏在縫隙後面的拉鏈"。它由聚酯和粘膠製成，不像傳統的紗籠裙只能幹洗。好吧，Zara的有一條拉鏈，這個拉鏈可以把它的檔次稍微提升一下。但推特網友似乎普遍認為......這只是一條紗籠裙。

圖片版權 Getty Images Image caption 紗籠也是遊客參觀寺廟或者佛塔時臨時拿來遮腿和胳膊的一塊布。

挪用文化？

網上很多評論都說在Zara的銷售條目裏找到這個產品很是驚訝。也有很多吐嘈聲。他們說這是叔叔和父親們的服飾，現在居然和女性時尚聯繫在一起，而且價格不菲。

但網友對Zara甚至沒提及世界的紗籠是其靈感表示不高興。其他評論指責全球時尚品牌利用亞洲貧窮國家的廉價勞動力生產服裝，現在他們又甚至將設計和時尚都要從亞洲拿走。

憤怒和嘲諷之外，人們也在關注更大的議題：公司是否有權拿走別的文化，然後在別處賣高價。