新年特稿：台灣政治人物的發紅包顯學

圖片版權 Taiwan Presidential Office Image caption 台灣總統蔡英文大年初一從台東天后宮開始發紅包，許多民眾爭相排隊。

在中國，如果要測試一位政治人物的人氣，可能要到人民大會堂。而在台灣，也許可以觀察農曆春節，政治人物發放紅包的時刻。

紅包在華人過春節傳統中，本來就佔有相當重要的地位。但在台灣，如果拿到自己喜愛政治人物的紅包，更會被視為是一年的好兆頭。 2018年的春節，台灣總統蔡英文也不免俗地從東部台東縣的宮廟為起點，展開一連串發放紅包行程。

選擇宮廟，不外乎是多數台灣人對於傳統民間信仰深信不疑。據估計，遍布於全台灣宮廟就超過15000間，許多更被視為各地的信仰中心。因此，政治人物如果要測試自身人氣，不僅要前往該鄉鎮最有名的宮廟參拜，更要在門口發放紅包。這樣一來，不僅做到有效地政治宣傳，同時加深當地居民的印象。

圖片版權 Taiwan Presidential Office Image caption 2018年除夕，總統蔡英文、行政院長賴清德與國民黨前總統馬英九、副總統吳敦義一起現身敲鐘，藍綠統獨也「短暫統一」。

有趣的是，台灣總統蔡英文，在農曆除夕時，前往台灣北部最重要的佛教信仰中心「法鼓山」進行除夕敲鐘。但除了蔡英文，行政院長賴清德，以及前總統馬英九與前副總統吳敦義都一同連袂現身。無論藍綠統獨，各方政治要角必定不會缺席宗教界在除夕的盛事，讓台灣難得「政治融合」。

2018年底台灣也適逢地方選舉，不只台灣總統與副總統，連有意角逐地方百里侯的政治人物，都會在春節自製自己版本的紅包沿街發送。許多年底的議員凖參選人，也會在同黨縣市長蒞臨該選區宮廟時，一起陪同掃街發紅包，拉抬自己聲勢外，同時了解自己是否有參選人氣。

圖片版權 Alamy Image caption 前總統馬英九卸任至今，每到了春節發紅包依舊吸引眾多支持者，市議員參選人也趁此機會宣傳。

南北要平衡

政治人物發送紅包，除了會面對龐大的「粉絲」，有時更會有其他「偶發事件」。最明顯地，就是前總統馬英九，憑著高人氣與略帥氣的外型，讓他在就任總統、甚至卸任時發紅包，都會大排長龍。除了合照之外，有時更會有熱情師奶粉絲擁抱、「獻吻」或送補品，成為傳媒話題。

紅包送久了後，還會有改良版的「福袋」。除了附贈小型紅包外，有時還會有該年生肖吉祥物的吊飾，或是「刮刮樂」專區，讓民眾覺得有福氣，又有樂子玩。

不過，全台灣將近20個縣市，共有368個鄉鎮市區，從哪裏開始發紅包，有時也變成學問。一般來說，現任總統都會從家鄉的宮廟開始發紅包，避免被人指責「忘祖」。

因此，台灣總統在發放紅包時，有時也要兼顧「南北平衡」。好比蔡英文今年從東部台東縣的宮廟開始發放，隨後再轉往老家屏東縣，經高雄、台南、嘉義的「南迴」行程。副總統陳建仁與行政院長賴清德則從北部的教會與宮廟開始發放。這樣一來，南北兩邊的選民都可以照顧到。

圖片版權 Taipei City Hall Image caption 民調與人氣依舊的台北市長柯文哲，也在新年的時刻發送紅包。

李登輝首創

過往台灣在戒嚴時代，總統被視為是高高在上的偉人，直到蔣經國就任總統後期，開始頻繁下鄉探訪平民。但要論到首位發放紅包的總統，則是李登輝。

當年李登輝就任總統後，每年春節年初一，都會固定在新北市三芝鄉的老家「源興居」發送紅包。當時的紅包為台幣200元（約美金7元），曾經讓許多民眾為了拿「總統紅包」而一路大排長龍。

隨後陳水扁擔任總統時，也約定俗成般地繼承這個理念，每逢過年初一在老家台南縣官田鄉發放紅包，但面額則改為100台幣（約3.3美金）。

台灣當局在2004年修正有關賄選條款，一但超過台幣30元（美金1元）將被視為賄選，陳水扁也從2005年起把紅包「銳減」為10元台幣。馬英九在當選總統後，2012年起更將紅包縮成1元台幣，象徵「一元複始」至今。

當初紅包從李登輝、陳水扁時期的「定點發放」，到之後的正副總統、甚至縣市首長與議員，都要開始「發紅包巡迴」，讓台灣這十幾年陷入「政治春節紅包熱」。

根據台灣媒體報導，台北市長柯文哲這個春節就要跑超過20間宮廟，桃園市長鄭文燦更會跑超過百間宮廟來發送自家設計的紅包。不同於中國與香港，發送紅包在民主選舉蓬勃發展的台灣，如今已成為春節的一種獨特，卻也玩味的風景。