中國警察戴上人臉識別墨鏡　已抓七名逃犯

圖片版權 AFP Image caption 該眼鏡與警方數據庫相連，可進行面部比對

中國鄭州警察開始配備能夠進行面部識別的墨鏡，以識別嫌疑犯。

該墨鏡與警方的嫌疑人數據庫相連，意味著警察可以快速掃描人群，識別出逃犯。

但批評人士擔心，該技術使政府擁有更多權力。

據中國官方媒體報道，新款墨鏡已經幫助警方抓獲七名嫌犯。

中部省份河南的省會鄭州的鐵路警方率先使用這款警務眼睛。鄭州火車站是中國最繁忙的火車站之一，臨近春節使該車站迎來全年的客流高峰。

鄭州鐵路警方分別在車站的四個進站口部署了佩戴新眼鏡的警員。

被捕的七人被控犯有從販賣人口到販賣人口的罪行。

據人民日報報道，被捕的七人涉嫌包括拐賣人口、交通肇事逃逸在內的刑事案件。此外，警方還查獲26名冒用身份證的人。

該技術允許警員拍攝可疑人員的照片，然後與內部數據庫中的照片進行對比。如果有匹配結果，相關人員的姓名和地址等個人信息將被發送給警員。

類似技術還曾在去年八月的青島啤酒節上使用。根據中國媒體報道，這場活動上，警方一共抓拍識別人臉圖像約230萬張，抓獲25名逃犯、19名吸毒人員。此外還預警具有扒竊前科的人員37名，其中當場抓獲作案扒手5名，驅離32人。

但有人擔心中國的專制領導人會用該技術來追蹤持不同政見者或少數民族的異見人士。

你的器材不支持播放多媒體材料 中國的人臉識別監控系統有多厲害？

中國在面部識別技術上處於世界領先地位，當局經常宣傳在這類技術的幫助下幾乎不可能逃避監控。

中國一直在建設「世界上最大的攝像監控網絡」。估計有1.7億台閉路電視攝像機已經到位，預計未來三年將安裝約4億台新攝像機。

其中許多相機使用人工智能技術，可以進行面部識別。