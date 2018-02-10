中國公安部安排媒體訪問桂敏海：「我成了瑞典人的棋子，我想待在中國」

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 香港《南華早報》及《東方日報》參與了是次訪問

今年一月在瑞典外交官在場之下，被中國當局抓捕的香港書商桂敏海，在中國公安部的安排下接受香港媒體訪問，稱自己「非常後悔這件事……我可能成了瑞典人的棋子」，又批評瑞典政府「炒作」他的事件。

「我再也不相信瑞典人了。」桂敏海在傳媒的鏡頭前表示。

桂敏海說，自己上月已向瑞典駐華大使林戴安（Anna Lindstedt）致信，稱對瑞典政府失去信任，要求瑞典政府不要再介入他的事情。他更稱，若瑞典方繼續挑起麻煩，將考慮放棄瑞典國籍。

《南華早報》引述瑞典外交部聲明說，瑞典人員一直嚴格按照基本國際規則，為國民提供使館支援，並要求中國允許瑞典外交及醫療人員會見桂敏海，並將他釋放。

「人權觀察」瑞典及丹麥總監莫蘭特（Måns Molander‏）在推特批評，中國「強迫瑞典公民桂敏海『認錯』及作公開發言」，違反人權及國際領事法律，瑞典及歐盟必須作出強硬回應。

銅鑼灣書店事件另一主角林榮基向BBC中文說，桂敏海被安排接受傳媒採訪，已是中國政府司空見慣的手法。他對老同事的處境表示同情： 「很多人不明白為何他在這樣的情況下要拍攝視頻，我認為桂敏海希望透過這樣去減輕刑罰。」

這次訪問是官方安排的嗎？

2015年10月，香港「銅鑼灣書店」東主桂敏海在泰國神秘失蹤，數月後與書店另外四名失蹤同事，一起出現在中國電視台的鏡頭前「認罪」，證實被中國當局拘留。外界質疑，桂敏海是被中國警方越境越權執法抓人，中方則指五人均是自願前往中國。

圖片版權 Getty Images Image caption 香港輿論認為五人是因為書店出版敏感書籍而遭到「綁架」

2017年底桂敏海獲釋，但其家人不知他身在何處。今年一月，瑞典外交部證實，桂敏海在瑞典外交人員在場、向其提供領事協助期間，再度被中方人員帶走。

2月9日的訪問在寧波一間看守所進行，多間香港、台灣及中國大陸傳媒獲邀派員到場，持續約20分鐘。《南華早報》報道指，該報在兩日前，獲公安部邀請參與，該報以記者提問不受限制為條件答應。

桂敏海則對記者聲稱，是他自己要求今次訪問。

「考慮放棄瑞典國籍」

桂敏海說自己「刑滿釋放」後，在寧波租了一個單位居住，可以不時探望身體欠佳的年老母親，但瑞典方面每天與他聯繫，「不斷鼓動和唆使我回瑞典」。桂敏海兩度強調，自己在隨瑞典外交人員前往北京的動車上，被寧波公安帶走，是當局「依法帶回」。

「不排除有些人試圖利用我，為中國政府製造麻煩，」桂敏海說。

被問到是否想離開中國，他則表示：「我希望能待在中國……我看透了瑞典政府。如果他們繼續挑起麻煩，我將考慮放棄我的瑞典國籍。」

圖片版權 Getty Images Image caption 外界質疑桂敏海（右）與李波的表態均是被迫作出

銅鑼灣書店事件中有五人被中國當局拘捕，其中桂敏海及書店另一東主李波，分別擁有瑞典及英國國籍。

在李波失蹤後不久，英國政府曾向北京當局交涉，但中國外交部長王毅卻表示，持英國護照的李波「首先是一名中國公民」，發言人則指「香港事務純屬中國的內政，任何外國都無權干涉」。之後李波在一次訪問中說自己「自願放棄居英權」。

林榮基向BBC中文表示，相信中國當局安排桂敏海的這次訪問，是「想減低外間的輿論壓力，例如是瑞典政府的要求。」

香港媒體成為異見人士「認罪」平台？

在中國大陸，不時有被捕人士，未經審訊便在央視或「鳳凰衛視」等電視台現身，在鏡頭前承認犯罪；近年，越來越多類似事件，在香港媒體出現。

香港記者協會2017年的言論自由年報，質疑「受中資控制的（香港）媒體，開始參與強迫維權人士自證其罪」。

曾經報道異見人士「認罪」的港媒包括：