香港流感爆發　為何集中在小學、幼稚園

圖片版權 Getty Images Image caption 香港的小學、幼稚園及幼兒中心，因為流感肆虐而停課

香港政府2月7日宣佈，全香港小學、幼稚園及幼兒中心停課，讓這些學童「提早放年假」，原因是近日流感猖獗，集中在小學及幼稚園爆發，今個冬季已有超過三百宗。

香港衛生署衛生防護中心公布稱，今年冬季已錄得398宗在學校或院舍爆發流感的個案，其中幼稚園或幼兒中心佔42.5%，小學則佔41.7%，受影響人數以千計。

據多家香港媒體報道，目前受停課影響的小學、幼稚園及幼兒中心學童超過53萬。

在香港，今年的流感為何集中在小學、幼稚園爆發？醫學學者向BBC中文指出，這既關乎病毒種類，也與香港兒童的疫苗接種率偏低有關。

「乙型流感」

當局數據顯示，在不同年齡層的流感入院者中，以5歲以下幼童比例最高，其次是6-11歲兒童：在6-11歲組別，流感相關入院率已超越過去五年的高峰水平。

截至昨日（2月7日），香港在今年冬季，一共錄得12宗嚴重的兒童流感個案，並且有兩宗死亡個案，分別是一名3歲女童及一名5歲男童，兩宗均為乙型流感病毒併發腦病變所致。

香港大學醫學院微生物學講座教授袁國勇指出，停課有助切斷傳染鏈，降低兒童感染的風險，「以免有第三位兒童感染流感死亡」。

香港中文大學微生物學系系主任、教授陳基湘向BBC中文指出，過往多年的數據顯示，小童較易感染乙型流感。

他引述近年的相關研究說，小童需要感染數次乙型流感，體內才會產生足夠成熟的保護抗體，與感染一次即會產生抗體的甲型流感不同，因此即使曾經感染過乙型流感的兒童，均有機會再度感染。

疫苗接種率低 因為家長抗拒？

香港大學醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅則指出，香港的流感疫苗接種率偏低，尤其兒童及幼童的接種率，明顯低於其他國家及地區。

圖片版權 Getty Images Image caption 目前香港政府沒有推行醫護人員到學校為兒童接種疫苗的計劃

香港政府現時推行「疫苗資助計劃」，資助兒童、長者、孕婦等每劑港幣190元，自行到診所注射，另外亦免費為「高危人士」提供接種服務。但2017/18年透過這兩個途徑接種疫苗的人數只有70.5萬，即不足人口一成。

近年，香港網絡與家長社群流傳一些說法，質疑疫苗的安全及有效程度；停課後，社交網站及通訊軟件瘋傳一些聲帶，指疫苗含有水銀及鋁的成份，對人體有害，又指今年的疫苗成效只有10%。

香港醫學界立法會議員陳沛然，以及港大微生物學系講座教授袁國勇等，均反駁這些說法，指今年疫苗可發揮防護效用達50%-55%，內含的物質亦非鋁及水銀，而是名叫Thiomersal（硫柳汞）的物質，可以排出體外，對人體無害。

不過孔繁毅認為，香港兒童疫苗接種率低，並非因為家長普遍抗拒，而是因為目前資助家長自行帶子女去診所打針的方式，太過耗時、不便。他與陳基湘均認為，香港政府應該仿效其他國家及地區，推行醫護人員到學校為兒童接種疫苗。

以台北市為例，市衛生局每年10-11月流感高峰期之前，均會在小學、中學校園設立站點為學生免費接種疫苗。這項安排並非強制，學童仍須獲家長同意才可以接種，但已能令疫苗接種率大幅提高，全市可達六至七成，個別學校接種率可達八成。

孔繁毅又解釋說，近年英國有研究顯示，兒童疫苗接種率較高的地區，因為「群體免疫」的效應，長者及長期病患者因流感入院的比率及死亡率，亦相對兒童疫苗接種率較低的地區為低，因此提高兒童疫苗接種率，對社會整體有好處。