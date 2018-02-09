推特Vs微博：「殭屍粉絲」哪家強

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在社交平台上買賣「粉絲」早已是公開的秘密，從美國總統特朗普到中國曾經的「微博女王」姚晨，都被曝出過在「推特粉絲「或」微博粉絲「中存在大量「殭屍粉」。

一月末，由於《紐約時報》的一篇調查報道，紐約州已經啟動了對」推特大V「背後的「粉絲工廠」的調查。

推特如何購買殭屍粉？

在Google搜索框輸入「Buy Twitter」, Google會根據大量用戶的搜索歷史提示剩餘關鍵詞，用戶都在搜索購買什麼呢？Google提供的建議包括「投票」、「點讚」、「粉絲」等等。

BBC中文記者進入一個叫fiverr的網站探索了一下。裏面有形形色色的賣家，你可以買到Facebook、Twitter、Instagram等不同社交平台的粉絲。例如，有一位賣家就稱，只要你出10美元，他控制的一個有100萬粉絲、經過認證的賬號就會成為你的粉絲，如果你再加50美元，這個賬號就會轉發你的推文。

漸漸地，你的粉絲就會越來越多。因為「殭屍粉」數量的上升能夠優化你的賬號，相應地，你的賬號在Klout的排名就會上升，這樣，你在搜索引擎上出現的機率也會上升。

廣告下方都是五星好評，稱「服務很好用」，「完全達到了我想要的效果」。

除了漸漸增加的粉絲，你甚至可以花5美元，一次性增加幾千名「殭屍粉」。並不是所有的「殭屍粉」都表現得像「殭屍」，他們中一部分有正常的名字、有照片、有加入Twitter的時間，還有具體的地理位置，他們也會發推文，比如從某本書上隨機抄一些句子。但基本上，這些「粉絲」都是機器生成的，他們很少是真人。

《紐約時報》的報道稱，一家名為」德瓦米「（Devumi）的公司至少有55,000個帳戶"使用包括未成年人在內的真實推特用戶的姓名、個人資料圖片、家鄉和其他個人信息"。也就是說，有一些用戶在不知情的情況下，包括照片在內的個人信息都被盜用了來註冊賬號。此外，該公司還在菲律賓僱傭工人。

報道還稱，」德瓦米「公司已經幫助了20多萬家企業、名流、音樂家、YouTube用戶和其他專業人士獲得了更多的曝光率，並為觀眾帶來了巨大的影響力。

推特允許機器人賬號的存在，但是禁止這些賬戶用於買賣。《紐約時報》稱，」德瓦米「已經製造了350萬個殭屍粉，並已獲利上千萬美元。

微博官方曾提供「付費加粉絲」

圖片版權 Weibo Image caption 新浪官方帳號曾就付費增加粉絲服務的問答

跟推特一樣，微博上也有大量有著美女頭像、時不時發一些自拍和心靈雞湯的用戶。但跟推特上一樣，這些用戶中有的是機器人用戶。

自2010年氣，微博就稱，會對各種惡意註冊行為嚴厲打擊。去年7月，微博還稱，將全面升級反垃圾系統，利用人工智能識別垃圾用戶及其發佈的人身攻擊和廣告等垃圾信息。

然而，2015年4月，微博曾推出一項名為「漲粉助手」的服務，賬號「@漲粉助手官方微博「稱，「使用漲粉助手後，微博會把您的賬號精凖展示給可能對你感興趣的用戶，從而吸引他們的主動關注，最終有效增加您的真實粉絲。這項服務的費用為98-122名粉絲售價196元，654-684名粉絲售價1308元」。目前，這個賬號已經更名為」@賬號頭條「，並且顯示是微博認證的「新浪產品」。

有網友問」@漲粉助手官方微博「，「我買的粉絲會不會是殭屍「，該賬號稱，」所有您增加的粉絲都是由官方推薦而主動關注您的，他們完全是微博上正常且活躍的用戶，不存在殭屍粉「。

在出售粉絲的同時，微博也在大規模封殺營銷大號，以及清理垃圾粉絲。導致的直接後果就是，在淘寶上，直接搜索」微博粉絲「沒有任何結果，但是如果輸入」微博絲「，就會出現很多賣粉絲的商家。

