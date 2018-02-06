「永不止步的天才」　國學大師饒宗頤走了

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與季羨林、錢鐘書等學者齊名的「國學大師」饒宗頤，本周二凌晨在香港跑馬地家中逝世，享年100歲。

饒宗頤是在國際享負盛名的漢學家，冶學範圍極廣，涉及考古學、古文字學、史學、詞學、音樂史、目錄學、方志學等。饒宗頤自上世紀五十年代開始研究敦煌經卷與藝術，在敦煌學上著作甚豐，成就斐然，被尊為中國敦煌學的開創者之一。

曾向饒宗頤授予該校最高榮譽「桂冠學人」的香港大學，署理校長譚廣亨形容饒是「國際文化巨擘、我國國寶」。

家學淵源

饒宗頤生於1917年8月9日，父親饒鍔是潮洲著名學者，也是饒宗頤重要的老師，饒五歲起便跟隨父親學習。

據傳記《饒宗頤：東方文化坐標》，饒家在潮洲經營錢莊，同時也擁有粵東地區最大的書樓（私人圖書館）「天嘯樓」，年少的饒宗頤無意承襲錢莊的家業，終日埋首書堆中研讀古借；雖未接受過系統的學校教育，但其父禮聘多名老師指導，為他打下基礎。

饒鍔於42歲之齡早逝，饒宗頤18歲起繼承父親遺志，補訂父親所撰的《潮洲藝文志》，被譽為「（中國）方志史的里程碑」，自此在學術界嶄露頭角，不滿20歲便受聘於中山大學廣東通志館，踏上學術之路。

「行走的圖書館」

1949年，饒宗頤移居香港，先後任教於香港中文大學及香港大學，同時致力研究。 五十年代饒宗頤出版《敦煌老子想爾注校箋》，引起歐洲學界的注意，並被法國漢學家康德謨（Max Kaltenmark）引為研究生教科書，並獲邀訪問巴黎參與敦煌寫本計劃。

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法國著名漢學家汪德邁（Léon Vandermeersch）曾於1961-1964年赴港向饒宗頤求學，以饒為師學習甲骨文，而饒宗頤則向他學習法文與與楔形文字。

饒宗頤精通多國文字，包括英、法、日、德、印、伊拉克語等，並通曉梵文、古巴比倫楔形文字等。在漢學研究中，西方學者從梵文與其他西域古文字入手，能夠發現更多角度，饒宗頤對不同古文字的掌握，亦令他得以在敦煌學、甲骨文等範疇提出創見。

在一次關於饒宗頤的講座中，汪德邁曾回憶與饒的師生歲月。他指饒宗頤的工作能力異於常人，更形容他是「行走的圖書館」：「驚人的記憶力，是饒公成為卓越文獻學家的原因之一。」

香港的自由環璄，令饒宗頤得以廣交來自不同國家的學友，也令他得以免於同代學人經受的政治動蕩。香港《明報》2000年的專訪引述饒宗頤說，當大陸學者因為莫須有的罪名被關在牛棚，自己卻有幸周遊列國。

饒宗頤曾赴印度及東南亞諸國研究佛教藝術，也曾在新加坡任教、到法國、美國、日本等地講學；在訪學過的不同國家中，饒宗頤與法國淵源尤深。

1962年，饒宗頤獲頒有「西方漢學諾貝爾獎」之稱的「漢學儒蓮獎」。

1978年退休後，饒宗頤仍繼續到世界各地講學。他與法國漢學界交流良多，2013年獲法蘭西學院肯定，成為首名榮任該院「外籍院士」的亞洲漢學家。

圖片版權 CNS Image caption 2014年，饒宗頤成為港大「桂冠學人」

永不止步

饒宗頤在海內外獲得殊榮無數，地位超然，但在學術上一直沒有停步。據曾任饒宗頤助手的香港大學「饒宗頤學術館」副館長鄭煒明回憶，饒宗頤在學術上的天資固然極高，但令人更難以想像的，是其勤奮程度。

「我所認識的饒教授，在他六七十歲時，每晚的睡眠時間不多於五小時。通常晚上九時許十時上牀，清晨二時起牀工作……」鄭煒明在2015年的「饒宗頤教授百歲華誕」紀念文章中寫道：「到六時正就致電找我，囑我去找什麼什麼資料。」

鄭煒明還說，饒宗頤在退休後，還曾專門向一位研究巴比倫文的法國學者為師，將寫在泥版之上、人類文明最古老的史詩之一《近東開闢史詩》翻譯成中文，於1989年出版。

「有天賦的人未必願意做學術研究，可以成為大詩人、大作家、大畫家、大音樂家……饒教授固然是IQ 極高的天才，但他也有超於常人的勤奮。」

學問、藝術與人生

學問以外，饒宗頤在書畫藝術上亦甚有成就。

「饒公的書畫藝術，幾乎每個年代的風格均異於前，正是求變、自我突破的表現。」香港作家潘耀明這樣評價饒宗頤的藝術創作：「這是成大名的人不願做、也做不了的精益求精的態度。」

圖片版權 CNA Image caption 2014年，饒宗頤出席自己畫展的開幕禮

年近百歲的饒宗頤深居簡出，需以輪椅代步，但據照顧他的幼女說，他仍每天風雨不改，堅持打坐與揮筆寫字，是他保持健康的訣竅。

2003年，饒宗頤將數十年研究的萬冊藏書，及自己的書畫作品贈予香港大學，成立「饒宗頤學術館」。

「（饒教授）學術領域特別遼闊，古今中外都極為罕見，」學術館館長、香港學者李焯芬曾寫道。 「只是專心致志地做自己的學術研究，八十多年如一日，勤奮地鑽研，才有如此傑出的成就。」