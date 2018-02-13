到時鐘酒店尋找私人空間的香港戀人

你的器材不支持播放多媒體材料 香港面積1,000多平方公里，卻擠進了700多萬人。一些年青男女想到了一個地方，為自己在這個「都市森林」製造一點私人空間。

喬納森（Jonathan）和菲比（Phoebe）跟香港許多年青人一樣，各自跟自己的家人同住。四年多以前，他在社交網站向她發出好友邀請，大家互相在網站上「讚好」對方的照片，開始成為朋友。

喬納森現時在一家私立大學讀書，菲比就在香港一家航空公司當空中服務員。兩人在四年前認識對方，在同一個地方做兼職，偶爾會一起逛街，兩人最後發展成情侶關係。但由於雙方家裏都缺少私人空間，偶然一次好奇，令他們開始了前往時鐘酒店尋找「私人空間」的習慣。

最新的統計數字顯示，香港的平均房價，差不多相當於一般家庭十九年的收入。喬納森說，他沒有想過買房，正如一般人不會想買蘭博堅尼跑車一樣。但他和菲比均異口同聲地說，他們始終喜歡香港，不會想因為房價太貴而離開這裏。

首次造訪

喬納森憶述，他和菲比第一次到時鐘酒店是在2015年，他們相約到酒吧喝酒聊天。「談著談著，我們就開玩笑說：不如去開房？反正沒有試過。」

他們後來到了同區的一家時鐘酒店。酒店的出入口在大街旁，他們找到酒店後，並不是立即登門造訪，反而在門外徘徊了半個多小時，在網上搜尋這家酒店的資料，想知道裏邊的環境怎麼樣。

「始終從沒有去過時鐘酒店，總是覺得環境可能會不清潔，或者，如果碰到認識的人會不會很奇怪。我們一邊走，一邊看其他人在網上分享的經歷，一邊上網搜尋資料。」

喬納森憶述，那天始終是聖誕節假期，即使差不多到午夜後，街上還是有許多人。「到差不多了，我們才鼓起勇氣走進去。」

他說，職員其實頗友善，問他們想租多長時間。但那次的房間其實很一般，還有一點兒香煙的氣味，連浴室的電燈也壞掉了。「它的裝修並不會令人感覺氣氛好好，對改善情趣也沒有幫助。」他說話的時候，身旁的菲比一直在附和著。

她說：「但那次其實我們都沒多理會，因為已經付了錢，總不能進了房間才說不合心意要離開罷！」

「心血來潮」的感覺

他們之後大多都會先在網上搜尋其他時鐘酒店的評價。但大多都是「即興」的，不會提早預約，因為預約的感覺「完全不同」。

「例如你忽然想吃一種東西，馬上去吃，便很高興。但如果要早數天預約吃拉麵，到時候那就只不過是一碗普通的面，而不是一碗我很想吃的拉麵。」喬納森說。

有些時候，遇到一些時鐘酒店比較繁忙，需要等一等才有房間可供出租時，他們便會離開，找一些不用等候的酒店，因為坐著等待「太尷尬」。

喬納森說他看過新聞報道，某一家時鐘酒店讓排隊等候的客人「一排排坐開，像坐火車一樣，大家盯著大家的後腦門」。「我經常說笑：這樣等著，如果我認識坐在我前方那人，那豈不是很搞笑？」

喬納森和菲比現在平均每個月到時鐘酒店一至兩次，每次消費約200至300港元。

對房間的質素，他們只有很簡單的要求：整潔、而且沒有香煙的味道。室內的裝潢等其他東西都不是首要考慮。

菲比認為，兩人的心情更重要。「反正，你只會待在房間裏一、兩個小時。」

「大家都想做這件事的時候，就算裝潢不太漂亮，影響也不會太大，」喬納森附和說。

「所以不如去一家便宜一點的，節省一點，錢留待下次再用。」

基本需要

被香港法院撒銷立法會議員資格的游蕙禎2016年曾在一個公開論壇說，香港的年輕人的生活空間不斷被縮窄，連做愛的地方也沒有。外界對言論反應兩極，支持一方認為她說話「一語中的」，但反對一方認為她用語不大文雅。

被問及對這番話的感覺，菲比直接了當地回應：絶對認同。

菲比認為，這些年青人中一般的「打工仔」都是星期六、日休息，但與他們同住的父母也是在周末在家休假。「周末難得有時間去做這些事情（跟伴侶親熱），但真的沒有地方。」

香港政府每十年都會作一個全面性的人口普查。而政府在2011年發表的最新數字顯示，香港有94.6%介乎15至24歲的年青人與父母同住，比2001年的數字，增加約三個百分點。

圖片版權 AFP Image caption 游蕙禎2016年曾在一個公開論壇說，香港的年輕人的生活空間不斷被縮窄，連做愛的地方也沒有。

「90後」香港年青人謝梓謙（Jenson），也同樣感受到這種空間問題的嚴重性。他認為，其實年青人和成年人都有性需要，只不過成年人大多有更多空間，而性需要又是一種很基本的要求。「年青人大多沒有太多的空間可言，只能等著家人甚麼時候不在家，才可偷偷叫女朋友到家裏親熱。」

「如果香港年青人連基本需要都無法滿足，那麼他們如何追求更高一層的人生生活？」

謝梓謙曾到瑞士留學，修讀酒店管理。回到香港後，去年九月與數名拍檔在香港尖沙嘴區開設一家時鐘酒店，客人大多是介乎18至25歲的年青人，當中大部份又是做工的年青人。

他說，他聽了游蕙禎的一番話，才慢慢發覺，香港年青人真的連一個私人空間也沒有。他和他的生意拍檔曾想過，香港其實並不缺乏可讓年青人開房的酒店。但謝梓謙認為，事情其實不是那麼簡單。

Image caption 時鐘酒店負責人謝梓謙透露，酒店的客人大多是剛找到工作的年青人，對房客的要求不大多

他說：「我和我的拍檔想到，酒店其實很貴。年青人剛剛到社會打工，不是那麼富有，可能只是一年一次或半年一次的紀念日、聖誕節之類才到酒店。」

「但其實，親熱，怎麼可能半年才一次？」

「十九年不吃不喝」

跟許多年青人一樣，礙於自己收入和房子價格的差距，喬納森和菲比沒有任何置業的計劃。香港政府最新的統計數字顯示，2016年大學畢業生的平均月收入是11,800，相比1997年只增加了7%。同一時期，香港房子的平均售價卻上升了75%，至2016年每平方呎售約11,000港元。

有調查計算出，一般香港家庭要不吃不喝十九多年，儲下來的錢才足以在當地購買一個普通單位。喬納森說，這價格誇張得「不切實際」，令人不會有任何買房的計劃，「就像一個普通人不會計劃買蘭博堅尼跑車一樣」。

Image caption 香港房子價格多年高企，樓房的價錢差不多相等於一般家庭十九年多的收入

他有些朋友礙於香港的樓價太貴，改在深圳鄰近香港過境檢查站的地方跟女朋友一起買房子，每天過境到香港上班。

問他會否仿效朋友，到深圳去住？喬納森坦言說，到深圳買房子投資是一個不錯的選擇，但居住而言「始終喜歡香港」。

說到這裏，菲比點頭同意：「還是喜歡香港，不會因為樓價的問題而搬走。」