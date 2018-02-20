圖片版權 CHINESE UNIVERSITY OF HONG KONG Image caption 張浚生曾在2010年到訪香港，出席中文大學一家書院的奠基典禮

新華社香港分社前副社長張浚生逝世，享年82歲。他在1985至1998年派駐香港期間，曾多次高調就香港主權移交問題批評前港督彭定康。香港各界對他的評價不一，但都認為張浚生等老一輩中國官員相繼去世，象徵一個年代的過去。

香港《星島日報》報道，張浚生因突發心臟病，周一（2月19日）下午在杭州逝世。

新華社香港分社在香港1997年主權移交前，除了是一家新聞機構，還是中國政府駐香港的非正式代表辦事處，張浚生當年因此被視為中國政府駐港的高級官員。他離任後，繼續積極評論香港事務，認為香港應加強年輕人的引導和國情教育，讓他們「融入祖國發展」。

香港行政長官林鄭月娥發表聲明，對張浚生辭世表示「深切哀悼」，稱讚他對香港主權移交「貢獻良多」。但有評論認為，他是一個「典型官員」，處理不同事件時，均緊隨北京當局的步伐。

Image caption 張浚生經常批評彭定康，尤其是針對彭定康提出的政制改革方案

張浚生被派駐香港前，是杭州市委副書記。張浚生在香港期間，經常批評前港督彭定康，尤其針對彭定康在1990年代提出的政改方案，指彭定康又要提出方案，又要在香港主權移交前夕維持中英關係良好，是「既要當婊子，又要立貞節牌坊」的做法。

他在香港主權移交後，要求彭定康不要再評論香港事務，又指主權移交初期香港許多問題，都是彭定康在任時制定的政策引起。

他也曾多番批評，英國在香港實行殖民地教育，令香港居民疏遠自己的國家。他在2016年接受香港傳媒訪問時，旺角騷亂發生不久，他當時說事件影響社會安定，感到痛心，認為香港青年不理解《基本法》，因此採取盲目的行動。他又批評香港的本土主義，指香港從來都是中國領土，「還想搞甚麼本土、還想搞港獨，不是開玩笑嗎？」

有分析留意到，張浚生在1989年六四事件爆發前，對香港的立場跟北京當局一樣寬鬆。香港時事評論員劉銳紹指，張浚生當時跟新華社前社長許家屯一樣，經常與香港各界人士接觸。據報他甚至親自同意，讓親中報章《文匯報》在六四事件發生後刊登「痛心疾首」的社論。

網絡媒體《香港01》引述劉銳紹指，他處理《文匯報》社論的手法展現他「人性」的一面。但他同時指，中國政府對香港的立場在六四事件後轉趨強硬，張浚生的立場也隨之改變。他認為這顯示張只能執令中央政府的指令，不可能有「個性」。

圖片版權 AFP Image caption 《文匯報》在六四事件中採取了支持開明派，反對鎮壓的立場

張浚生逝世的消息傳出後，香港各界的反應不一。民主黨創建人李柱銘指，印象中民主派人士都不太喜歡張，又指民主派對張浚生的言論「普遍較反感」，但認為張浚生不是令民主派最厭惡的人物。

前港督彭定康也透過助手，向張浚生的家人表示慰問。

親北京人士對張浚生的評價大多較正面。立法會議員葉劉淑儀在社交網站中發文回應，形容張浚生「沒有架子，人緣也非常好」。

香港前特首、現任中國全國政協副主席梁振英也稱讚張浚生，指他能清楚向香港和國際社會，解釋中國政府對香港的立場，對香港平穩的主權移交有「卓越貢獻」。