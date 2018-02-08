香港流感爆發　為何集中在小學、幼稚園

  • 2018年 2月 8日
A masked girl sits with classmates at a kindergarten in a residential estate in Hong Kong on June 11, 2009. Hong Kong authorities on June 11 ordered all primary schools in the city to be closed for two weeks after the first cluster of local swine flu cases was found. 圖片版權 Getty Images
Image caption 香港的小學、幼稚園及幼兒中心，因為流感肆虐而停課

香港政府2月7日宣佈，全香港小學、幼稚園及幼兒中心停課，讓這些學童「提早放年假」，原因是近日流感猖獗，集中在小學及幼稚園爆發，今個冬季已有超過三百宗。

香港衛生署衛生防護中心公布稱，今年冬季已錄得398宗在學校或院舍爆發流感的個案，其中幼稚園或幼兒中心佔42.5%，小學則佔41.7%，受影響人數以千計。

據多家香港媒體報道，目前受停課影響的小學、幼稚園及幼兒中心學童超過53萬。

在香港，今年的流感為何集中在小學、幼稚園爆發？醫學學者向BBC中文指出，這既關乎病毒種類，也與香港兒童的疫苗接種率偏低有關。

「乙型流感」

當局數據顯示，在不同年齡層的流感入院者中，以5歲以下幼童比例最高，其次是6-11歲兒童：在6-11歲組別，流感相關入院率已超越過去五年的高峰水平。

截至昨日（2月7日），香港在今年冬季，一共錄得12宗嚴重的兒童流感個案，並且有兩宗死亡個案，分別是一名3歲女童及一名5歲男童，兩宗均為乙型流感病毒併發腦病變所致。

香港大學醫學院微生物學講座教授袁國勇指出，停課有助切斷傳染鏈，降低兒童感染的風險，「以免有第三位兒童感染流感死亡」。

香港中文大學微生物學系系主任、教授陳基湘向BBC中文指出，過往多年的數據顯示，小童較易感染乙型流感。

他引述近年的相關研究說，小童需要感染數次乙型流感，體內才會產生足夠成熟的保護抗體，與感染一次即會產生抗體的甲型流感不同，因此即使曾經感染過乙型流感的兒童，均有機會再度感染。

疫苗接種率低　因為家長抗拒？

香港大學醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅則指出，香港的流感疫苗接種率偏低，尤其兒童及幼童的接種率，明顯低於其他國家及地區。

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Image caption 目前香港政府沒有推行醫護人員到學校為兒童接種疫苗的計劃

香港政府現時推行「疫苗資助計劃」，資助兒童、長者、孕婦等每劑港幣190元，自行到診所注射，另外亦免費為「高危人士」提供接種服務。但2017/18年透過這兩個途徑接種疫苗的人數只有70.5萬，即不足人口一成。

近年，香港網絡與家長社群流傳一些說法，質疑疫苗的安全及有效程度；停課後，社交網站及通訊軟件瘋傳一些聲帶，指疫苗含有水銀及鋁的成份，對人體有害，又指今年的疫苗成效只有10%。

香港醫學界立法會議員陳沛然，以及港大微生物學系講座教授袁國勇等，均反駁這些說法，指今年疫苗可發揮防護效用達50%-55%，內含的物質亦非鋁及水銀，而是名叫Thiomersal（硫柳汞）的物質，可以排出體外，對人體無害。

不過孔繁毅認為，香港兒童疫苗接種率低，並非因為家長普遍抗拒，而是因為目前資助家長自行帶子女去診所打針的方式，太過耗時、不便。他與陳基湘均認為，香港政府應該仿效其他國家及地區，推行醫護人員到學校為兒童接種疫苗。

以台北市為例，市衛生局每年10-11月流感高峰期之前，均會在小學、中學校園設立站點為學生免費接種疫苗。這項安排並非強制，學童仍須獲家長同意才可以接種，但已能令疫苗接種率大幅提高，全市可達六至七成，個別學校接種率可達八成。

孔繁毅又解釋說，近年英國有研究顯示，兒童疫苗接種率較高的地區，因為「群體免疫」的效應，長者及長期病患者因流感入院的比率及死亡率，亦相對兒童疫苗接種率較低的地區為低，因此提高兒童疫苗接種率，對社會整體有好處。

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