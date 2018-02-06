黃之鋒等諾獎提名背後：中國陰影下香港政治青年國際突圍之路

圖片版權 ANTHONY WALLACE Image caption 黃之鋒、周永康及羅冠聰均因為雨傘運動被判入獄

上周，12名美國國會議員聯署，提名香港「雨傘運動」及其三名領袖黃之鋒、羅冠聰及周永康，角逐2018年諾貝爾和平獎。

「北京政府破壞香港自主，香港的民主運動者挺身捍衛香港的未來，在恐嚇、囚禁、法律與財政後果面前，展現極大勇氣……對和平作出了重要貢獻。」由美國國會及行政當局中國委員會主席魯比奧（Marco Rubio）等八名共和黨議員，以及四名民主黨議員跨黨派聯署的提名信中寫道。

這項消息令香港一些民主派支持者感到鼓舞，但在港媒間引起的是憂慮和批評。 《南華早報》報道指提名是「很可能激怒北京、極具爭議性的行徑」；香港《明報》社評形容，今次提名是「美國利用香港作為遏制中國手段」，指香港問題已成為「中美博弈牌局」的「一張牌」。

2014年「雨傘運動」爆發，數以十萬計的香港示威者佔領主要幹道，向中國政府爭取落實民主普選，成為國際新聞頭條。黃、羅、周三人去年中因雨傘運動被判入獄，亦引起歐美媒體、政界及人權組織的關注。

中港政府及香港的親北京派系反應負面, 批評是美國議員對中國的「干預」。中國外交部2月2日發表聲明，要求美國國會議員停止干預香港及中國的內部事務，「做更多對中美關係有益、而不是相反的事」。

香港特首林鄭翌日則說，這是「外國政客利用國際獎項做政治干預」，對提名表示遺憾。

誰有資格提名諾貝爾和平獎？

有資格提名諾貝爾和平獎者，包括主權國家的元首、內閣成員、國會議員，海牙國際法庭及仲裁庭的成員，大學歷史、社科、法律、哲學、神學與宗教科系的教授，歷屆和平獎得獎者，挪威諾貝爾委員會現任及往屆成員等。

據官網，挪威諾貝爾委員會每年會收到近200項提名。委員會之後將決定最終候選人名單，經顧問評估後，由委員會於十月表決最終得獎者。

圖片版權 Getty Images Image caption 2014年，香港示威者佔領了三處主要幹道79天

港區全國政協、全國港澳研究會副會長劉兆佳於2月3日向多家港媒表示，中方認為諾貝爾和平獎提名，為「打擊中國的政治手段」，或會視今次提名為美國的挑釁。劉兆佳又指，若黃之鋒等人獲獎，事態將較推動憲政改革的劉曉波獲獎更嚴重，因為黃代表「某種分裂及衝擊國家主權的聲音」。

但有學者認為，透過諾貝爾和平獎提名，聲援、支持人權受壓地區，每屆都有類似做法，可視為一種表達關注的方式。

香港浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛則指出，早在回歸之前，北京的一貫方針，就是盡量不要將「香港問題國際化」。但由於香港作為國際城市的獨特地位，他認為國際關注香港難以避免。

「香港不單止在經貿上，在價值觀上也與國際接軌，國際社會希望這能夠維持……香港是國際社會的一部份，用『閂埋門打仔』（閉門打兒子）的方式處理香港問題，對中國的國際形像，一點好處也沒有。」

另一方面，歐美對香港民主運動的關注，背後是對中國國際影響力不斷增加的憂慮。

圖片版權 Getty Images Image caption 雨傘運動現場，有示威者製作了國家主席習近平支持運動的紙牌人

「中國在全球推動具策略性的經濟、政治活動……歐美國家很關心，中國擴張國際影響力時，是用怎樣的價值觀、方針與手法行事。」陳家洛補充。

「繼中國大陸自身的維權人士後，香港問題亦將成為國際關注中國人權議題的一個焦點。」

「中國崛起的前沿」

雨傘運動結束後，黃之鋒一直在利用自己的知名度，到世界各地向政治人物、民間組織進行游說。 2016-17年，他曾拜訪美國國會及行政部門中國問題委員會主席魯比奧、民主黨眾議院領袖佩洛西（Nancy Pelosi）等人，也曾出席國會的聽證會。

