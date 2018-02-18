西藏大昭寺失火消息被封 官方為何如此敏感

圖片版權 Twitter Image caption 上載到網絡的圖片顯示，大昭寺部份建築的火勢蔓延到屋頂

西藏拉薩的藏傳佛教聖地大昭寺失火，照片在網絡上一下子傳開來，卻隨即又被官方刪除，官方媒體的通報也只作十分簡短的交代。

中國官方《西藏新聞網》事後發了一則只長七十多字的報道。內容指大昭寺部份建築在周六（2月17日）傍晚六時四十分發生火災，報道指火勢已被「迅速撲滅」，沒有傷亡，沒有文物損壞，也強調當地「秩序正常」。但上傳到網絡上的視頻顯示，最少有一幢建築物的火勢蔓延至屋頂。

大昭寺已有1,300多年的歷史，獲聯合國教科文組織列為世界文化遺產。有分析指，中國當局封鎖消息的力度突顯大昭寺在當地的政治和宗教地位。

大昭寺起火當天是藏歷新年初二，與農曆新年初二剛好是同一天。

據自由微博網站監測顯示，網友張貼到社交網站的帖子大多關注大昭寺受災的情況、對文物的損毀等。但這些帖子大多在貼出後不久隨即被刪除。上傳到推特的視頻顯示，寺廟火光紅紅，冒出大量的白煙。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @RobbieBarnett Devastating news from Lhasa of the Jokhang temple on fire. pic.twitter.com/LXiIlvc7V5 — Robert Barnett (@RobbieBarnett) 2018年2月17日

美國西藏研究學者羅伯特·巴涅特（Robert Barnett）指，中國當局對火災的情況幾乎「三緘其口」，令人擔憂大昭寺真正的損毀情況。

他對英國《衛報》指，損毀情況「可能其實不如想像中嚴重」，但官方封鎖消息的手法令外界無法確定大昭寺損毀的情況。

圖片版權 XINHUA Image caption 中國全國政協主席俞正聲曾到訪大昭寺，突顯它在西藏的地位

有分析指，中國當局封鎖消息的力度，令人想起大昭寺在當地政治和宗教上的地位。它是當各教派共同尊敬的寺院，也是各地藏傳佛教教徒「磕長頭」朝聖的終點。

1989年在西藏拉薩爆發的騷亂期間，曾有示威者在大昭寺前的廣場上發表演講，並舉著象徵西藏的雪山獅子旗在大昭寺附近街道遊行。而2008年西藏騷亂期間，也有示威者在大昭寺附近的市中心破壞，推翻警車。

西藏當局2015年舉行紀念自治區成立50週年的活動時，中國人民政治協商會議主席俞正聲在大昭寺看望當地宗教界人士，呼籲他們「宣傳好中共的民族宗教政策」，還向大昭寺贈送國家主席習近平親筆題寫的「加強民族團結、建設美麗西藏」的賀幛。