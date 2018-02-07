台灣花蓮地震 遇難者母親：「我一直都相信兒子會回來」
台灣花蓮經歷近年罕見的強震，造成多人死傷，多座建築物倒塌，BBC中文採訪了幾名災民，傾聽他們的故事。
「我相信他會回來」
36歲的周志軒在花蓮統帥飯店任職，據他的媽媽彭冬春憶述，周志軒是一個相當勤勞的男子，經常自願通宵上班，跟家裏感情很好。不過，統帥飯店在周二花蓮地震當中發生倒塌下陷傾側事故，在飯店工作的周志軒不幸喪生。
周母彭冬春對BBC中文憶述，地震發生的時候，她本來是不當成一回事，認為這次地震就如一般花蓮地震一樣，沒有甚麼感覺，起初還繼續睡覺。但她的小孫子突然跑過來搖醒她，說伯父工作的飯店倒了。
彭冬春家住花蓮萬榮的兆豐農場附近，連忙開車趕到現場等候消息，在接受訪問的時候，她的兒子仍然生死未卜。
「我一直相信我兒子會好好回來。」她當時這樣說。但後來證實她的兒子遇難，當局把她帶去認領遺體。
周志軒的同事梁書瑋則平安獲救。梁書瑋對周志軒遇難感到很遺憾，他告訴BBC中文，本來周志軒不用來上班，只有他一個人當班，但因為有一些「突發情況」，周志軒去完尾牙、喝了點酒才上班。
26歲的梁書瑋也在飯店工作了三年。他說，花蓮人蠻習慣地震，但大樓居然倒了，心想：「不會吧？」
地震後，他被一些東西壓著，意識雖然清醒但幾乎不能動了，被固定了一個「大字型」姿勢，電話也滑掉了，除了大喊外，也沒有其他方法向外求救。
「感覺人生就如跑馬燈一般，就在想我這一生過的怎麼樣精彩的時刻。」
過了多個小時，他最終獲救。
「還好我上班前有先吃喝一點東西，一直到救出時體力還夠，都不會餓。」
住6樓、變2樓
在花蓮市商校街、國盛一街交界的雲門翠堤大廈也是重災區，出現下陷倒塌的情況，大廈以45度傾側，成為了今次地震的標記。
66歲的陳建香是這座大廈的住宅。他對BBC中文說，地震時正在熟睡中，但突然「好像有炸彈掉下來」般發生大地震，家俱四處橫飛，甚至擊中他的頭部。
大廈在地震時也瞬間停電，門口被東西堵住，他花了很大的力氣才把雜物移走。
當他打開門的一剎那，他嚇呆了：「我原本是住在6樓，但現在變成2層了。」
整幢房子就這樣陷下去，而現在還不停有餘震，他認為這座大樓終會塌下來，十分危險。
「我甚麼東西、家當都沒有拿出來，怎麼辦？這個是天災，如果像颱風還是可以避免，但半夜（突然之間）怎麼去逃？」
現在他在避難所，慶幸自己還能保住性命。
BBC中文駐台北特約記者鄭仲嵐 花蓮報導；BBC中文記者林祖偉對此文也有貢獻。