提名黃之鋒等人的魯比奧，2017年初曾聯同多名參議員宣佈，在美國國會重新推動被擱置的《香港人權及民主法案》，倡議壓制香港自由的人士應受到制裁，包括凍結在美資產和拒絶入境。

今年初，黃之鋒的黨友、21歲「香港眾志」創黨成員周庭，被香港政府判定「不可能擁護《基本法》」，禁止參與立法會補選。這引來歐盟、英國、加拿大等國發表聲明關注：歐盟發言人批評，港府因周庭的政見禁止其參選的決定，違反《公民權利和政治權利國際公約》。

雖然在歐美地區得到一定關注度，但在中國國際影響力不斷擴張之下，香港民主活動人士嘗試爭取國際支持亦會遇到阻礙。

黃之鋒曾嘗試前往馬來西亞及泰國，出席以雨傘運動為題的論壇、演講，均被禁止入境、遭到遺返，在泰國被扣押了12小時。

馬來西亞全國警察總長卡立其時表示，不希望因為黃之鋒「破壞我們與中國的關係」。而泰國首相巴育（Prayuth Chan-ocha）則公開表示，泰方遺返黃之鋒是應中國官員要求，指他被驅逐「是中國的問題，不是泰國的問題」。

這兩次事件與「銅鑼灣書店」事件中，一名書商懷疑在泰國被中國人員擄回中國大陸的事件，均令國際對中國政府對東南亞國家政府的影響力受到注目。

圖片版權 EPA Image caption 香港政府以周庭主張「民主自決」不可能擁護基本法為由，禁止她參選立法會

「中國國力不斷增強，但政府漠視人權、普世價值的傾向卻有增無減，香港就是活生生的例子：作為一個高度自治的城市，基本權利也不斷被剝奪。」黃之鋒向BBC中文說，這是他游說國際社會關注香港的方式。

他認為，在雨傘運動之前，外媒討論到香港時，只會將香港定義為單純的經濟、金融城市，但之後香港在國際社會上的形像有所改變，成為了「面對中國崛起的威脅，站在抗爭最前線努力不懈的人」。

「這令國際對香港這個面對中國威脅的前沿城市，有更多關注、同情。」

影響中國？

圖片版權 Getty Images Image caption 2010年諾貝爾和平獎得主劉曉波去年逝世，黃之鋒指自己對比劉曉波付出「微不足道」

在提名信中，聯署者提到挪威諾貝爾委員會，將2010年和平獎授予中國異議人士劉曉波的決定，讚揚委員會「無懼中國共產黨及中國政府的不滿及直接報復」，並指劉曉波在禁錮中逝世，再次展示中國政府的極權主義和對普世人權的漠視，而普世價值與人權，正是黃、羅及周極力捍衛的價值。

「（爭取民主及自主）並不僅僅是香港人的願望，而是全世界無數人、包括不少中國人的願望，但他們被禁止發聲及抗議。」提名信還說，雨傘運動體現諾貝爾和平獎的傳統，啟發國人以和平方式從內部尋求改變。

然而在中國大陸，香港的雨傘運動明顯無法發揮這樣的作用。大部份香港民主運動的訊息被屏蔽，官方媒體則對其持批評態度。

「黃之鋒等人已淪為西方反華勢力的棋子…一直沿錯誤的人生路走，背叛香港及祖國的利益，這樣的人生決不會是光榮的。」官方民族主義報章《環球時報》社評寫道。

對於自己獲提名諾貝爾獎，黃之鋒向BBC中文表示，自己「高攀不起」：「與曾獲得諾貝爾和平獎的劉曉波先生相比，我們目前的付出都微不足道。」

他聯同羅冠聰及周永康發表聲明，指榮譽「當屬百多年來的中港民主運動參與者」，並呼籲中國當局釋放目前被控制的劉曉波遺孀劉霞、709被捕者及其他異議人士。