圖片版權 Taobao Image caption 一名商家向BBC中文介紹粉絲業務

BBC中文聯繫了一家店鋪，主頁上沒有任何報價。在私聊時，對方稱，他們出售的粉絲分位初級粉、頂級真人粉、特級真人粉、極品真人粉、指定地區粉、20%達人粉，50%達人粉等。售價從9元1000粉絲到15元100粉絲不等。

商家解釋稱：初級紛就是殭屍紛，也就是只顯示數量那種，頂粉級是自帶紛絲十幾到二十，特級是自帶一百左右，極品自帶一百以上紛絲，並且都會更新微博，質量越高更博頻率越快越活躍。

曾經從事過新浪水軍產業的互聯網研究者施襄告訴BBC中文，殭屍粉99.9%都是機器註冊的，剩餘的是被盜用的賬號。「殭屍粉有一條完整的產業鏈，以前是代理制，軟件註冊商幾乎沒什麼成本，以賣轉發量為例，註冊商賣給代理人是1萬轉發100塊，代理人賣給小供應商是300塊，供應商再賣給公關公司可能就是800到1000塊。」

「關於粉絲能不能買賣，國家並沒有相關的法律法規，新浪目前會採取一些行動，比如清洗一些殭屍粉絲，但是殭屍粉是清不乾淨的。另一方面，此前有活動的時候，新浪自己也會給品牌加粉絲，以及把帖子的閲讀量增到到很誇張的程度。」施襄說。

水軍：殭屍粉的進階版

除了增加粉絲，在中國，還有一項"網絡水軍"的職業。也就是說，組織活人會在微博和各網站群發消息，甚至是有償刪帖、發帖等，以達到炒作、讚揚、廣告推廣，甚至引導輿論等目的。

一家名為」91水軍網「的公司在官網稱，」水軍分散在全國各地，有大學生、殘疾人、閒散人員等。每次炒作事件，都要依靠水軍們同時發帖，才能在網絡上形成集束效應。「水軍的工作模式基本為，網絡水軍版主把主帖發出去後，大批的人員在主貼下方回帖造勢。這些回帖密集而雷同，並不難看出是有組織性的回帖行為。

圖片版權 Getty Images Image caption 2014年，微博在納斯達克上市，CEO曹國偉在紐約時代廣場拍照

《南方都市報》報道稱，」網絡水軍「產業鏈的上游是有廣告投放，需要水軍造勢的客戶，中間形成一批核心中介人員，在接單後組織下游人員從事網絡推廣活動。最後直接參與發帖的人包括社會閒散人員、在校學生、家庭主婦和網絡大V等。

2017年5月以來，中國公安部在全國開展了打擊」網絡水軍「的運動。新華社稱，目前已破獲」網絡水軍「違法犯罪案件40餘起，涉案總金額上億元，抓獲違法犯罪嫌疑人200餘人，查獲並關停涉嫌非法炒作的網絡賬號5000餘個，關閉違法違規網站上萬個，涉及網上惡意炒作信息數千萬條。

儘管官方有打擊」網絡水軍「的行動，但官方自己也會組織水軍。在高校，共青團也會組織一批學生水軍去應對負面新聞。這些學生都被稱為」志願者「。一名不願意透露名字的高校共青團學生告訴BBC中文，每當有關於本校的負面新聞出現，學校共青團就會要求他們上網反駁這些負面消息，並且每天要發表至少三條評論去應對負面輿論。

「買粉絲的人一般是想給自己裝門面，粉絲多比較好看，但買水軍的人主要是想引導輿論，通過水軍的操作可以上新浪熱搜，引發更多人關注。」施襄說。

一月末，網信辦稱，新浪微博對用戶發佈違法違規信息未盡到審查義務，持續傳播炒作導向錯誤、低俗色情、民族歧視等違法違規有害信息，約談了新浪負責人。此後微博將「熱搜」下線了一周整改，目前已重新上線。

「雖然現在微博有整治，但是只要擬定得好，仍然可以上熱搜。」施襄說。