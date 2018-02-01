圖輯：特里莎·梅訪華第二天 行程滿滿
英國首相特里莎·梅正式訪華行程第二天是高潮。
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中國農業部長韓長賦、農科院院長唐華俊和駐英大使劉曉明陪同梅姨參觀國家農業科技展示園。中英兩國在農產品和農業科技領域的交流合作是不是可以更進一步？農業科技合作是2017年中英高級別人文交流機制上啟動的科技創新合作戰略旗下第一個合作年主題。
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然後趕到英國駐華使館出席「非凡英國Britain is GREAT"盛典，並為舞獅點睛。舞獅是中國農曆新年慶祝的傳統必備節目。點睛的期祈是新年新氣象。北京是梅首相訪華第二站。
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午後暖暖的陽光，正好去故宮，兩口子在太和殿前合影留念，很妥貼的樣子。
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參觀故宮。這裏的雕樑畫柱都是歷史見證。梅首相上任後首次正式訪華，主要議題包括經貿、文化、外交和安全事務。
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Stefan Rousseau
訪華第二天，也是梅首相這次為期三天訪華行程裏最重要的一項：在釣魚台國賓館跟中國國家主席習近平見面。梅首相說，希望推動兩國全球戰略合作伙伴關係加深。
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賓主默契。特里莎·梅首相和習近平主席在北京釣魚台國賓館會晤和茶敘之前，先跟記者們配合一下。
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鏡頭往後拉......現場是這樣的。
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雙邊會談。梅首相說，自從習主席2015年訪問英國以來，英中的經貿和民間交流往來成績不菲。2017年雙邊貿易額將近600億美元，
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賓主合影
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正山小種紅茶產自武夷山自然保護區。功夫茶的傳統茶道儀式感很強。習近平主席和夫人彭麗媛招待梅首相夫婦觀看功夫茶是怎麼沏成的。
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啜飲之間，梅首相告訴習主席，她這次訪華，隨行的經貿代表團覺得「很成功」；但確實，英中之間肯定不能只談買賣，還有很多可談的議題，比如教育和文化。
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梅首相說釣魚台國賓館的紅茶跟唐寧街10號的一樣。梅首相訪華行程最後一站，上海，安排的主要活動是出席中英工商論壇，並就上海和倫敦證券交易所建立連通機制（滬倫通）項目發表講話。
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