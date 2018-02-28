混血兒黃秋生：我的身份認同

在近年的電影作品中多次飾演父親的演員黃秋生，卻是自四歲後就未再見過自己的父親——那個離開他和母親前往澳大利亞的前港英政府官員。

兩屆香港電影金像獎影帝是中英混血兒，隨母親黃尊儀姓，也在香港華人社會長大。成長中以至日後最初成為演員時，黃秋生對自我身份認同的問題有過長時間的困擾。

2017年，他在臉書（Facebook）上貼文，向網絡世界傾訴，想找尋生父的蹤跡。香港主權移交已超過20年，這個「香港製造」的藝人，已完全看透自己是誰了嗎？