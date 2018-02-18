想買美國證交所?沒門! 中資海外併購再碰壁

圖片版權 Getty Images Image caption 芝加哥證交所是美國指定交易所中規模最小的，只佔美國股票交易的0.5%。

大年除夕，中資收購芝加哥證交所被拒。這已是今年以來，繼阿里巴巴、華為之後的第三家大型中國企業在美遭遇滑鐵盧。

2月15日，就是農曆大年除夕，美國負責證券監督和管理的機構"證券交易委員會"做出決定，不允許一個中國財團收購芝加哥證券交易所。

此次交易已經醞釀兩年多，收購方是一個由"重慶財信企業集團"牽頭的財團。

芝加哥證交所成立於1882年，是美國指定交易所中規模最小的，只佔美國股票交易的0.5%。

儘管此次收購的交易金額僅有2千5百萬美元，但仍遭到包括特朗普總統在內的美國政界人士的反對。

美國國會兩黨都有議員反對中資控制美國證交所，擔心這會讓中國政府獲得影響美國金融結構的能力，甚至危及國家安全。

圖片版權 Reuters Image caption 特朗普在選戰中多次批評中國，甚至將美國對中國的貿易逆差與"強姦"相提並論。

特朗普效應

特朗普總統在選戰期間就曾對此交易表示異議。

2016年2月，中國企業試圖收購芝加哥證交所的消息剛剛傳出，特朗普就在南卡羅來納州的一場辯論中說："中國買走了芝加哥證交所——中國，一個中國公司！他們在搶走我們的工作，搶走我們的財富，搶走我們的根基！"

但奧巴馬政府並未阻撓這筆交易。2016年12月，美國外國投資委員會（CFIUS）認定，該交易並不構成國安威脅，因此予以批准。

然而，最終審批權在美國證券交易委員會（SEC）手中。

2017年8月，SEC的工作人員建議批准該交易。但是，由特朗普任命的SEC主席傑伊·克萊頓（Jay Clayton）推遲了決定，要讓SEC的委員們重新考慮。

現在，委員會終於做出了否決的決定。

圖片版權 Getty Images Image caption 由特朗普任命的美國證券交易委員會（SEC）主席傑伊·克萊頓（Jay Clayton）

"惡意投資"

SEC在否決該交易的聲明中並未強調收購方的中國背景，只是說出資方的身份不明，財團背後是誰也不清楚。

另外，SEC認為，鑒於收購後的股權結構，SEC可能無法繼續對證交所實行有效的監管。

曾牽頭反對該交易的共和黨議員羅伯特·皮滕格（Robert Pittenger）對此表示滿意，並評論說："我們必須保持警惕，全面監督，以防止中國共產黨政府以戰略性的、有組織的方式，通過惡意商業投資來威脅我們的國家安全。"

重慶財信則堅決否認自己與中國政府有任何關係。

圖片版權 AFP Image caption 美國加強監管美中企業交易，曾與特朗普相談甚歡的馬雲也難免受影響。

"低調而神秘"

但是，這家企業到底是什麼背景，不要說美國人，就連重慶當地人都搞不清楚。

2016年2月，財信牽頭收購美國證交所的新聞剛報道出來時，中國大陸媒體《中國經營報》就在報道中說："對於重慶當地人而言，重慶財信集團也是謎一樣的企業。

"近二十年的時間裏，這家低調而神秘的企業已經涉足了地產、銀行、保險、信託等領域，形成了擁有數百億元資產的金控帝國。"

路透社的評論說，這樁金額很小的交易遭到否決，說明西方國家對中資收購的疑慮越來越大。

評論說，模糊的股權架構和關係在中國商界司空見慣，但中資企業在海外發展時，即使是在國防和高科技之外的非敏感領域，這些積弊也已成了問題。

接連碰壁

圖片版權 Reuters Image caption 1月9日，華為消費者業務首席執行官餘承東在拉斯維加斯消費電子展上宣佈Mate 10 Pro手機在美國開售。

近年來，中國企業在海外併購方面已經頗有斬獲，但碰壁的情形也越來越多。

2018年剛剛過去不到兩個月，就已經有三家大型中國企業在美國遭受挫折。

新年伊始，美國外國投資委員會就以"國家安全"為由，阻止阿里巴巴旗下數碼支付公司"螞蟻金服"以12億美元收購美國電匯公司速匯金國際（MoneyGram）。

僅僅幾天后，美國電話電報公司（AT&T）退出了面向美國消費者銷售華為公司Mate 10智能手機的協議。

華為本想在拉斯維加斯的消費電子展上宣佈與AT&T合作發售華為手機，但該合作項目在最後時刻擱淺。

據報道，美國參眾兩院情報委員會去年12月曾致信聯邦通信委員會，對這項合作表示擔憂，因為他們認為華為與中國共產黨和中國情報和安全部門關係密切。