花蓮發生芮氏6級地震 已致2死202傷

圖片版權 kulas_tw Image caption 深受中國大陸遊客歡迎的統帥大飯店整棟嚴重傾斜

台灣東部花蓮縣周二（2月6日）晚間發生芮氏規模6.0級，深度10公里的強烈地震。截至BBC中文記者發稿，尚有數十人被困受災建築中。

台灣當局發佈的消息稱，此次地震的震央在花蓮東部外海。當局還通報說，目前已有7建物坍塌，2死亡，202人傷。

其中，深受中國大陸遊客歡迎的統帥大飯店整棟嚴重傾斜， 10層樓的建築中1到4樓整體陷落。根據當地民眾敘述，有許多民眾驚慌失措、甚至是哭著跑出來。

截至記者發稿，3名統帥大飯店的員工被埋。

「從未碰上如此之大地震」

圖片版權 Social media Image caption 地震使許多高樓將近倒塌。

有當地居民跟BBC中文記者表示：「在那邊出生以來沒有碰過這麼大的地震」。台灣氣象局地震預報中心人員表示，近幾天台灣已經發生超過上百個有感地震，這次是一系列的主震。至今，救災現場仍在不斷發生餘震。

台灣總統蔡英文指示，已經要求相關單位立即啟動災害應變機制，投入救災工作。行政院長賴清德則是即刻進駐中央災變中心指揮，台灣國軍則是立刻從各地集結投入救援。當局持續呼籲，受災地附近關閉水、電與瓦斯。

這場地震強度，讓對岸的中國大陸網友也在微博上表達感受。不少泉州與福州的網友表示：「窗戶一直在震動」。

兩年前同一天的台南地震

圖片版權 EPA Image caption 兩年前的同一天，台灣的南部台南也發生大地震，造成維冠大樓等多棟建築物倒塌。

台灣一直是地震好發區域，兩年前的同一天，台灣的南部台南也發生大地震，造成維冠大樓等多棟建築物倒塌。最終當局統計117人死亡，551人受傷。

而在1999年，台灣中部南投縣則是發生史上最慘的921大地震，這項慘劇造成2415人死亡，超過萬人受傷。 1964年時，台灣南部的嘉義縣、台南縣則發生白河大地震，造成106人死亡、650人受傷。

近幾年以來，台灣政府持續宣導防震知識、以及加強大樓的防震結構，加速都市更新。然而，還是有許多老舊建築物因為長年缺乏維修，因此在地震發生時，就成為受災高危險群。