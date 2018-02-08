台灣花蓮地震死亡人數增至9人 包括4名大陸遊客

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台灣花蓮周二晚（2月6日）6級強震導致多處建築物倒塌下陷，造成至少9人死亡、267人受傷、數十人仍然失聯，目前救援工作仍然繼續，民眾或已在倒塌的大廈中被困幾十小時。

這次地震遇難者中包括４名大陸自由行旅客，海基會表示已通報陸方，另有4名大陸人受輕傷送院，內政部移民署正協助十幾人處理遺失證件問題。

據台灣中央氣象局資料，花蓮在地震後發生了逾200次餘震，周四早上約9時，5分鐘內有3起規模４以上地震。BBC中文記者到花蓮雲門翠堤大樓了解到，餘震不斷加上當地天氣欠佳，均為救援工作帶來挑戰。

你的器材不支持播放多媒體材料 花蓮一家民宿老闆憶述地震一刻的經歷

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下陷多層、以約45度傾側的雲門翠堤大樓是今次災情最嚴重的地方，或仍然有人被困。這座大樓一層到三層下陷，該幾層本身是火鍋店和旅店。目前大樓用多條鋼條支撐，附近亦放了防泥塊。

消防署長陳文龍表示，雖然現場餘震不斷，但救災沒有中斷，採取了相應安全措施。

對於有報導指，大樓每小時出現傾斜5公分的情況，陳文龍澄清，據現場同仁回報及建築師公會監測，並沒有每小時傾斜的問題。

受災戶會在下午舉辦大會，討論接下來的行動。

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收容825人

50歲的李畹媜現在一家人留在收容所，她對BBC中文回憶當天緊張的情況，指地震來得突然，家裏的東西全都倒下來，她當下來不及抓小孩，要依靠牆壁靠穩。

「花蓮地震很頻繁，這個震對我來講真的很誇張，餘震也很大，你根本不知道你的房子能撐多久，就只是害怕。」她說。

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她不知道甚麼時候能夠回家，接受訪問期間一度激動落淚，比丘尼上前為她疏理情緒。

據中央災害應變中心提供的報告指出，目前825人需要到收容所，禦寒衣物及飲食無虞。

你的器材不支持播放多媒體材料 台灣花蓮地震現場：民眾從倒塌建築內逃出

獲救陸客感謝蔡英文

大陸國台辦主任張志軍在昨天早上已與花蓮縣長傅昆萁緊急通電話，海協會會長陳德銘致電花蓮縣有關方面，向在地震中遇難的台灣同胞表達沉痛哀悼。

國台辦發言人安峰山表示，大陸高度關切地震，國台辦、海協會緊急啟動涉台突發事件應急機制，了解災情和救災情況。

中國國家旅遊局提醒陸客近期勿前往花蓮及相鄰地區旅遊，並已提示旅行社停止組團到風險區域。國台辦主任張志軍致電花蓮縣傅昆萁表達關切。

據新華社報導，台灣地震受到大陸媒體高度關注，新華社、人民日報、央視等媒體滾動播報，大陸網友亦紛紛為台灣祈福，微博閲讀量逾以億人次計算，在熱搜榜一度位處首位一段時間。

報導引述一些網友說：「花蓮，如此美的一個名字，你一定要堅強。中華兒女心手相連，血脈相通，為災區人民祈福。我們與你同在。」

據多家台灣媒體報道，蔡英文到醫院探望一名受傷的大陸遊客時，這名遊客說了一聲「謝謝總統」。

其他國家方面，日本首相安倍晉三致慰問函給台灣總統蔡英文，對地震感痛心，他表示日本願意提供任何必要協助，目前已派警消等專家小組前往災區。

美國國務院亦表達慰問，稱有必要時願意提供協助。

BBC中文駐台北特約記者鄭仲嵐花蓮報導，BBC中文記者林祖偉對此文也有貢獻