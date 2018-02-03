佘太君掛帥？重新認識風雲數十載的呂秀蓮

圖片版權 Getty Images Image caption 台灣前總統呂秀蓮突然表態想參選台北市長，引起不少討論（資料照片）

「突然表態」

有道是退而不休，台灣前副總統呂秀蓮，在2008年卸任後依然熱心公務，不過最新發展是，她披露了新的奮鬥目標：角逐年底台北市長選舉。

對於問鼎台灣「首都龍頭」，這位前副總統對BBC中文網說「相當樂意挑戰」，她想審慎評估後，尊重黨的決定。呂秀蓮同時大方公開自己只想當四年，不考慮再選一次。

老一輩政治人物挑戰台北市長位置並非首次。2006年時，64歲的宋楚瑜就以「前省長」之姿挑戰台北市長寶座，結果得票53281張，得票率僅為14.4％。今年即將滿74歲的呂秀蓮，宛如佘太君掛帥般，想再闖出政治生涯新頁。

圖片版權 Annette Lu Image caption 兩岸關係急凍時，呂秀蓮出訪維繫台灣國際事務，圖為2003年與已故古巴強人卡斯楚在巴拉圭會面（圖片來源：呂秀蓮）

「眾人之事」

然而，呂秀蓮對於很多台灣20多歲的年輕人來說，彷彿是「歷史人物」般，2000年陳水扁與呂秀蓮當選正副總統時，現在許多20多歲青年尚在牙牙學語或是念小學。

網路上因此齣現很多負面聲浪：「阿嬤（台語的外婆）該休息了」，揶揄「呂後復辟」而支持人士則認為：「呂秀蓮過去擔任過縣長，政績不錯」，「她有學識，過去對人權也很關懷」。

對與網路上的耳語，呂秀蓮看得很淡：「就我看支持的聲音不少」對於「過老參政」，她提出異議：「政治是眾人之事老中青三層的人們，都是社會的一部份。大家都可參與（政治），各階層要互相尊重」。

圖片版權 Annette Lu Image caption 呂秀蓮長年致力於人權與女權，過去曾與已故南非總統曼德拉會面（圖片來源：呂秀蓮）

「女權人士」

生涯就任兩屆副總統，是呂秀蓮政治生涯的巔峰，不過呂秀蓮有另一個身份：「女權運動者」。

1971年年，甫從美國伊利諾大學畢業的呂秀蓮，看見有報紙擔憂大學聯考女生考取比例愈來愈高，建議要有「男性保障名額」。呂秀蓮對此不滿，發表演講「男性中心的社會該結束了吧」，被譽為台灣新女性運動先驅。

談起此事，呂秀蓮至今津津樂道：「我是先鋒」。那時她剛進入台灣行政院任職，月薪2200元台幣，跟著室友一起分租房子白天上班，晚上埋首在女性主義的書卷中。

說到她女性主義的源頭，出生於1944年的她提及小時候，父母因看她是女兒，曾兩度想把她送給有錢人或醫生當養女的往事。「後來下聘時，我被哥哥偷偷背到姑媽家躲起來」，她說。

呂秀蓮在慢慢長大後，知道這些過往，同時了解女性在台灣傳統社會地位並不好：「我從小生來不服氣，哥哥書念得好，家族都鼓勵他去考大學，我書也念得好，家族的人反而說，女孩不用讀這麼多書」。

小時受到刺激的呂秀蓮，唸書一路都拿第一名，進入台北市最好的北一女中，考上台灣大學法律系。最後赴美國伊利諾大學與哈佛大學取得法學雙碩士。

呂秀蓮在美國當地，經歷不少女權運動發展：「我到美國念完書回來，看到台灣還是這麼封建，就很批判。現在想起來，當時很多制度依舊很不可思議。」。

1971年年至今，呂秀蓮參與眾多女性權益組織，近來她也很關心最近國際上的「#Metoo」運動：「長期，甚至千百年來，女性被騷擾，侵犯，都是忍氣吞聲，助長某些男性的氣焰。但現在時代不同，世界潮流讓女性選擇站出來」。

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 2000年，陳水扁當選總統，呂秀蓮成為副手然而隨後兩岸關係陷入急凍

「對中敏感」

原先致力人權與女權促進的呂秀蓮，在1993年迎來從政契機——當選立法委員，1996年，又被當時總統李登輝聘為資政，一切看似順遂之際，當年年底，她的老家桃園縣，縣長劉邦友與八位人士遭到「行刑式槍殺」，造成8死1重傷的慘劇。

「當時桃園縣很淒慘，甚至可以說是恐怖，一無所有」，呂秀蓮隨後被民進黨徵召選縣長，成功擊敗執政的國民黨，就此展開百里侯仕途：「我花了很多心力，讓桃園變得更國際化，當然最後也很有幸成為中華民國唯一連任兩屆的副總統」。

民進黨於2000年當選時，中國大陸對此相當不給好臉色。時任國務院總理的朱鎔基選前更直指「誰敢台獨就沒有好下場」。

對於時至今日，只要民進黨執政就會有的兩岸關係緊張，呂秀蓮始終認為，兩岸就是「遠親近鄰」她說：「很多台灣人都是中國的遠親，包括我祖宗（福建南靖） 。地理上台灣就是中國近鄰，我的主張就是不要對立，互相尊重」。

她回憶起過去副總統時期，表示對於兩岸與外交相當費力經營：「北京的目標就是買光（邦交國），那時阿扁就是盡力走遍邦交國，我也代替她出國造訪12次穩固邦交，分享不少台灣發展經驗」。

民進黨在2016年再執政後，力倡年輕化，讓呂秀臉有所感觸：「聽說現在中央黨部員工平均年齡都不滿30歲，很多創黨前輩想進中央黨部都不得其門而入，因為年輕黨工不認識」。

特約記者最後問：「有什麼想跟蔡英文建議的？」呂秀蓮則說：「很多，我一直沒有機會跟她深談，有機會我一定會知無不言」同時在訪問中，她對台北市的治理願景侃侃而談。

風雲台灣政壇數十載，至今對政治仍有願景。呂秀蓮如果真的成為台北市大家長，那將是對她的治世方略再一次的重大考驗。