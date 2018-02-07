中國「第一狗仔」再被禁聲 八卦新聞會否消聲匿跡

圖片版權 Reuters Image caption 中國網信辦等六部門近日發出通知，要求新浪微博、騰訊和百度等各大網絡平台關閉"專事炒作明星緋聞隱私"的帳戶。

中國國家互聯網信息辦公室等六部門近日發出通知，要求各大網絡平台關閉「專事炒作明星緋聞隱私」的帳戶，其中包括被指是由中國「第一狗仔」卓偉團隊營運的「娛姬小妖」等帳號。

網信辦跟中國公安部、文化部、國家稅務總局、國家工商總局和國家新聞出版廣電總局在2月2日發出的聯合通知還指出，這六個部委還需要按各自的職能，分領域進一步加強對新浪微博、騰訊、百度等網絡平台的「從嚴監管」。

消息傳出，引來一眾網友嘩然。有人質疑為什麼只是針對某些平台，甚至有人指當局不如乾脆把整個網絡都關了。

有專家向BBC中文分析指，中國政府過去對娛樂和體育兩方面的言論的確管得「比較松」，但指網信辦發出這樣的通知可能是基於道德考慮，不能斷言與政治有關。

中國「狗仔」的產業鏈

中國的娛樂記者經常被稱為「狗仔」記者，他們大多在微博、騰迅等社交平台上開設帳戶，以追逐、挖掘和曝光明星的隱私和醜聞，吸引點擊率和流量，賺取廣告費。網信辦在通知中，特別點名「卓偉粉絲後援會」，「娛姬小妖」 和「全明星通訊社」等帳號，指已經要求相關平台要永久關閉這些帳號。

圖片版權 WEIBO Image caption 新浪微博在中國網信辦發佈通知的同日發出通告，指已經關閉"娛姬小妖"等八卦新聞帳戶。

其中，「娛姬小妖」被認為是由中國記者韓炳江團隊主持。韓炳江筆名卓偉，被稱為中國「第一狗仔」。他筆下披露的娛樂新聞，包括2014年香港藝人王菲和謝霆鋒復合的消息。

中國新聞網站搜狐曾引述卓偉指，他還會透過他的公司——風行工作室——向中國各大視頻網站出售視頻，賺取版權費，也會向這些網站收取廣告值入的傭金。

新浪去年6月關掉卓偉的微博平台。但去年12月31日，卓偉的團隊利用「娛姬小妖」微博帳號發佈視頻，指女星李小璐疑似夜宿說唱歌手PGone家裏。中國官方媒體罕有就PGone的事情發聲，批評他的行為。共青團甚至通過社交媒體發聲稱，PGone歌曲「聖誕夜」的歌詞教唆青少年吸毒和侮辱女性，「已觸犯國家的相關法律」。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國說唱歌手PGone的歌詞被指教唆青少年吸毒和侮辱女性

PGone的事情發酵的同時，卓偉團隊聲言會「繼續爆料」，令外界以為事情會有後續發展，在1月3日會有更新。但卓偉當天報道的故事卻是中國富豪王健林的兒子王思聰的新女友，與PGone的消息完全沒有關係。網絡上隨即傳出卓偉「被公關了」，盛傳公關費是1400萬元人民幣。卓偉否認，指自己不僅「沒有拿過1400萬，甚至這半輩子都沒見過1400萬」。

網信辦發出的通知的同一天，微博管理員發表公告，指已經移除包括「娛姬小妖」等八個帳號，以求營造「健康向上的主流輿論環境」。卓偉至周三（ 2月7日）尚未有就事件公開回應。

震懾娛樂圈

官方的通知還指，網絡上的炒作，渲染明星緋聞等的消息「嚴重擾亂網絡秩序」，也引起社會各界「強烈反感」。通知指，打擊這種炒作行為，可以形成「依法從嚴監管的震懾」，似乎都是從道德層面出發，沒有明言有沒有政治因素。

但是，過往官方不乏以政治原因管控中國國內外明星的例子。嘎嘎小姐（Lady Gaga）在2016年在社交網站發出與西藏精神領袖達賴喇嘛（Dalai Lama）會面的照片後，也被列入「外國敵對勢力名單」。美國歌星賽琳娜·戈麥斯（Selena Gomez）同年原定在廣州和上海舉行演唱會，計劃最後被迫取消，外界認為原因同樣是因為在社交網站上載與達賴喇嘛的照片。

除了在言行上需要與中國官方一致外，許多中國國內的明星近年主動地在官方重要場合表忠。去年中共中央第十九次全國代表大會前夕，中共喉舌《人民日報》又找來中國大陸的男子組合TF Boys，歌星張靚穎，劉濤等演唱上世紀70年代的紅色歌曲「我愛中國」。

官方媒體當時又報道多名台灣歌星被鼓吹台灣獨立的團體「攻擊」。其中，人民網屬下「海外網」引述台灣歌手劉樂研指，到中國大陸後居然發現當地十分適合她居住，發現自己以往「都被台灣新聞騙了」。

圖片版權 Getty Images Image caption 有分析認為，這輪整頓可能只是官員應付一些比較年老的幹部的方法，因他們即使退休後，也"很有影響"

「老幹部的影響」？

中國資深媒體學者展江認為，外界不能把網信辦這通知跟政治審查「直接劃等號」。

他向BBC中文指出，有可能只是一個老幹部看見了他認為不合適的東西，便下達命令封禁。「我們不掌握他決策的過程，所以兩種可能性都有。

有分析留意到，網信辦最新一輪的整頓後，微博熱搜榜中不再被各種八卦新聞佔據，讓網友感到「煥然一新」。

但展江認為，這輪整頓可能只是官員應付一些比較年老的幹部的方法，而不真正代表官方想要的效果。他認為，中國社會出現了「代溝」：老一輩的思想比較保守，年青一輩的比較開放。而在中國掌權的，是年老一輩。

「我們知道，中國掌權的是老年人，老年人就是退休了也很有影響，特別是老幹部。」他說：「過去經常聽說，那些廣播電視管理的部門和新聞出版的部門，他們不太想管這些內容。但是如果有個退休的老幹部給他們打電話，很生氣，他們可能就會應付一下」。