兩張圖秒懂花蓮為何地震頻發

圖片版權 Reuters Image caption 義工在花蓮的搜救現場為失聯者祈福

台灣花蓮周二（2月6日）深夜發生6級強震，花蓮1951年、1986年都發生數十人死亡的震災，BBC中文為你解釋花蓮的地質環境如何導致地震經常發生。

花蓮2月6日晚間11時50分發生6級地震，暫時已有10死（當中有4名陸客）、274傷，5名陸客和兩名加拿大籍香港人仍失聯。搜救人員仍在倒塌的雲門翠堤大樓中搜尋失聯者，在主震過後的兩天內，仍不斷有規模5以上的餘震。

你的器材不支持播放多媒體材料 台灣花蓮地震現場：民眾從倒塌建築內逃出

花蓮地震頻仍，根據台灣中央氣象局地震測報中心統計，在2月6日深夜造成傷亡的地震前的2月份，花蓮已發生94起大大小小的地震，其中規模達4以上的有感地震就有11起。

為何花蓮這麼多地震？

台灣位於環太平洋地震帶，台灣島是板塊擠壓形成的島嶼，以地質年代來說，台灣島相對「年輕」，因此活躍的板塊運動是台灣島的「宿命」。

花蓮所在的位置──花東縱谷──為歐亞板塊和菲律賓海板塊的聚合帶，菲律賓海板塊以每年約8公分的速率朝西北與歐亞板塊聚合，根據學者余水倍等人的研究，台灣東部地區消耗了40%的聚合能量，因此該地區的地質活動顯著。

根據台灣經濟部中央地質調查所的調查，台灣東部現有8條活動斷層。這次被花蓮地震破壞的民宅、大樓和路面多位於米崙斷層附近。

「其實花蓮滿常地震，我平常遇到也是處變不驚，」一名程姓花蓮人對BBC中文說，但這次2月6日的地震，他說：「我覺得不對勁，有躲到桌子底下，算是我首次很驚恐的避災。」

經營錄影帶出租店的黃立誠也說，2月6日地震是他在花蓮生活40年來，體驗過最可怕的一次，地震晃動程度讓他連站都站不穩，店內貨價被震得變形，數萬片影碟跌落地面，而他到花蓮市區查看，發現許多地方路面隆起、水管破裂，他認為「這次對花蓮的傷害比九二一大地震嚴重。」

米崙斷層有多「厲害」？

米崙斷層過去就有地震紀錄，1951年10月開始的縱谷地震系列，地震帶綿延100多公里，地震系列持續至12月，共造成85人死亡，發生錯動的其中一條斷層就是米崙斷層，花蓮在該次地震系列的10月22日錄得3起規模7以上的地震。

米崙斷層呈南北走向，陸地上全長約7公里，橫亘過多數花蓮人聚居的花蓮市區，倒塌的雲門翠堤大樓附近是花蓮火車站和電影院。傳出災情統帥大飯店、國盛六街民宅，幾處發生地裂的街道都分佈在米崙斷層帶附近。

經濟部地調所研判這次地震可能與米崙斷層有關。2016年米崙斷層正式被列為地質敏感區，在地質敏感區的建築物建造前要經過更嚴格的審核。

圖片版權 CWB Image caption 1951年花蓮地震造成市內四成房屋倒塌

地震有多可怕？

台灣位於板塊聚合帶上，全島都有發生地震的可能，如果有中大型地震發生在台灣本島近岸10公里內，容易造成嚴重災害。

1999年造成2735人死亡的九二一大地震讓台灣人留下難以抹滅的恐懼回憶，根據經濟部地調查所統計，自西元1900年以來，台灣共發生近百次災害性地震，共造成約8000人死亡。

圖片版權 Reuters Image caption 花蓮2月6日地震後市區地表變形

地震除了屋倒樓塌之外，地震前可能會伴隨地鳴現象，地震之後可能造成的災害有地形變動、山崩、地裂、噴泉噴砂、天然氣噴出、地下水變化等等，瓦斯管線和天然氣管線破裂也可能引發火災。

台灣的防震凖備

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 主震發生時手機用戶收到的地震警報

台灣自2016年開始啟用地震預警系統，若氣象局預測將有規模5以上的地震發生，震度達到4級以上地區的民眾會收到手機推送通知。

但在此次花蓮地震中，不少民眾反應雖然收到通知，但離地震發生的時間太短，來不及應變。花蓮的蔡同學更直接地表示地震預警「很惱人」，「重點是，它都會稍晚才傳到，而且花蓮地震那麼多，沒事就傳更惱人。」

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 一名花蓮民眾在餘震震完的四分鐘後才收到預警通知。

自從九二一的「震撼」後，台灣修訂建築法規，建商蓋樓房也更加謹慎，許多建案會標示抗震係數，或直接標榜是「制震宅」。

台灣的中小學及政府機關、商業大樓都會進行防震演習，讓民眾熟悉逃生動線以及地震當下如何自保。

避難包要裝什麼？

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 一名在花蓮的民眾平時凖備的地震避難包

礦泉水、三天份的乾糧、巧克力、中小型手電筒、電池、打火機、跳樓或逃生用的繩索、鐵錘、清理傷口用的生理食鹽水、個人常用藥品、面紙、禦寒衣物、羽衣、呼救用的口哨、身分證件、現金和存折影印本

避難包應該每半年更新一次，並放在容易拿取的地方。

地震當下你該怎麼做？