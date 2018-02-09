杭州保姆縱火案　被告莫煥晶遭判處死刑

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造成一名母親與三名年幼子女死亡的杭州保姆縱火案，周五（2月9日）早上判刑，被告莫煥晶遭以「放火罪」判處死刑。

這場全國觸目的案件，引起了中國網絡針對消防安全的廣泛討論。死者的丈夫、父親林生斌表明，將會提出民事訴訟，追究其他責任方。

「惡魔終於得到了法律的制裁，死刑。這兩百多天來我日夜煎熬，今天終於有了審判的結果，感謝杭州中院的公正判決。」

「對方很強大，很強硬，我知道會很難，很多阻力，我會堅持下去。」林生斌於判決後在微博上表示：「希望能繼續得到各界專業人士的援助。」

2017年6月22日清晨，莫煥晶在其任職保姆的杭州一戶豪宅縱火後逃生，女主人朱小貞及其三個未成年孩子不幸在火海中喪生。事發時，男主人林生斌正在廣州出差。

事前曾搜索「放火要坐牢嗎」

杭州中院公布的判決指，莫煥晶「不顧僱主及其年幼子女生命安全」，犯罪動機卑劣、犯罪後果極其嚴重，嚴重危害公共安全，依法應予嚴懲，事後坦承放火罪行亦不足以對其從輕處罰。

判決書指出，莫煥晶在案發前夕在網上賭博輸了逾六萬錢款，「為繼續籌集賭資，其決意採取放火再滅火的方式騙取朱小貞的感激以便再向朱小貞借錢」。

判決又指，莫煥晶縱火前曾用手機在網上搜索「放火要坐牢嗎」、「火災起點原因容易查嗎」等訊息，明顯有放火預謀；之後莫用火機點燃書本引燃客廳沙發、窗簾等易燃物品，導致火勢迅速蔓延。放火後，莫從大門離開，並故意將門關閉。

消防安全

在事件發生後，輿論除了譴責保姆縱火，亦極為關注消防有關部門，以及豪宅小區消防設施等方面，是否也出了問題，令今次救援延誤，釀成慘劇。

判決書明確指出，今次事件中，火災撲救時間延長，「與案發小區物業消防安全管理落實不到位、應急處置能力不足及消防供水設施運行不正常，致使供水管網壓力無法滿足滅火需求有一定關聯。」

去年底，林生斌曾經向杭州市消防當局申請信息公開，要求當局公布調查結果、火災撲救記錄、小區物業消防安全管理落實不到位的證據等資料。

杭州市公安消防局稱將根據相關規定作出答覆，但至今未有正式回應。