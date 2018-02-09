中國掃黑除惡鬥爭數千人被捕 山東給基層下指標引爭議

圖片版權 TAIZHOU POLICE Image caption 浙江省掃黑除惡行動中，已經抓獲犯罪嫌疑人1200餘名

1月，中共中央和國務院下發通知，要求開展掃黑除惡專項鬥爭。近日山東全省檢察長會議要求今年每個基層檢察院至少要辦理1起涉嫌黑社會性質組織犯罪案件或惡勢力犯罪集團案件，在網絡上引發爭議。

深挖黑惡勢力

據中國新華社1月24日報道，「近日」中共中央發佈一份《關於開展掃黑除惡專項鬥爭的通知》稱， 掃黑要「把打擊黑惡勢力犯罪和反腐敗、基層『拍蠅』結合起來，把掃黑除惡和加強基層組織建設結合起來」。在最高人民法院的部署中，此次打擊重點是「涉及威脅政治安全、把持基層政權、欺行霸市、操縱經營黃賭毒、跨國跨境等十類犯罪」。新華社的另一篇報道指出，近年來中國的黑惡勢力還大量存在，而且活動越來越隱蔽，大多以「公司」形式存在，滲透的重點領域也從過去的採砂、建築等行業轉變為物流、交通等。

通知發佈後，一些省份就開始了「集中收網」行動，集中抓捕犯罪嫌疑人。兩周後，新華網、澎湃新聞等中國媒體披露，河南警方已經抓獲涉黑犯罪嫌疑人1481人，陝西1426人，雲南1029人，浙江1200餘人，河北329人，山東打掉涉黑涉惡團伙597個。綜合這些報道，內地已經有數千涉黑犯罪嫌疑人被捕。

社交媒體上，有網友認為打黑是好事，「但千萬別是運動戰一陣風就沒了」，但也有網友質疑，「這些黑惡勢力不是一天形成的，為什麼要放任到今天才打擊？」

圖片版權 TAIZHOU POLICE Image caption 浙江省掃黑除惡行動中，已經抓獲犯罪嫌疑人1200餘名

山東「下指標」

《人民日報》海外版微信公眾號「俠客島」曾撰文指出，中央此次掃黑除惡定的基調是「依法」，一切都要有法可依。掃黑除惡應排除運動化的傾向，杜絶只顧「一陣風」，而忽視了長久性社會治理的套路。但是，這次行動中卻出現了「下指標」的現象。

澎湃新聞周二（2月6日）報道，當日山東全省檢察長會議透露，「今年內，每個基層檢察院至少要辦理1起涉嫌黑社會性質組織犯罪案件或惡勢力犯罪集團案件，完不成的基層檢察院年終考核一票否決。」山東省檢察院黨組書記、檢察長陳勇稱，山東省公安等部門對掃黑除惡工作已經做了長時間凖備，一批案件即將進入檢察環節。目前，這篇報道已經在網站下線。

一些網友在新浪微博、微信等社交平台分享了這則新聞，擔憂下指標後，地方檢察院為了完成任務，不再注重程序正義，導致官員「亂作為」。

有網友說，掃黑除惡已經出現了一些問題：「一是數量攀比。動員會剛開，豐碩成果就紛紛湧現，數字一個地方必（比）一個大，幾天的成果似乎超過了一年的工作。二是設定指標。如果說指標來之有據，那幹嘛要用1年時間辦理。如果說沒有依據，那一個地方如果沒有這樣的案件，為了不被一票否決，他拿什麼來充數？」

目前，除了山東，尚未有其他地區披露行動中是否有類似現象。

2009年，原重慶市委書記薄熙來開展打黑專項行動，2011年原重慶市委政法委書記劉光磊指兩年來重慶抓獲涉案人員4425人。這項行動曾被許多人質疑司法的公正性。有評論人士認為，利用專政手段打黑，會同時打掉人權、法制和自由。

重慶律師周立太曾對《南方周末》表示：「所有的案子都是快起訴，快審理。律師看不到案卷，會見不到被告人，如何發揮辯護權？」為重慶打黑中的一些被告進行辯護的喻光明律師曾在接受BBC中文網訪問時說，這項舉措受到老百姓支持，但是打黑過程中的確出現了判刑過重的情況。

歷史學者章立凡對BBC中文表示，內地確實存在黑社會也確實需要打擊，但是平時出現了就應該處理。內地的運動式執法總是會有更多偏差出現，可能會導致冤假錯案。

香港科技大學教授丁學良則認為，如果這一次的掃黑鬥爭延續了以前運動的類似做法，如布置任務和下達指標，那法律取證、人權保證和程序透明都可能出現問題。

「哪怕本來的目標中有合理的成分，但是一旦用搞運動的方式來搞，所有的法律程序都要打折扣，有的甚至被拋棄掉了，」丁學良說。