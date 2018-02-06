中國地方兩會觀察：「反腐影響經濟」是真的嗎

圖片版權 Getty Images Image caption 外界質疑，中國經濟是否因短時間內"塌方式"的官員落馬而遭到重創？

今年1月，中國各級地方政府召開兩會。地方兩會上，很多省區市首次產生監察委員會機構及領導，這是中國最新的反腐機構。總結過去五年反腐成果成為各地兩會的主要議題之一。

在此期間，天津濱海新區宣佈下調2016年經濟數據，承認當年三分之一的數據屬於偽造。2016年恰好也是天津腐敗案集中爆發的一年。

這似乎印證了長久以來的外界質疑——由地方政府主導的經濟發展，是否因短時間內「塌方式」的官員落馬而遭到重創？習近平主導的反腐風暴運轉五年之後，「反腐影響經濟」論能否坐實？

2018地方兩會密集召開期間，BBC結合各地公布的經濟數據對此話題進行查驗。

哪些省受影響最大？

自2012年習近平執掌國家政權以來，在全國性打擊腐敗行動中，大量政府官員落馬，既包括前國家領導人，也包括為數眾多的國有企業管理者，總數超過30萬人。

但這些落馬官員並不是均勻分配，有些省份在短時間內查處了大量高級別官員。

BBC中文記者梳理髮現，四個省級地區在一定時間段受反腐影響最大——山西、遼寧、天津和四川。

山西的反腐在2014年2月突然爆發。從2月到8月，山西官場有7名省部級高官相繼落馬。其中包括原副省長，以及四位省委常委。負責全省具體工作的地廳級官員落馬者更多。繼任省委書記王儒林稱，反腐後省管幹部一度空缺300多位，包括3位市委書記、16位縣委書記。腐敗案件沒有審結的情況下選人用人更難。「不能今天上任了，明天就進去了。」

遼寧反腐則源自「拉票賄選」案，2016年初開始連續挑落4個省部級高官。

四川和天津也都發生「窩案」。2014年四川有4名省部級高官被查處，僅次於山西；而過去五年，四川一共立案審查市廳級幹部269人。

天津的官場地震則起於2015年8月的天津港特大火災。此後，包括代理書記、市長的黃興國在內，4位省部級高官和為數眾多的地廳級相繼被查處。

圖片版權 Getty Images Image caption 王岐山是習近平推動反腐運動的得力助手

中國經濟問題專家胡星斗教授向BBC中文表示，中國體制是自上而下提拔官員，所以官員往往對上負責，下級官員依靠上級官員的庇護，這就容易形成官員的關係網。腐敗容易出「窩案」。因此中國反腐一直是難題，容易得罪利益集團。

貪官被查放在哪個國家都是民眾拍手稱快的好事，但為何會有反腐影響經濟的擔憂？

這是中國特殊經濟發展模式所致。胡星斗稱，中國地方經濟很大程度靠政府干預，如果沒有官員的主動作為，經濟發展就容易出現問題。

負責地方經濟的官員，一部分集中落馬，其他在任官員則積極性受挫，不願作為。

山西和天津等地的繼任一把手多次申斥政府官員「不擔當、不作為、慢作為」的情況，山西還專門出台四份文件，要求對這類公務員進行督查、計分、以及責任追究。

一位曾在上述腐敗重災區省份任職的副處級幹部向BBC中文表示，沒有了「一把手」，出現權力真空，一個部門或班子幾乎是停止運轉。即便來了新的領導，也能感覺公務員工作熱情下降，幹部不表態、不作為，工作人員同樣遇事就躲，因為怕出錯。「還有人擔心以前的污點被曝光，隨時被查辦，就沒心思工作。」

腐敗重災區經濟數據如何？

這四個省級行政區成為過去五年經濟表現如何？BBC中文記者查閲這些地區在腐敗案發前後的GDP數據。

2012年和2013年，山西的GDP增速分別為10.1%和8.9%，較為正常。2014年反腐集中爆發的一年，增速猛跌到4.9%，下跌了4個百分點，全國墊底；2015年，進一步跌到3.1%。2016年開始回升，達到4.5％。

遼寧「拉票賄選案」爆發的2016年，GDP增速從本來就不高的3.0%，暴跌至-2.5%，下滑5.5個百分點，成為中國多年來罕見的負增長省份。

四川在官員密集落馬的2013年和2014年GDP增速分別下滑了2.6%和1.5%，相比之下同期全國經濟增速下滑0.1%和0.5%。

值得注意的是天津，在腐敗案集體爆發的2016年，天津卻保持了GDP增速9.1%，排名全國第四。但剛剛公布的2017年GDP增速下滑至3.6%，變成了倒數第一。斷崖式下滑背後是「數據造假」在作祟——今年，佔天津GDP半壁江山的濱海新區承認GDP注水，將2016年的GDP下調了3000多億元。

可見，在腐敗案件集中爆發的時期，這些地區的GDP出現了異常波動，無論是與同期全國經濟增速還是歷史增速都有較大幅度下滑。但這種波動的廣度和深度各地有所不同。

在胡星斗看來，一些較落後的省份市場機制不健全，經濟發展動力靠政府改革創新，比如遼寧和山西，計劃經濟殘留較多，平常政府過多干預經濟，官員缺位後，經濟停滯。這種情況被稱為諾斯悖論，即「國家的存在是經濟增長的關鍵，然而國家又是經濟衰退的根源」。

中國社會科學院中國廉政研究中心副秘書長蔣來用表示，腐敗案爆發的地區，企業家不敢去投資，因為考慮到風險非常大。

受反腐重創的產業

高壓反腐五年，一些行業也成為「重災區」。

2012年底，中央出台「八項規定」抑制公款消費、反對鋪張浪費，讓不少依賴公務消費的行業和企業遭遇「寒流」。

圖片版權 Getty Images Image caption 澳門博彩業受反腐影響，於2014年出現了十幾年來首次下滑

餐飲業首當其衝，官方數據顯示，2013年全國餐飲收入增長9%，創下了20年來的最低增速。中國飯店協會稱，2013年高端餐飲企業的影響幅度達到了30-50%。僅2014年高端餐飲的人均消費額就下降20%。

奢侈品行業下滑也非常明顯，反腐直接導致了腕表類銷售額在2013年下降了11%，而在2010到2011年，腕表類奢侈品牌在中國的復合增長率高達40%。胡潤的一項中國消費者調查也估計， 2013年中國富人在奢侈品上的花費較上一年減少了15%。

下滑幅度最大的要屬於澳門博彩業，在經歷了長達十年的快速增長後，2014年澳門博彩業年營收首次出現下滑，2015年上半年，澳門最大的6家賭場運營商利潤下滑40%。

除此之外，高端禮品、娛樂會所、高端白酒等消費行業普遍受反腐影響經歷了3年的動蕩期。

但上述專家分析稱，打擊腐敗的影響是短時間的，腐敗集中爆發地區在特定時間段內經濟受影響較大，特定產業會受到重大影響。但從長期和全局來看，打擊腐敗後一定程度解決財富分配不公的問題，對經濟是有益的。清除了腐敗影響後，上述地區展現經濟回暖的態勢，比如，山西的經濟在2017年全面回暖至7%，超過全國增速。受影響產業也在調整自己的市場取向後，逐步適應，回歸正常水平。