席捲中港台的這場嚴寒到底有多「冷」？

圖片版權 XINHUA

中國各地經歷寒冷天氣，上海、安徽、江蘇等地均遭遇了近10年來最大降雪；黃河源頭青海省近有35年來同期最大降雪。廈門亦罕見下雪，消息一度成為微博熱搜榜的榜首位置。中國各省市政府加緊措施應對寒冷天氣，確保春運交通暢順。然而，這冬天最困擾中國的是能源問題。

中國的能源改革

為了打擊空氣污染，中國去年實施「煤改氣」，惟天然氣供應不足，令部分民眾在嚴寒中沒有暖氣，最終暫緩「煤改氣」政策，容許各地燒煤取暖。

即便可以燒煤取暖，但多間電廠卻發生了供應不足的問題，讓外界憂慮部分省市會否在春節期間未能供電供暖。

上月22日，四大電力央企「上書」發改委，希望發改委出手調控煤炭供應。四大電力央企發表的報告稱，進入冬季以來，由於供暖耗煤增加，歲末煤炭產量下滑、春運鐵路運力緊張等因素，目前煤炭供給嚴重不足，燃煤電廠面臨全國性大範圍保供風險。

報告稱，除了供應緊張外，煤價同樣因為需求超預期、產能置換滯後以及入港汽車禁運等因素影響而居高不下，加上鐵路部門計劃就輸煤加價，亦加重了電企、電廠的負擔。

路透社報道，由於中國中部及南部地區遇上罕有的大雪，影響了煤礦運輸，導致多地發電站卻面臨煤礦不足的問題。據路透社得到的文件，在2月10日前，需要約4.6萬架車輛把煤礦運動湖南、湖北、山東等地，這等同需要運送300萬噸煤礦，相當於全國每日六成的煤礦能源需求。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國政府推行的「煤改氣」後，導致許多民眾受凍。

中國鐵路總公司承認，因應近日冰雪災害影響煤礦運輸，當局已採取緊急措施，就電廠煤炭運輸加大力度。中國發改委副主任連維良表示，今年發電量增長接近21%，需求快速增長是部分電廠用煤緊張的原因，當局已排查出26間存煤低於７天的電廠，會與鐵路部門重點予以保障，稱有能力和措施確保電廠存煤在安全範圍。

中國各地去年為了打擊空氣污染問題，要求部分地區的企業，停止使用柴油汽車運煤，強制要使用鐵路運煤，但專家警告這會加重了鐵路負荷，在鐵路運輸網絡未完全完善前，這種情況可能每年都會發生。

北京交通大學教授趙堅對路透社表示，雖然中國每年大幅度投資興建新的鐵路線，但其鐵路仍然有嚴重不足之處。目前中國最主要的煤礦生產地包括內蒙官、山西、陝西和新疆，2017年四地合共生產72%的煤礦，把煤礦生產內陸化，增加了煤礦運輸的壓力。

圖片版權 CNS

圖片版權 CNS

圖片版權 XINHUA

台灣的追雪潮

台灣寒冷天氣持續，高山地區出現雪景，再度引發類似2016年霸王級寒流的賞雪潮。

圖片版權 CNA Image caption 台灣民眾專程到大屯山看雪。

圖片版權 CNA Image caption 台灣合歡山降雪，車輛也被白雪覆蓋。

圖片版權 CNA Image caption 台灣雪霸國家公園觀霧遊憩區飄雪。

圖片版權 CNA Image caption 台灣宜蘭大同鄉思源埡口路段降下冰霰。

台灣氣象局預報中心主任呂國臣對《自由時報》說，原本北方冷空氣的移動路徑，應該由俄羅斯向東移越過太平洋，但近期太平洋北方產生了「阻塞式高壓」，迫使冷空氣向南移，所以今次寒流時間較長。

據台灣媒體統計，上個月的寒流，台灣5天內逾300人死亡，本月初亦已有逾120人死亡，當中大部分是長者。據台灣中央社報導，寒冷天氣令用電量增加，台灣預計用電量達2890萬瓩，或打破歷年2月紀錄。

沒有暖氣的香港

香港經歷了近年最寒冷的立春，街上行人均要穿著厚厚的羽絨，早前亦有人拍到植物結冰的照片。

美國《紐約時報》駐香港記者王霜舟（Austin Ramzy）亦表示，聽到芬蘭人和加拿大人投訴香港的寒冷天氣；而美國有線新聞網絡駐香港的高級編輯史蒂夫‧喬治（Steve George）亦回應指，來香港幾年，首次需要從箱子裏取出厚衣物。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @austinramzy I've now heard a Finn and a Canadian complain this morning about how cold it is in Hong Kong. — Austin Ramzy (@austinramzy) 2018年2月1日

有網民點出，由於香港大部分室內地方也沒有暖氣，而且比較潮濕，所以香港的冬天也是十分寒冷。

香港天文台由上月28日起發出寒冷天氣警告。根據天文台資料，香港去年全年只有9日寒冷天氣（即溫度在12度或以下），今年是否特別寒冷呢？根據天文台資料，香港1981年至2010年，平均每年有17天寒冷天氣。

天文台科學主任唐恆偉對BBC中文表示，香港剛過去的12月和1月，分別錄得平均氣溫17.8及16.1度，「接近正常」。而整體而言這個冬季是否特別寒冷，寒流是否特別長，仍然要等待觀察。